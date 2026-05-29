Pozew wstrzyma spłatę kredytu frankowiczów. Sejm przyjął rewolucyjną ustawę

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-29 11:24

Setki tysięcy frankowiczów mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Sejm przyjął ustawę, która ma przyspieszyć ciągnące się latami procesy przeciw bankom. Najważniejsza zmiana? Po złożeniu pozwu spłata rat kredytu będzie mogła zostać automatycznie wstrzymana aż do końca sprawy.

Szwajcarskie franki leżące na stole oraz politycy w sali plenarnej Sejmu, symbolizujące debatę nad ustawą o kredytach frankowych, co jest istotnym tematem na portalu Super Biznes.

i

Autor: Longfin Media/ Shutterstock Szwajcarskie franki leżące na stole oraz politycy w sali plenarnej Sejmu, symbolizujące debatę nad ustawą o kredytach frankowych, co jest istotnym tematem na portalu Super Biznes.

Sejm zdecydował. Frankowicze bliżej zmian

W piątek posłowie przyjęli ustawę dotyczącą tzw. spraw frankowych. Za nowymi przepisami zagłosowało 230 posłów, przeciw było 175, a 23 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Rząd przekonuje, że celem zmian jest odblokowanie sądów, które są wręcz zalane pozwami frankowiczów.

Raty kredytu będą wstrzymane

Najważniejsza zmiana dla kredytobiorców dotyczy rat. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek spłacania kredytu ma być zawieszany automatycznie już w chwili doręczenia pozwu bankowi.

To oznacza, że frankowicz nie będzie musiał dodatkowo walczyć w sądzie o zabezpieczenie roszczenia. Wszystko ma działać z mocy prawa aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

Jeden proces zamiast dwóch

Nowe przepisy mają też ukrócić chaos związany z wzajemnym pozywaniem się banków i klientów.

Dziś często wygląda to tak, że frankowicz pozywa bank o zwrot pieniędzy, a bank odpowiada osobnym pozwem o zwrot kapitału. W efekcie są dwie sprawy sądowe, podwójne koszty i lata czekania.

Po zmianach rozliczenie obu stron ma odbywać się w jednym postępowaniu i zakończyć jednym wyrokiem.

Sądy toną w sprawach frankowych

Skala problemu jest ogromna. Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, sprawy frankowe stanowią już 25 proc. wszystkich procesów cywilnych w sądach okręgowych.

Jeszcze gorzej jest w apelacjach. Tam franki odpowiadają za aż 70 proc. oczekujących spraw.

Sądy II instancji stały się właściwie „sądami jednej sprawy” – alarmowała pełnomocniczka resortu sprawiedliwości Aneta Wiewiórowska-Domagalska.

Więcej rozpraw online i mniej formalności

Ustawa przewiduje też szereg zmian proceduralnych. Więcej spraw ma być rozpatrywanych na posiedzeniach niejawnych i zdalnych.

Świadkowie będą mogli zeznawać online, a strony składać wyjaśnienia nawet na piśmie. Dzięki temu procesy mają ruszyć szybciej.

Nowe przepisy mają skrócić kolejki w sądach i przyspieszyć rozstrzyganie sporów, które dla wielu rodzin ciągną się już od lat.

Polecany artykuł:

Frankowicze z nadzieją. TSUE zabrał głos w sprawie aneksów
Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Wiosenne przysłowia. Każdy zna odpowiedź na pierwsze pytanie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jaki ptak nie czyni wiosny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROCES SĄDOWY
BANKI
FRANKOWICZE
FRANKOWICZE USTAWA
SEJM