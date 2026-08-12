ZUS nieczynny 14 sierpnia 2026. Dlaczego placówki i infolinia będą zamknięte?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał ważną informację, która może być zaskoczeniem dla wielu osób planujących wizytę w urzędzie. W najbliższy piątek, 14 sierpnia 2026 roku, placówki ZUS w całej Polsce będą nieczynne. Oznacza to, że tego dnia nie będzie można załatwić żadnej sprawy osobiście w oddziałach, inspektoratach ani biurach terenowych. Co więcej, niedostępna dla interesantów będzie również infolinia ZUS, więc próba kontaktu telefonicznego z konsultantem także się nie powiedzie.

Skąd ta jednodniowa przerwa w pracy urzędu? To efekt odbioru przez pracowników dnia wolnego za święto, które w tym roku wypada w sobotę. Mowa o uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzonej 15 sierpnia. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, taki dzień wolny za święto w sobotę jest obowiązkowy do oddania przez pracodawcę.

Zamknięte placówki ZUS to nie problem. Jak załatwić sprawy przez internet?

Na szczęście zamknięcie placówek nie oznacza całkowitego paraliżu. Dla tych, którzy potrzebują załatwić pilne sprawy w ZUS przez internet, istnieje sprawdzone rozwiązanie. Instytucja zachęca do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych, czyli popularnego portalu PUE ZUS. Działa on nieprzerwanie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, co pozwala na załatwienie wielu formalności w dogodnym momencie, także w weekend. Dostęp do platformy jest bezpłatny i wymaga jedynie założenia profilu, co można zrobić bez wychodzenia z domu, na przykład przy użyciu Profilu Zaufanego.

Co można załatwić przez PUE ZUS? Wniosek o emeryturę, kalkulator i nie tylko

Portal PUE ZUS to prawdziwy wirtualny oddział, który pozwala załatwić sprawy urzędowe bez stania w kolejkach. Jak informuje sam Zakład, za jego pośrednictwem można składać różnego rodzaju dokumenty, w tym tak kluczowe jak wniosek o emeryturę online czy o inne świadczenia i zasiłki. Platforma udostępnia również bardzo przydatne narzędzia, takie jak kalkulator emerytalny, pozwalający samodzielnie oszacować wysokość przyszłego świadczenia.

Co jeszcze można załatwić online? Wspomniany portal umożliwia szybkie generowanie oficjalnych zaświadczeń z danymi zgromadzonymi w systemie ZUS, co bywa niezwykle pomocne w wielu życiowych sytuacjach. Użytkownicy mogą tam na bieżąco sprawdzać stan swojego konta ubezpieczeniowego, przeglądać informacje o opłaconych składkach czy śledzić status złożonych wniosków. Warto też pamiętać o dedykowanych aplikacjach mobilnych, które pozwalają mieć najważniejsze informacje zawsze pod ręką.

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Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, kiedy ZUS jest otwarty po tej krótkiej przerwie, mamy dobrą wiadomość. Wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz infolinia wrócą do normalnego funkcjonowania tuż po weekendzie. Oznacza to, że swoje sprawy będzie można ponownie załatwiać osobiście i telefonicznie już od najbliższego poniedziałku, 17 sierpnia 2026 roku. Do tego czasu warto uzbroić się w cierpliwość lub skorzystać z usług online. Planując wizytę w urzędzie, dobrze jest uwzględnić tę informację i przełożyć ją na kolejny tydzień roboczy, aby uniknąć niepotrzebnego rozczarowania.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym! Pytanie 1 z 18 Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Socialnych Zakład Urozmaiceń Społecznych Następne pytanie