15 sierpnia a zakaz handlu. O czym musisz pamiętać?

Połowa sierpnia to czas, kiedy w Polsce tradycyjnie obchodzimy podwójne święto: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. W 2026 roku data ta wypada w sobotę. Dla pracowników etatowych to świetna wiadomość, bo oznacza konieczność oddania dodatkowego dnia wolnego przez pracodawcę i realną szansę na wydłużony letni wypoczynek. Należy jednak pamiętać o kluczowym haczyku – 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, co niesie ze sobą istotne ograniczenia.

Zgodnie z przepisami prawa, w dni świąteczne obowiązuje ogólnopolski zakaz handlu. Obejmuje on nie tylko duże sklepy czy galerie handlowe, ale również większość standardowych aptek, z których korzystasz na co dzień. Jeśli zamierzasz uzupełnić apteczkę o plastry, kremy z filtrem czy podstawowe środki przeciwbólowe, zrób to najpóźniej w piątek 14 sierpnia. W samo święto lokalne apteki osiedlowe po prostu nie otworzą swoich drzwi.

Apteki czynne 15 sierpnia. Gdzie kupić leki w dzień ustawowo wolny? Nowe przepisy

Co zrobić, jeśli w środku długiego weekendu zmagasz się z nagłą infekcją, a lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wystawi ci pilną e-receptę na antybiotyk? Prawo nie zostawia pacjentów bez wsparcia. Ograniczenia w handlu nie dotyczą placówek pełniących specjalne funkcje. Nawet w najważniejsze święta państwowe swoje usługi świadczą apteki całodobowe (24/7) oraz specjalnie wyznaczone punkty dyżurujące.

Niewiele osób wie, że niedawno zmieniły się ogólnopolskie przepisy dotyczące dyżurów farmaceutycznych. Obecnie to zarządy powiatów – wspierane finansowo przez Narodowy Fundusz Zdrowia – ściśle wyznaczają placówki pełniące dyżur. Ważne dla ciebie jest to, że dyżur w dzień wolny od pracy nie musi oznaczać otwarcia punktu od rana do wieczora. Zazwyczaj takie wyznaczone apteki dyżurujące pracują bez przerwy przez cztery godziny, w przedziale między 10:00 a 18:00. Jeśli przebywasz w większym mieście, najbezpieczniej i najszybciej będzie jednak skierować się do dużych aptek całodobowych, które funkcjonują non-stop, niezależnie od kalendarza.

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Jak najszybciej sprawdzić, które apteki 15 sierpnia są otwarte w twojej okolicy?

Wiele osób popełnia błąd, polegając wyłącznie na popularnych mapach w smartfonie. Algorytmy rzadko uwzględniają krótkotrwałe, świąteczne ustalenia dyżurowe mniejszych placówek, co często kończy się rozczarowaniem i staniem pod zamkniętą roletą. Jak więc sprawdzić, które apteki 15 sierpnia realnie obsługują pacjentów?

Najbardziej wiarygodnym i najszybszym źródłem informacji są oficjalne strony internetowe urzędów miast lub starostw powiatowych. Samorządy mają prawny obowiązek publikować tam aktualne wykazy aptek dyżurujących wraz z precyzyjnymi godzinami ich otwarcia na dany miesiąc. Kolejnym niezawodnym sposobem jest sprawdzenie drzwi twojej najbliższej, zamkniętej apteki – zgodnie z prawem musi tam wisieć informacja z adresem najbliższego otwartego punktu dyżurującego. Warto przygotować się wcześniej i zapisać sobie lokalny harmonogram przed wyjazdem, aby urlop przebiegł bez zbędnego stresu.