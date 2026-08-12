W sklepach AGD trzeba zapłacić dwa razy tyle, w Action kosztuje tylko 149 zł. Oszczędni ruszą do sklepów

Kompaktowe centrum dowodzenia w kuchni

Gdy urządzamy pierwsze mieszkanie, biuro czy studencki pokój, często szukamy sprzętów bazowych, które nie zrujnują portfela, a idealnie spełnią swoje zadanie. Absolutną perełką z najnowszej oferty jest kuchenka mikrofalowa Tomado Superior. Kosztuje zaledwie 149,90 zł i oferuje dokładnie to, czego potrzebujemy na co dzień, bez rzadko używanych bajerów. Mechaniczne sterowanie jest proste i intuicyjne, a moc 700 W oraz dwudziestolitrowa pojemność w zupełności wystarczą do podgrzania domowego posiłku. To doskonały dowód na to, że funkcjonalny, podstawowy sprzęt AGD nie musi być drogi, by świetnie służyć na co dzień.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kuchenka mikrofalowa Tomado Superior, 700 W

Sprytne patenty do jadalni i na blat

Przeglądając kuchenne nowości, skupiamy się na detalach, które ułatwiają codzienne gotowanie i serwowanie posiłków. Warto postawić na spójność i praktyczność, nawet dysponując ograniczonym budżetem. Świetnym przykładem jest kompletny zestaw garnków Redstone za 124,95 zł. Znajdziemy w nim aż 7 elementów ze stali nierdzewnej, w tym szklane pokrywki, co stanowi idealną, przystępną bazę do każdej kuchni. Jeśli jesteście fanami zdrowego odżywiania i na co dzień korzystacie z frytkownic beztłuszczowych, koniecznie zwróćcie uwagę na kosz do frytkownicy Löwenthal. Za jedyne 9,95 zł otrzymujecie genialną silikonową formę z przegrodą, która pozwala piec dwie potrawy jednocześnie i drastycznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Całość kuchennych rewolucji pięknie dopełnia zestaw naczyń Infinity. Poszczególne ceramiczne elementy w cenach od 3,79 zł do 6,95 zł urzekają modnym, matowym wykończeniem, pozwalając na skompletowanie minimalistycznej zastawy obiadowej niewielkim kosztem.

Nowoczesne oświetlenie i wnętrzarskie metamorfozy

W dobie otwartych przestrzeni i multifunkcjonalnych wnętrz, ogromną rolę odgrywa odpowiednie światło oraz interesująca struktura na ścianach. Najnowsze propozycje zaskakują innowacyjnością i dbałością o estetykę. Warto zwrócić uwagę na drewniane panele ścienne (44,97 zł za zestaw 4 sztuk), które wpisują się w szalenie popularny trend lameli. Są dostępne w wersji płaskiej lub zaokrąglonej i pozwalają na błyskawiczną, niedrogą metamorfozę sypialni czy salonu. Przestrzeń pięknie ociepli też gotowa do zawieszenia zasłona szenilowa za 49,95 zł, której teksturowana struktura przywodzi na myśl naturalny len lub jutę.

W kwestii domowego światła zachwycają formy bezprzewodowe. Przenośna ładowalna lampa LED (29,95 zł) o nowoczesnym designie to idealny element dekoracyjny i funkcjonalny, a ładowalna lampka biurkowa za 19,77 zł kusi czystym minimalizmem i brakiem irytujących kabli. Niezwykle cennym, choć drobnym rozwiązaniem, jest również bezobsługowa akumulatorowa lampa z czujnikiem (14,99 zł) – to doskonały, energooszczędny sposób na sprytne doświetlenie szafy czy korytarza po zmroku.

Czas na relaks i odrobinę rozrywki

Zadbana przestrzeń to również miejsce na swobodny odpoczynek i realizację pasji. Znaleźliśmy kilka przedmiotów, które świetnie sprawdzą się podczas weekendowego relaksu, zarówno w domowym zaciszu, jak i na świeżym powietrzu. Prawdziwym technologicznym zaskoczeniem są bezprzewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji Fresh 'n Rebel w cenie 64,95 zł. Technologia open-ear zdobywa rynek, bo pozwala cieszyć się ulubioną muzyką, nie odcinając nas od dźwięków otoczenia – to rzecz bezcenna dla biegaczy i osób poruszających się po mieście. Miłośników cyfrowej rozgrywki ucieszy fakt, że w ofercie znajdziemy gry na Nintendo Switch (w formie kodów do pobrania) już za 37,95 zł, co jest wyjątkową okazją na uzupełnienie wirtualnej biblioteki.

Jeśli natomiast przenosicie swój odpoczynek na zewnątrz, szczerze polecam wielofunkcyjny pojemnik do przechowywania i stolik 2 w 1 Keter (49,99 zł). To kompaktowe rozwiązanie od renomowanej marki, idealne na najmniejszy nawet balkon czy taras. Letni nastrój po zmroku zbuduje z kolei urokliwy, dekoracyjny balon solarny (13,99 zł), który automatycznie rozświetla przestrzeń, bazując całkowicie na darmowej energii.