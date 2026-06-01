Rząd Tusk chce podnieść podatki i opłaty od turystów. Oto nowe stawki

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-01 16:10

Urlop nad morzem, w górach czy w uzdrowisku może już wkrótce kosztować więcej. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian, który zakłada podwyższenie opłat pobieranych od turystów za każdy dzień pobytu. Choć podwyżki nie są ogromne, przy dłuższych wakacjach różnica będzie zauważalna.

Donald Tusk w granatowym garniturze i krawacie, wskazujący palcem, podczas wystąpienia, na tle drewnianej boazerii. Temat podwyżek opłat turystycznych i podatków znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Donald Tusk w granatowym garniturze i krawacie, wskazujący palcem, podczas wystąpienia, na tle drewnianej boazerii. Temat podwyżek opłat turystycznych i podatków znajdziesz na Super Biznes.

Turyści zapłacą więcej za nocleg

Ministerstwo Finansów chce podnieść maksymalne stawki opłaty miejscowej i uzdrowiskowej pobieranej przez gminy od osób przyjeżdżających na wypoczynek. Zmiany znalazły się w projekcie ustawy opublikowanym w poniedziałek.

Obecnie maksymalna opłata miejscowa wynosi 3,46 zł za dobę. Resort proponuje, aby wzrosła do 3,56 zł. Więcej zapłacą także osoby odwiedzające miejscowości uzdrowiskowe. Tam stawka ma wzrosnąć z 4,89 zł do 5,03 zł za dzień pobytu.

Jeszcze wyższa będzie opłata uzdrowiskowa. Dziś jej maksymalna wysokość to 6,67 zł za dobę, a po zmianach wyniesie 6,86 zł.

Koniec z pytaniami o cel pobytu

Zmienić ma się również sposób pobierania opłat. Dziś zajmują się tym wyznaczeni przez gminy inkasenci. Po zmianach obowiązek poboru przejmą właściciele hoteli, pensjonatów, apartamentów i innych obiektów noclegowych.

Dla turystów oznacza to mniej formalności. Nie będzie już konieczności ustalania celu pobytu. Obecnie osoby przyjeżdżające służbowo do wielu miejscowości turystycznych są zwolnione z opłaty. Nowe przepisy mają uprościć cały system.

Dłuższy pobyt bez dodatkowej opłaty

Projekt przewiduje także korzystne rozwiązanie dla części gości. Z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej zwolnione mają być osoby przebywające w danej miejscowości dłużej niż 30 dni.

Samorządy dostaną również większą swobodę w ustalaniu stawek. Będą mogły wprowadzać ulgi zależnie od wieku turysty, celu pobytu czy położenia obiektu noclegowego.

Nie tylko opłaty. Zmiany także w podatkach

Ministerstwo Finansów proponuje również zmianę dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obecnie podatek trzeba zapłacić przy sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej 1 tys. zł. Po zmianach limit ma wzrosnąć do 3 tys. zł. Oznacza to, że więcej drobnych transakcji zostanie zwolnionych z tego obowiązku.

Od kiedy nowe przepisy?

Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe stawki opłat miejscowych i uzdrowiskowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Część przepisów ma jednak wejść w życie już po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

Dla turystów oznacza to, że planując przyszłe wakacje nad morzem, w górach czy w uzdrowisku, trzeba będzie przygotować się na nieco wyższe rachunki.

Polecany artykuł:

Inflacja nagle hamuje. Ceny w sklepach zaczęły spadać
FB: Wczasy w PRL-u. Jak wyglądał wypoczynek za czasów komuny?
Super Biznes SE Google News
Smaki dzieciństwa. Czy pamiętasz, czym zajadaliśmy się przed laty? Quiz
Pytanie 1 z 10
Popularne gumy w kolorowych papierkach, które były hitem wśród dzieci głównie w latach 90., nazywały się...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
OPŁATY
WYPOCZYNEK