Czy sklepy budowlane są otwarte 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Leroy Merlin, Castorama po Bożym Ciele

Przepisy a długi weekend czerwcowy. Czy 4 czerwca 2026 zrobimy zakupy budowlane?

Czwartek, 4 czerwca 2026 roku, to dzień, w którym wypada Boże Ciało (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa). Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Obowiązuje wtedy bezwzględny i całkowity zakaz handlu. Oznacza to, że wszystkie wielkopowierzchniowe markety budowlane, galerie handlowe oraz większość supermarketów będą tego dnia całkowicie zamknięte.

Jeśli planujesz gruntowne prace remontowe, malowanie pokoju czy sadzenie roślin od samego początku długiego weekendu, trzeba było zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne materiały najpóźniej w środę, 3 czerwca. Sklepy działały wtedy w standardowych godzinach. Zostawianie zakupów na sam świąteczny czwartek to gwarancja rozczarowania, ponieważ za nieprzestrzeganie zakazu handlu grożą wysokie kary finansowe i żadna duża sieć sklepów nie będzie ryzykować jego łamania.

Godziny otwarcia Leroy Merlin – Boże Ciało i piątek 5 czerwca 2026

Wielu majsterkowiczów zastanawia się, kiedy na zakupy zaprasza Leroy Merlin. Boże Ciało to dzień, w którym placówki tej marki w całej Polsce będą całkowicie nieczynne. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie zaraz po święcie. Piątek, 5 czerwca 2026 roku, nie jest dniem świątecznym. Wobec tego nie obowiązują w nim żadne ustawowe ograniczenia. Wszystkie sklepy budowlane Leroy Merlin wracają do swoich regularnych godzin pracy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram na długi weekend czerwcowy:

4 czerwca (czwartek, Boże Ciało): sklepy zamknięte

sklepy zamknięte 5 czerwca (piątek): czynne w standardowych godzinach (najczęściej od 6:30 do 21:00 lub 22:00, w zależności od lokalizacji)

czynne w standardowych godzinach (najczęściej od 6:30 do 21:00 lub 22:00, w zależności od lokalizacji) 6 czerwca (sobota): czynne w standardowych godzinach

czynne w standardowych godzinach 7 czerwca (niedziela): sklepy zamknięte (obowiązuje ustawowy zakaz handlu)

Przed wyjazdem zawsze upewnij się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej sieci, czy Twój lokalny sklep nie wprowadził drobnych modyfikacji w godzinach otwarcia. Generalnie jednak, przez cały piątek po święcie możesz spodziewać się pełnej dostępności asortymentu.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

11

Godziny otwarcia Castorama – Boże Ciało 2026. Kiedy zaplanować wizytę?

Podobne zasady dotyczą klientów wybierających markety Castorama. Boże Ciało (4 czerwca) to czas, w którym cała załoga sklepów ma wolne, a placówki pozostają zamknięte. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz śrubek, farby czy nowej kosiarki, w świąteczny czwartek zakupy wielkogabarytowe będą niemożliwe.

Jeśli jednak zastanawiasz się, czy zrobisz zakupy w sklepach budowlanych 5 czerwca 2026 roku, mamy doskonałą wiadomość. W piątek po Bożym Ciele wszystkie sklepy Castorama w Polsce będą otwarte. Większość marketów tej sieci zaprasza klientów już od wczesnych godzin porannych (zwykle od godziny 6:30) aż do późnego wieczora (21:00, a w dużych miastach nawet do 22:00). Dzięki tak elastycznym godzinom pracy, bez trudu uzupełnisz wszelkie braki materiałowe i sprzętowe, które powstrzymują Twoje domowe projekty.