Rosja, będąca energetycznym gigantem, mierzy się z paradoksalnym niedoborem paliwa na rynku wewnętrznym, zmuszającym ją do niespodziewanego importu.

Po intensywnych atakach Ukrainy na kluczowe rafinerie, Moskwa była zmuszona sprowadzić z Indii ponad 42 tys. ton benzyny.

Co więcej, sprowadzone paliwo powstało z rosyjskiej ropy, ujawniając skomplikowany, okrężny szlak dostaw, który pokazuje skalę kryzysu.

Odkryj, jak ten paliwowy paradoks obnaża prawdziwą skalę problemów "naftowego mocarstwa" i co to oznacza dla jego gospodarki.

Rosja, jeden z największych producentów ropy na świecie, znalazła się w paradoksalnej sytuacji. Kraj, który przez lata budował swoją potęgę gospodarczą na eksporcie surowców energetycznych, sprowadza gotową benzynę z Indii, aby uzupełnić niedobory na własnym rynku. Jak informuje Bloomberg, problemy są związane m.in. z ukraińskimi atakami na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę energetyczną.

Pierwsza opisana dostawa nie była symboliczna. Według danych firmy Kpler, monitorującej transport morski, w sierpniu do Rosji trafiło 42 tys. ton benzyny wyprodukowanej w rafinerii Vadinar w indyjskim stanie Gudźarat.

Rosyjska ropa popłynęła do Indii. Benzyna wróciła do Rosji

W tej historii jest jednak jeszcze jeden zaskakujący element. Zakład w Indiach częściowo należy do rosyjskiego koncernu Rosnieft, który dostarcza mu ropę. W praktyce oznacza to, że surowiec pochodzący z Rosji popłynął do Indii, został tam przerobiony na paliwo, a gotowa benzyna wróciła do Rosji.

Droga paliwa była długa. Według przywoływanych przez Bloomberga danych, benzynę załadowano w połowie czerwca na tankowiec pod rosyjską banderą. Ładunek najpierw dotarł do Egiptu, gdzie został przeładowany na jednostkę pływającą pod banderą Omanu. Dopiero stamtąd ruszył w kierunku Rosji.

Transport dotarł na miejsce 5 sierpnia. Dla Moskwy import gotowego paliwa oznacza odwrócenie tradycyjnego kierunku handlu: Rosja zamiast wyłącznie dostarczać surowiec i produkty naftowe za granicę, musi sięgać po benzynę wyprodukowaną poza krajem. Analityk Kpler Sumit Ritolia ocenia, że taki transport pokazuje skalę problemów na rosyjskim rynku. Spadek produkcji w rafineriach zaczyna bowiem zmieniać dotychczasowy przepływ paliw.

Ukrainie udało się uderzyć w rosyjskie rafinerie

Jednym z powodów problemów są nasilone ataki ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę naftową i energetyczną. Od marca Kijów zwiększył częstotliwość uderzeń, a celem stały się m.in. zakłady odpowiedzialne za przerób ropy. Uszkodzenia rafinerii przełożyły się na mniejszą produkcję paliwa na krajowy rynek.

Skutki są już odczuwalne przez mieszkańców. Według przytoczonych informacji w części rosyjskich regionów wprowadzano czasowe limity sprzedaży paliwa na osobę, a ograniczonej dostępności benzyny towarzyszyły wzrosty cen na stacjach. Problemy dotyczą również zaopatrzenia okupowanego przez Rosję Krymu, gdzie ucierpiały szlaki wykorzystywane do dostarczania paliw.

Rosja ogranicza eksport paliwa. Chce zatrzymać benzynę w kraju

Kreml próbuje jednocześnie zwiększyć ilość paliwa pozostającego na krajowym rynku poprzez ograniczanie eksportu. Od czerwca obowiązuje zakaz eksportu paliwa lotniczego, który według przedstawionych informacji ma potrwać do 30 listopada. Na początku lipca rosyjski wicepremier Aleksandr Nowak poinformował również o zakazie eksportu oleju napędowego. Rosja przedłużyła także obowiązujący od kwietnia zakaz eksportu benzyny.

Wszystkie te działania mają jeden cel: ograniczyć niedobory i ustabilizować ceny paliw w Rosji. Import z Indii pokazuje jednak, że samo zatrzymywanie większej ilości produkcji w kraju może już nie wystarczać.

Paliwowy paradoks Rosji. Ma ropę, potrzebuje benzyny

Sytuacja jest szczególnie dotkliwa wizerunkowo ze względu na pozycję Rosji na światowym rynku energetycznym. Problemem nie jest bowiem brak własnej ropy, lecz ograniczona możliwość przerobienia jej w rafineriach na wystarczającą ilość gotowego paliwa.

Dlatego 42 tys. ton benzyny z Indii to coś więcej niż pojedynczy transport. Pokazuje mechanizm, do którego Moskwa musi sięgać w obliczu problemów własnego sektora rafineryjnego: rosyjska ropa trafia za granicę, tam powstaje z niej benzyna, a następnie paliwo trzeba sprowadzić z powrotem do Rosji.

Jeżeli ataki na rafinerie będą nadal ograniczać ich moce produkcyjne, presja na rosyjski rynek paliw może się utrzymywać. Moskwa próbuje więc jednocześnie blokować eksport, zwiększać podaż na rynku wewnętrznym i sięgać po import. Dla kraju będącego energetyczną potęgą konieczność sprowadzania benzyny z zagranicy jest wyjątkowo wymownym sygnałem skali obecnych problemów.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]