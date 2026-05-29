Inflacja nagle hamuje. Ceny w sklepach zaczęły spadać

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-29 10:22

Najnowsze dane GUS pokazują, że inflacja wyraźnie wyhamowała. W maju ceny były wyższe niż rok temu o 3,1 proc., ale w porównaniu z kwietniem nawet spadły. Najbardziej potaniała żywność, choć kierowcy nadal mocno odczuwają wysokie ceny paliw.

Autor: Shutterstock Kobieta sprawdza długi paragon ze sklepu, trzymając go w rękach nad koszykiem pełnym zakupów spożywczych, w tym ananasa i bananów. Obraz symbolizuje analizę cen w kontekście spadającej inflacji, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Ceny zaczęły spadać

Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji za maj 2026 r. Wynika z niego, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 3,1 proc. To mniej niż spodziewali się ekonomiści. Jeszcze większym zaskoczeniem jest to, że w porównaniu z kwietniem ceny spadły o 0,3 proc. To pierwszy taki sygnał od miesięcy, który może oznaczać chwilową ulgę dla domowych budżetów.

Żywność wyraźnie tańsza

Najbardziej odczuwalny spadek dotyczył produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych. W maju ceny w tej kategorii były niższe aż o 1 proc., niż miesiąc wcześniej. To dobra wiadomość dla klientów, którzy od dawna narzekali na drożyznę w sklepach. Jeszcze w kwietniu żywność drożała w szybkim tempie.

Kierowcy nadal płacą dużo

Nie wszyscy jednak mają powody do zadowolenia. Paliwa wciąż pozostają bardzo drogie. W ujęciu rocznym ceny paliw i smarów do prywatnych środków transportu wzrosły aż o 12,3 proc. Choć w maju odnotowano minimalny miesięczny spadek cen paliw, kierowcy nadal mocno odczuwają podwyżki przy dystrybutorach.

Rachunki za energię nadal w górę

Drożej niż przed rokiem jest również w przypadku energii elektrycznej, gazu i innych paliw. Tutaj wzrost wyniósł 5 proc., licząc rok do roku. Eksperci zwracają uwagę, że właśnie koszty energii nadal są jednym z głównych czynników napędzających inflację.

Ekonomiści zaskoczeni

Analitycy ankietowani przed publikacją danych spodziewali się wyższej inflacji, nawet na poziomie 3,7 proc., licząc rok do roku. Odczyt GUS-u okazał się więc znacznie lepszy od prognoz.

Pełne dane dotyczące inflacji za maj Główny Urząd Statystyczny opublikuje 15 czerwca. Wtedy okaże się dokładnie, które produkty i usługi drożały najmocniej, a które zaczęły tanieć.

maj kwiecień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 3,1 -0,3 3,2 0,6
Żywność i napoje bezalkoholowe 0,5 -1,0 1,9 0,6
Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 5,0 0,0 4,6 0,3
Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 12,3 -0,1 8,4 -1,8
CENY W SKLEPACH
CENY PALIWA
GUS
CENY ŻYWNOŚCI
INFLACJA