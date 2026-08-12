Biedronka zmienia godziny otwarcia przed weekendem. Jest komunikat dla klientów

Nadchodzące święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w 2026 roku wypada w sobotę 15 sierpnia, tradycyjnie oznacza dzień ustawowo wolny od pracy. Dla konsumentów wiąże się to z zamknięciem większości punktów handlowych. Aby uniknąć gigantycznych kolejek i nerwowej atmosfery, najpopularniejsza sieć handlowa w Polsce zdecydowała się na zdecydowany krok.

Zamiast tradycyjnych godzin pracy, klienci będą mogli zrobić zakupy w zupełnie innych porach. To doskonała wiadomość dla wszystkich zapracowanych oraz tych, którzy wolą unikać tłumów w ciągu dnia.

Do której godziny zrobisz zakupy w Biedronce przed długim weekendem?

W dniach od 11 do 13 sierpnia (od wtorku do czwartku) ponad 2300 sklepów sieci Biedronka będzie otwartych do godziny 23:00 lub nawet dłużej. Prawdziwa rewolucja czeka nas jednak w piątek, 14 sierpnia, czyli bezpośrednio przed dniem świątecznym. Tego dnia aż ponad 3400 placówek wydłuży swoje godziny pracy co najmniej do godziny 23:00.

Warto pamiętać, że w sobotę 15 sierpnia wszystkie sklepy będą bezwzględnie zamknięte. Przedłużone godziny otwarcia w dniach poprzedzających to idealna okazja, by bez pośpiechu zaplanować zakupy na nadchodzący czas odpoczynku.

Na jakie promocje warto polować podczas przedświątecznych zakupów?

Wydłużone godziny otwarcia to nie jedyna niespodzianka. W najnowszej gazetce Biedronki pojawiły się niesamowite okazje cenowe, które pozwolą Ci znacząco obniżyć rachunek przy kasie. Jeśli planujesz letnie grillowanie lub chcesz uzupełnić domowe zapasy, te oferty z pewnością Cię zainteresują.

Karkówka grillowa pakowana próżniowo (Czas na Grill, mega paka): Kupisz ją aż o 72% taniej, czyli za jedyne 7,99 zł za kilogram (oferta ważna od 12.08 do 14.08).

Kupisz ją aż o 72% taniej, czyli za jedyne 7,99 zł za kilogram (oferta ważna od 12.08 do 14.08). Masło Ekstra Mleczna Dolina (200 g): W dniach 13.08–14.08 przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka lub aplikacją zapłacisz tylko 1,99 zł za sztukę (60% taniej).

W dniach 13.08–14.08 przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka lub aplikacją zapłacisz tylko 1,99 zł za sztukę (60% taniej). Wszystkie paczkowane kiełbasy Morliny: Objęte są rewelacyjną promocją 1+1 gratis (można mieszać dowolnie, oferta do 14.08).

Objęte są rewelacyjną promocją 1+1 gratis (można mieszać dowolnie, oferta do 14.08). Cukier biały (1 kg): Tylko w środę, 12 sierpnia, obowiązuje niesamowita oferta 6+9 gratis z kartą Moja Biedronka, co daje jedyne 0,80 zł za opakowanie przy zakupie 15 sztuk.

Tylko w środę, 12 sierpnia, obowiązuje niesamowita oferta 6+9 gratis z kartą Moja Biedronka, co daje jedyne 0,80 zł za opakowanie przy zakupie 15 sztuk. Lody na patyku, w rożku, tubce lub kubeczku (do 270 ml): Tylko w piątek, 14 sierpnia, możesz skorzystać z wyjątkowej promocji 2+2 gratis z kartą lub aplikacją.

Pamiętaj, że przedłużone godziny pracy sklepów oznaczają również większe obciążenie dla personelu. Robiąc zakupy późnym wieczorem, wykażmy się wyrozumiałością i cierpliwością. Dzięki temu przedświąteczny czas upłynie w znacznie milszej atmosferze dla każdego z nas.

Jak sprawnie zaplanować zakupy przed dniem wolnym?

Aby Twoja wizyta w sklepie przebiegła szybko i bezstresowo, warto trzymać się kilku prostych zasad. Przede wszystkim sprawdź dokładne godziny otwarcia swojej ulubionej placówki w aplikacji mobilnej Biedronki, ponieważ poszczególne sklepy mogą się nieznacznie różnić pod tym względem.

Przygotuj wcześniej listę zakupów, uwzględniając najciekawsze promocje z gazetki. Staraj się unikać godzin szczytu – dzięki temu, że sklepy są otwarte do 23:00 lub dłużej, zakupy zrobione późnym wieczorem będą znacznie przyjemniejsze i pozwolą Ci uniknąć stania w długich kolejkach do kas.