Rada Nadzorcza Orlenu powołała zarząd. Prezesem Ireneusz Fąfara

Rada Nadzorcza Orlenu powołała cały obecny skład zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję na okres 2026-2029.

Ireneusz Fąfara utrzymał stanowisko prezesa zarządu Orlenu.

Decyzja o utrzymaniu niezmienionego składu zarządu zapadła pomimo wcześniejszego ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na te stanowiska.

Rada Nadzorcza Orlenu powołała członków zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję, potwierdzając tym samym kontynuację dotychczasowego kierownictwa. Ireneusz Fąfara pozostanie na stanowisku prezesa zarządu. Skład zarządu Orlenu, który będzie kontynuował prace w niezmienionym kształcie, przedstawia się następująco:

Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu

Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Ireneusz Sitarski – Wiceprezes Zarządu ds. downstream

Robert Soszyński – Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Marek Balawejder – Wiceprezes Zarządu ds. consumers and products

Marcin Wasilewski – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i inwestycji

Sławomir Staszak – Wiceprezes Zarządu ds. energy

Wiesław Prugar – Wiceprezes Zarządu ds. upstream

Procedura konkursowa

Nowo powołana trzyletnia kadencja zarządu formalnie rozpocznie się z dniem następującym po zakończeniu bieżącej wspólnej kadencji. Moment ten jest uzależniony od terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlenu, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2025.

Warto zaznaczyć, że Rada Nadzorcza Orlenu ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa oraz siedmiu członków zarządu 2 kwietnia. Pomimo przeprowadzonej procedury konkursowej, ostateczna decyzja Rady Nadzorczej potwierdziła brak zmian w składzie osobowym. Wszyscy dotychczasowi członkowie zarządu pozostają na swoich stanowiskach. Okres trwania nowej kadencji został ustalony na trzy lata, obejmując lata 2026-2029.

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