Rodzice zapominają, a pieniądze przepadają

Choć 800 plus to jedno z najpopularniejszych świadczeń w Polsce, wielu rodziców wciąż zapomina o terminowym złożeniu wniosku. Efektem tego są opóźnienia w wypłatach albo utrata pieniędzy za część miesiąca.

Dlatego resort rodziny chce zmienić zasady gry. Projekt trafił już do konsultacji publicznych i zakłada, że prawo do świadczenia będzie ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania dokumentów.

– Jeśli wnioski będą składane automatycznie, nie będzie już problemu, że świadczenie przepadnie na przykład na miesiąc – tłumaczy rzecznik ZUS Wojciech Ściwiarski.

Wielka zmiana od 2027 roku

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 czerwca 2027 roku, czyli wraz z nowym okresem świadczeniowym na lata 2027–2028.

To oznacza, że rodzice nie będą musieli już pamiętać o wysyłaniu formularzy przez internet. System sam przyzna świadczenie, jeśli dane dziecka będą się zgadzały.

Dziś wielu rodziców stresuje się, czy zdążą przed końcem czerwca. Kto spóźni się ze złożeniem wniosku, może stracić część pieniędzy.

Jeszcze można dostać wyrównanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które złożą wniosek do końca czerwca 2026 r., dostaną świadczenie z wyrównaniem.

– Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, by zrobili to jak najszybciej – apeluje Wojciech Ściwiarski.

Jak podaje ZUS, do tej pory wpłynęło już ponad 3,9 mln wniosków obejmujących przeszło 5,8 mln dzieci.

800 plus nie dla wszystkich

Od czerwca zmieniły się też zasady dla części rodzin z Ukrainy. Świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko uczęszcza do polskiej szkoły albo zerówki.

Wyjątek dotyczy najmłodszych dzieci, które nie podlegają jeszcze obowiązkowi nauki.

Jak dziś złożyć wniosek?

Na razie formalności nadal obowiązują. Wniosek o 800 plus można wysłać wyłącznie elektronicznie.

Można to zrobić przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia.

Jeśli zmiany wejdą w życie, dla milionów rodzin będzie to koniec corocznej walki z terminami i formularzami.

