Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku. O ile wzrośnie świadczenie po zmarłym małżonku?

Renta wdowia, funkcjonująca od lipca zeszłego roku, to istotne wsparcie finansowe, które pozwala łączyć własną emeryturę lub rentę ze świadczeniem po zmarłym małżonku. Obecnie uprawnieni otrzymują jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. jego wartości. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to ważna wiadomość dla wielu seniorów - już od 1 stycznia 2027 roku ten dodatek znacząco wzrośnie.

Nadchodząca zmiana podniesie wysokość drugiego świadczenia z 15 proc. do 25 proc., co przełoży się na odczuwalnie wyższe wypłaty co miesiąc. Już teraz, jak pokazują dane ZUS, z rozwiązania korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota to 379,10 zł. Po wejściu w życie nowych przepisów ta suma będzie jeszcze wyższa, realnie wzmacniając budżety domowe wdów i wdowców.

Komu przysługuje renta wdowia? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić

Aby móc ubiegać się o rentę wdowią, czyli świadczenie po zmarłym mężu lub żonie, należy spełnić kilka konkretnych warunków określonych w przepisach. Prawo to przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Kolejnym wymogiem jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej aż do dnia śmierci współmałżonka. Co więcej, prawo do renty rodzinnej musiało zostać nabyte po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Warto pamiętać, że ponowne wstąpienie w związek małżeński powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.

Ile maksymalnie może wynieść renta wdowia? ZUS określa górny limit wypłat

Warto jednak wiedzieć, że przepisy wprowadzają limit łącznej wysokości wypłacanych świadczeń. Zgodnie z ustawą, suma własnego świadczenia oraz części renty po zmarłym małżonku nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Obecnie ten próg wynosi 5935,47 zł brutto i podlega corocznej waloryzacji.

W sytuacji, gdy obliczona kwota połączonych świadczeń przekroczy ten limit, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniży wypłatę o nadwyżkę. Jest to mechanizm zabezpieczający, który ma zapewnić, by wsparcie było dystrybuowane sprawiedliwie i nie prowadziło do wypłaty nieproporcjonalnie wysokich świadczeń.

Waloryzacja emerytur 4,46%

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Jak obliczyć rentę wdowią? Skorzystaj z ankiety i kalkulatora ZUS online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, udostępnił na swojej stronie internetowej dwa proste narzędzia, które pomogą ocenić szanse na rentę wdowią jeszcze przed złożeniem wniosku. Pierwszym z nich jest krótka ankieta, która na podstawie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących wieku czy sytuacji rodzinnej pozwala szybko zweryfikować, czy spełniamy podstawowe warunki. Drugie narzędzie to specjalny kalkulator renty wdowiej, dzięki któremu można oszacować przybliżoną wysokość połączonych świadczeń i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant. To bardzo wygodny sposób, aby bez wychodzenia z domu uzyskać wszystkie kluczowe informacje.

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