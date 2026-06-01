Górnik może zostać kolejarzem

Polska Grupa Górnicza kontynuuje program przekwalifikowania pracowników odchodzących z branży górniczej. Wspólny projekt z Kolejami Śląskimi ma pomóc górnikom znaleźć zatrudnienie poza kopalniami.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane pod koniec ubiegłego roku przez przedstawicieli PGG, Kolei Śląskich oraz spółki Synercom Usługi Wspólne. Teraz rusza kolejny etap przedsięwzięcia.

Już 3 czerwca w Akademii PGG w Katowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zmianą zawodu.

Koleje czekają na pracowników

Branża kolejowa potrzebuje rąk do pracy. Byli górnicy mogą znaleźć zatrudnienie przy utrzymaniu i prowadzeniu taboru kolejowego. Poszukiwani są przede wszystkim maszyniści, mechanicy, elektromechanicy oraz technicy utrzymania taboru.

W przyszłości pojawić mają się także miejsca pracy dla pracowników administracyjnych i technicznych.

Program nie ogranicza się jedynie do przedstawienia ofert zatrudnienia. Uczestnicy mogą liczyć na doradztwo zawodowe, badania predyspozycji, specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie podczas procesu rekrutacji.

Odprawy i urlopy górnicze cieszą się dużym zainteresowaniem

Przekwalifikowania to tylko jeden z elementów restrukturyzacji prowadzonej przez PGG. Spółka korzysta również z rozwiązań osłonowych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Jak wynika z najnowszych danych, z odpraw pieniężnych i urlopów górniczych skorzystało już 1750 pracowników. Do połowy maja zaakceptowano 780 wniosków o jednorazowe odprawy, a pieniądze otrzymało 630 osób.

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszą się urlopy górnicze. Dotychczas zaakceptowano 2744 wnioski, a z pracy odeszło już 1120 osób. W lipcu na podobne urlopy ma przejść kolejnych około 224 pracowników zakładów przeróbki.

Z kopalń zniknie ponad 4 tysiące etatów

Skala zmian w Polskiej Grupie Górniczej jest ogromna. Zgodnie z planami spółki tylko w tym roku zatrudnienie ma zmniejszyć się o około 4,3 tys. osób.

Największa część redukcji, bo aż 3,6 tys. pracowników, ma zostać objęta programami odejść. Pozostałe około 700 osób zakończy pracę w związku z przejściem na emeryturę lub innymi formami rozwiązania umowy.

Dla wielu górników kolej może okazać się szansą na nowy zawodowy start i bezpieczne przejście do zupełnie innej branży.

