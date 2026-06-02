Rada Nadzorcza Orlenu powołała zarząd. Prezesem Ireneusz Fąfara

- Rada Nadzorcza Orlenu powołała cały obecny skład zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję na okres 2026-2029.
- Ireneusz Fąfara utrzymał stanowisko prezesa zarządu Orlenu.
- Decyzja o utrzymaniu niezmienionego składu zarządu zapadła pomimo wcześniejszego ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na te stanowiska.
Rada Nadzorcza Orlenu powołała członków zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję, potwierdzając tym samym kontynuację dotychczasowego kierownictwa. Ireneusz Fąfara pozostanie na stanowisku prezesa zarządu. Skład zarządu Orlenu, który będzie kontynuował prace w niezmienionym kształcie, przedstawia się następująco:
- Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu
- Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
- Ireneusz Sitarski – Wiceprezes Zarządu ds. downstream
- Robert Soszyński – Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
- Marek Balawejder – Wiceprezes Zarządu ds. consumers and products
- Marcin Wasilewski – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i inwestycji
- Sławomir Staszak – Wiceprezes Zarządu ds. energy
- Wiesław Prugar – Wiceprezes Zarządu ds. upstream
Procedura konkursowa
Nowo powołana trzyletnia kadencja zarządu formalnie rozpocznie się z dniem następującym po zakończeniu bieżącej wspólnej kadencji. Moment ten jest uzależniony od terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlenu, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2025.
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Warto zaznaczyć, że Rada Nadzorcza Orlenu ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa oraz siedmiu członków zarządu 2 kwietnia. Pomimo przeprowadzonej procedury konkursowej, ostateczna decyzja Rady Nadzorczej potwierdziła brak zmian w składzie osobowym. Wszyscy dotychczasowi członkowie zarządu pozostają na swoich stanowiskach. Okres trwania nowej kadencji został ustalony na trzy lata, obejmując lata 2026-2029.
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