Turyści zapłacą więcej za nocleg

Ministerstwo Finansów chce podnieść maksymalne stawki opłaty miejscowej i uzdrowiskowej pobieranej przez gminy od osób przyjeżdżających na wypoczynek. Zmiany znalazły się w projekcie ustawy opublikowanym w poniedziałek.

Obecnie maksymalna opłata miejscowa wynosi 3,46 zł za dobę. Resort proponuje, aby wzrosła do 3,56 zł. Więcej zapłacą także osoby odwiedzające miejscowości uzdrowiskowe. Tam stawka ma wzrosnąć z 4,89 zł do 5,03 zł za dzień pobytu.

Jeszcze wyższa będzie opłata uzdrowiskowa. Dziś jej maksymalna wysokość to 6,67 zł za dobę, a po zmianach wyniesie 6,86 zł.

Koniec z pytaniami o cel pobytu

Zmienić ma się również sposób pobierania opłat. Dziś zajmują się tym wyznaczeni przez gminy inkasenci. Po zmianach obowiązek poboru przejmą właściciele hoteli, pensjonatów, apartamentów i innych obiektów noclegowych.

Dla turystów oznacza to mniej formalności. Nie będzie już konieczności ustalania celu pobytu. Obecnie osoby przyjeżdżające służbowo do wielu miejscowości turystycznych są zwolnione z opłaty. Nowe przepisy mają uprościć cały system.

Dłuższy pobyt bez dodatkowej opłaty

Projekt przewiduje także korzystne rozwiązanie dla części gości. Z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej zwolnione mają być osoby przebywające w danej miejscowości dłużej niż 30 dni.

Samorządy dostaną również większą swobodę w ustalaniu stawek. Będą mogły wprowadzać ulgi zależnie od wieku turysty, celu pobytu czy położenia obiektu noclegowego.

Nie tylko opłaty. Zmiany także w podatkach

Ministerstwo Finansów proponuje również zmianę dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obecnie podatek trzeba zapłacić przy sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej 1 tys. zł. Po zmianach limit ma wzrosnąć do 3 tys. zł. Oznacza to, że więcej drobnych transakcji zostanie zwolnionych z tego obowiązku.

Od kiedy nowe przepisy?

Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe stawki opłat miejscowych i uzdrowiskowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Część przepisów ma jednak wejść w życie już po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

Dla turystów oznacza to, że planując przyszłe wakacje nad morzem, w górach czy w uzdrowisku, trzeba będzie przygotować się na nieco wyższe rachunki.

FB: Wczasy w PRL-u. Jak wyglądał wypoczynek za czasów komuny?