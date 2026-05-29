Hurtowe ceny paliw 29.05.2026. Dobre wiadomości dla kierowców na koniec maja

Anna Wojnowska
2026-05-29 8:52

Koniec maja przynosi wyczekiwane przez kierowców, bardzo wyraźne spadki na rynku hurtowym. Dzisiejsze notowania to kolejne solidne cięcia cen benzyny i oleju napędowego u wszystkich głównych dostawców, a pozycję najtańszego podmiotu na rynku utrzymuje obecnie Aramco Poland.

Ceny hurtowe paliw na 29.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowy poranek przyniósł kontynuację silnego trendu spadkowego w krajowych rafineriach. Poniżej prezentujemy aktualne ceny netto (w PLN/m³, w temperaturze referencyjnej 15°C) u głównych dostawców na polskim rynku:

  • Orlen: Pb95 - 5305 zł, ON - 5577 zł
  • Aramco: Pb95 - 5297 zł, ON - 5556 zł
  • BP Europa: Pb95 - 5305 zł, ON - 5577 zł

Najtańszym dostawcą zarówno w przypadku benzyny Pb95, jak i oleju napędowego jest na ten moment Aramco Poland. Średnie ważone ceny dla całego rynku wynoszą dziś 5303,40 zł/m³ dla benzyny 95-oktanowej oraz 5572,80 zł/m³ dla diesla.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie dzisiejszych cenników z wczorajszymi (28 maja) ukazuje zdecydowaną ulgę, szczególnie dla hurtowych odbiorców benzyny. Liderami obniżek na tym gatunku paliwa są Orlen oraz BP Europa, które zredukowały hurtową cenę Pb95 aż o 101 zł/m³ (co w przeliczeniu daje obniżkę rzędu 10 groszy na litrze netto, a w perspektywie tygodniowej to bezprecedensowy spadek o blisko 380 zł/m³). Aramco obniżyło dziś cenę tej frakcji o 97 zł/m³.

Mniej drastyczne, choć również jednoznacznie spadkowe, zmiany dotknęły olej napędowy. Tu także Orlen i BP Europa ścięły stawki najmocniej, obniżając cenę o 22 zł/m³, podczas gdy Aramco zmniejszyło cenę hurtową diesla o 18 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Za mocnymi tąpnięciami w cennikach krajowych rafinerii stoją uwarunkowania globalne. Notowania ropy Brent spadły w ciągu minionego tygodnia o niemal 13 proc., osiągając poziom 91,52 USD za baryłkę. To bezpośrednia reakcja giełd na obiecujące sygnały o przełomie dyplomatycznym na Bliskim Wschodzie, niższy popyt ze strony Chin oraz wejście w życie decyzji o wyjściu Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC, co naturalnie rodzi obawy o nadpodaż surowca. Pozycję polskich rafinerii i możliwości do cięć wzmacnia dodatkowo stabilny kurs dolara (USD/PLN wynosi dziś 3,6285), sprzyjający tańszemu importowi ropy.

Sytuacja w hurcie zbiega się w czasie z kluczowym momentem dla polityki osłonowej państwa – w połowie czerwca oficjalnie wygasa pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), z czym wiązać się będzie skokowy powrót standardowych, wyższych stawek podatku VAT i akcyzy. Analizując bieżące dane hurtowe w powiązaniu ze standardowym, kilkudniowym czasem przełożenia na ceny detaliczne, płynie jednak ważny wniosek. Dzisiejsze potężne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na zbudowanie marżowej poduszki przez koncerny, co powinno skutecznie zamortyzować wygaszenie tarczy CPN i uchronić kierowców przed drastycznym skokiem cen paliw na pylonach w kolejnych tygodniach.

