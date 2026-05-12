Tyle jest warta cała polska gospodarka

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, wartość PKB Polski wyniosła dokładnie 3 bln 912,7 mld zł. To gigantyczny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Jeszcze rok wcześniej było to 3 bln 641,2 mld zł.

Oznacza to, że w ciągu zaledwie 12 miesięcy polska gospodarka urosła o prawie 300 mld zł.

Według danych urzędu PKB Polski wzrosło w 2025 roku o 3,6 proc. To pokazuje, że nasza gospodarka nadal się rozwija, mimo trudnej sytuacji na świecie i niepewności na rynkach.

Gospodarka pędzi, ale tempo wzrostu zacznie hamować

Eksperci studzą jednak optymizm. Ekonomiści ING Banku Śląskiego przewidują, że tempo wzrostu zacznie hamować.

Ich zdaniem w pierwszym kwartale 2026 roku wzrost gospodarczy wyniósł około 3,8 proc., czyli mniej niż pod koniec 2025 roku. A to może być dopiero początek spowolnienia.

Prognozy nie są już tak optymistyczne jak dzisiaj

"Spodziewamy się, że w drugim kwartale 2026 roku dojdzie do dalszego spowolnienia aktywności gospodarczej" — ostrzegają ekonomiści.

Prognozy na cały 2026 rok też są już mniej optymistyczne. Eksperci przewidują wzrost PKB Polski na poziomie 3,4 proc., choć jeszcze niedawno spodziewano się 3,7 proc.

PKB Polski coraz bliżej 4 bilionów złotych

Produkt Krajowy Brutto jest to najważniejszy wskaźnik pokazujący, ile warte są wszystkie towary i usługi wyprodukowane w kraju. W praktyce mówi nam, czy gospodarka się rozwija, czy wpada w kryzys.

PKB uwzględnia m.in. wydatki Polaków, inwestycje firm, wydatki państwa oraz handel zagraniczny.

Nie wszystko zawarte jest w PKB

Ekonomiści przypominają jednak, że sam wzrost PKB nie oznacza automatycznie, że wszystkim żyje się lepiej.

Wskaźnik nie pokazuje bowiem np. różnic w zarobkach, jakości usług publicznych czy kosztów życia, które dla wielu Polaków nadal pozostają ogromnym problemem.

