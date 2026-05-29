Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 spadnie do 6,05 zł, a oleju napędowego do 6,34 zł, co oznacza kolejną obniżkę cen paliw.

Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa, wraz z maksymalnymi cenami, zostały przedłużone i będą obowiązywać do 15 czerwca.

Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a przestrzeganie przepisów kontroluje KAS.

Ile zapłacimy za paliwo w weekend? Nowe, niższe stawki

Tankowanie w najbliższych dniach będzie nieco lżejsze dla portfela. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, od soboty do poniedziałku włącznie obowiązywać będą niższe maksymalne ceny na stacjach benzynowych. Warto o tym pamiętać, planując weekendowe wyjazdy.

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 – 6,63 zł, a oleju napędowego – 6,34 zł. To zauważalny spadek w porównaniu do stawek z piątku, kiedy to za te same paliwa trzeba było płacić odpowiednio do 6,16 zł, 6,73 zł i 6,37 zł za litr. Kolejne obwieszczenie, które określi ceny na wtorek, zostanie opublikowane w poniedziałek.

REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw i do kiedy potrwają?

Mechanizm ustalania limitów cenowych może wydawać się skomplikowany, ale jego zasady są jasno określone. Resort energii publikuje obwieszczenia w tej sprawie w każdy dzień roboczy, a ogłoszone stawki zaczynają obowiązywać od następnego dnia. Jeśli komunikat pojawia się w piątek, tak jak tym razem, ustalone ceny obowiązują przez cały weekend aż do poniedziałku włącznie.

Formuła, według której obliczana jest cena maksymalna, składa się z kilku elementów. Bazą jest średnia hurtowa cena paliwa na rynku krajowym. Do niej dolicza się akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedawcy w wysokości 30 groszy na litrze oraz podatek VAT. Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż maksymalna jest nielegalna i zagrożona karą finansową do 1 miliona złotych, a kontrole na stacjach prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Kierowcy mogą liczyć na niższe ceny przez dłuższy czas. Obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, wprowadzone w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, zostały niedawno przedłużone. Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw, niższe podatki, a co za tym idzie, również mechanizm maksymalnych cen paliw, będą obowiązywać co najmniej do 15 czerwca.

7

QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Pytanie 1 z 15 QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”? Od borów zielonych, które były niegdyś w miejscu fabryki od porucznika Sławomira Borewicza z serialu “07 zgłoś się”, który Polonezem gonił przestępców od grzyba, borowika Następne pytanie