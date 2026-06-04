Czy Lidl jest otwarty 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Lidla po Bożym Ciele

Anna Wojnowska
2026-06-04 10:09

Długi weekend czerwcowy to idealny czas na relaks i rodzinne grillowanie, ale też spore wyzwanie organizacyjne. Zastanawiasz się, jak zaplanować zakupy, aby nie pocałować klamki w popularnym dyskoncie? Przygotowaliśmy dla Ciebie dokładny przewodnik po godzinach otwarcia sklepów sieci Lidl w te wyjątkowe dni.

Koszyk sklepowy z zakupami, takimi jak pieczywo Lidl, jabłka i woda, na tle rozmytego wnętrza supermarketu Lidl z kasami i klientami. Widok podkreśla ruch i codzienne zakupy w placówce, co można śledzić na portalu Super Biznes.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Koszyk sklepowy z zakupami, takimi jak pieczywo Lidl, jabłka i woda, na tle rozmytego wnętrza supermarketu Lidl z kasami i klientami. Widok podkreśla ruch i codzienne zakupy w placówce, co można śledzić na portalu Super Biznes.

Piątek po Bożym Ciele 2026. Jakie są godziny otwarcia Lidla 5 czerwca?

Wiele osób bierze w ten dzień urlop, by cieszyć się czterodniowym długim weekendem, ale w świetle polskiego prawa 5 czerwca 2026 r. to zwykły dzień roboczy. Zakaz handlu wówczas nie obowiązuje, co oznacza doskonałą wiadomość dla wszystkich planujących zaopatrzenie w dużych supermarketach.

W piątek, 5 czerwca 2026 roku, sklepy sieci Lidl są otwarte i działają w standardowych godzinach. W zdecydowanej większości lokalizacji zakupy zrobisz bez najmniejszych przeszkód od samego rana aż do późnego wieczora. Najczęściej dyskonty tej marki przyjmują klientów w następujących ramach czasowych:

  • Godzina otwarcia: zazwyczaj 6:00 (w wybranych lokalizacjach wyjątkowo od 7:00).
  • Godzina zamknięcia: 22:00 lub 23:00, w zależności od konkretnej placówki.

Ponieważ piątek po Bożym Ciele często bywa dniem wzmożonego ruchu – ze względu na uzupełnianie zapasów na weekend oraz letnie grillowanie – warto wybrać się na zakupy wcześnie rano lub w późniejszych godzinach wieczornych, by uniknąć stania w długich kolejkach do kas.

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Harmonogram zakupów na długi weekend czerwcowy 2026

Aby oszczędzić sobie nerwów i niepotrzebnych podróży pod zamknięte drzwi, warto zapisać sobie dokładny rozkład jazdy na te dni. Ustawa o ograniczeniu handlu w święta bywa bezwzględna, dlatego dobrze zaplanuj swoje wizyty w markecie. Szczegółowy rozkład jazdy na pierwszy tydzień czerwca 2026 roku prezentuje się następująco:

  • Czwartek, 4 czerwca (Boże Ciało): Sklepy nieczynne – obowiązuje ścisły zakaz handlu.
  • Piątek, 5 czerwca: Sklepy otwarte standardowo. Lidl powraca do normalnego funkcjonowania.
  • Sobota, 6 czerwca: Sklepy otwarte standardowo. Idealny moment na zakupienie świeżych produktów i pieczywa na weekend.
  • Niedziela, 7 czerwca: Sklepy nieczynne. Pierwsza niedziela czerwca to w Polsce niedziela niehandlowa, w związku z czym duże supermarkety i dyskonty spożywcze pozostają zamknięte dla klientów.

Jak widać, aby w pełni cieszyć się spokojnym i smacznym odpoczynkiem, kluczowe jest rozplanowanie wizyty w markecie na środę wieczorem lub piątkowy poranek. Dzięki temu sprawnie zaopatrzysz się we wszystkie niezbędne artykuły spożywcze bez zbędnego stresu.

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Gdzie zrobić awaryjne zakupy w Boże Ciało i niedzielę?

Szybkie i pilne sprawunki w świąteczny czwartek, 4 czerwca, oraz w niehandlową niedzielę zrealizujesz przede wszystkim w małych sklepach osiedlowych oraz placówkach franczyzowych, takich jak Żabka czy Carrefour Express. Choć Lidl i inne duże markety są wtedy zamknięte, polskie prawo przewiduje kilka wyjątków, z których możesz swobodnie skorzystać.

Małe sklepy stacjonarne mogą być otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście sam właściciel. Pamiętaj jednak, że ich godziny pracy w Boże Ciało mogą być skrócone i zależą od indywidualnej decyzji franczyzobiorcy. Przed wyjściem z domu warto więc sprawdzić informacje wywieszone na drzwiach lokalnego punktu. Inną tradycyjną opcją są stacje paliw, które dziś pełnią funkcję świetnie zaopatrzonych minimarketów.

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