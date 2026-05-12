Gaz znowu drożeje. Konflikt na świecie uderza w Polskę

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-12 12:30

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie coraz częściej uderza gospodarczo w Polskę. Zablokowana Cieśnina Ormuz sprawia, że gaz znowu drożeje. Urząd Regulacji Energetyki podał nowe dane. Czy Polacy zapłacą więcej za gaz?

Grafika przedstawia rurociągi gazowe, platformy wiertnicze oraz mapę świata z elementami konfliktów zbrojnych i wykresami giełdowymi. Symbolizuje wzrost cen gazu i ropy przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Dowiedz się więcej na Super Biznes.

i

Autor: Ai Generator/ Shutterstock Grafika przedstawia rurociągi gazowe, platformy wiertnicze oraz mapę świata z elementami konfliktów zbrojnych i wykresami giełdowymi. Symbolizuje wzrost cen gazu i ropy przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Dowiedz się więcej na Super Biznes.

Alarm wokół cen gazu 

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla milionów Polaków. Ceny gazu importowanego do Polski znowu poszły w górę.

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, w pierwszym kwartale 2026 roku średnia cena błękitnego paliwa sprowadzanego z krajów Unii Europejskiej i EFTA wzrosła aż o ponad 22 proc. w porównaniu z końcówką ubiegłego roku. 

URE podał nowe dane

Średnia cena gazu wyniosła 175,02 zł za megawatogodzinę. To spory skok, który może odbić się na rachunkach i kosztach życia Polaków. Choć jest też mały promyk nadziei - w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 roku ceny są nadal niższe o 21,5 proc.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z gazem sprowadzanym spoza Unii Europejskiej i EFTA. Tutaj wzrost cen w porównaniu z końcem 2025 roku był niewielki i wyniósł niespełna 1,5 proc. Ale rok do roku ceny spadły aż o ponad 27 proc. 

Konflikt na świecie uderza w Polskę

Eksperci wskazują, że za ostatnimi podwyżkami stoją wydarzenia na świecie. Chodzi przede wszystkim o konflikt zbrojny między USA a Iranem, który wybuchł pod koniec lutego.

Sytuację dodatkowo pogorszyło zablokowanie strategicznej Cieśniny Ormuz. To właśnie tędy transportowane są ogromne ilości skroplonego gazu ziemnego.

Polacy zapłacą więcej?

Rynki zareagowały błyskawicznie. Hurtowe ceny gazu na świecie zaczęły rosnąć już w marcu, a skutki odczuwają także kraje europejskie, w tym Polska.

Na razie nie ma jeszcze informacji o nowych taryfach dla gospodarstw domowych, ale eksperci ostrzegają, że jeśli napięcie na Bliskim Wschodzie się utrzyma, ceny energii mogą ponownie ruszyć w górę. A to oznaczałoby kolejny cios dla domowych budżetów.

Polecany artykuł:

Paliwo jednak nie podrożeje? Rząd szykuje kolejne przedłużenie tarczy
PTNW - Modzelewski
Super Biznes SE Google News
"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony?
Pytanie 1 z 17
Ile lat mają główni bohaterowie, gry rozpoczyna się akcja serialu?
Euforia QUIZ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GAZ
CIEŚNINA ORMUZ
IRAN
KONFLIKT ZBROJNY
STANY ZJEDNOCZONE
CENY GAZU