Mentzen odmówił spotkania z Morawieckim. Były premier wyśmiał jego spółkę

Mateusz Morawiecki wyciągnął rękę do Sławomira Mentzena

Podczas spotkania z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna Mateusz Morawiecki mówił o możliwości współpracy z Konfederacją.

Były premier podkreślał, że uważa Sławomira Mentzena za ważnego przedstawiciela obozu patriotycznego i jest otwarty na wspólne działania. Zastrzegł jednak, że nie wie, czy lider Konfederacji myśli podobnie.

Okazało się, że jest inaczej.

Mentzen odpowiada: nie będzie współpracy

Sławomir Mentzen szybko odpowiedział na propozycję byłego premiera. W opublikowanym nagraniu jasno stwierdził, że nie widzi możliwości współpracy z Morawieckim.

Poszło przede wszystkim o politykę gospodarczą i wydatki państwa.

– Tu nie bardzo jest miejsce na kompromis. Wy chcecie doprowadzić do katastrofy, a ja próbuję jakoś tę katastrofę powstrzymać – stwierdził Mentzen.

Lider Konfederacji zarzucił również swoim potencjalnym partnerom zwiększanie wydatków socjalnych i „marnotrawienie środków publicznych”.

– Dopóki nie zmienicie swojego nastawienia (...), to żadnej współpracy nie ma i nie będzie – zapowiedział.

Nie będzie żadnej współpracy dopóki nie zmienicie swojego nastawienia! Nie będę współpracować z ludźmi, którzy chcą doprowadzić do katastrofy budżetowej! pic.twitter.com/4jQJkTsaw9— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) August 11, 2026

Morawiecki nie odpuścił

Były premier długo nie czekał z ripostą.

Kilka godzin później Morawiecki zamieścił na platformie X krótki, ale bardzo uszczypliwy komentarz.

„Za moich czasów zadłużenie Polski w relacji do PKB spadało niczym kurs spółki Mentzen” – napisał.

Do wpisu dołączył zrzut ekranu pokazujący notowania giełdowe Mentzen SA, czyli spółki związanej z liderem Konfederacji.

Polityczna wojna przeniosła się na giełdę

W ten sposób zamiast zapowiadanej współpracy dostaliśmy kolejną polityczną wymianę ciosów.

Morawiecki zaatakował Mentzena jego własną bronią – gospodarką i liczbami. Mentzen z kolei od dawna krytykuje politykę kolejnych rządów za wysokie wydatki publiczne i rosnące zadłużenie.

Na razie więc o wspólnym działaniu obu polityków nie ma mowy. Zamiast politycznego sojuszu jest ostra wymiana zdań, a były premier wykorzystał przy tym giełdowe notowania firmy lidera Konfederacji.

Za moich czasow zadłużenie Polski w relacji do PKB spadało niczym kurs spółki Mentzen 😎 pic.twitter.com/kP8U0yAgGz— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 11, 2026

Mateusz Morawiecki – pizza na Jagodnie / Mirosława Stachowiak-Różecka