Czy przelewy w długi weekend sierpniowy dojdą na czas? Pieniądze mogą utknąć przez 15 sierpnia

Anna Wojnowska
2026-08-12 15:11

Sierpniowy weekend to czas relaksu, ale dla systemów bankowych oznacza przerwę w księgowaniu transakcji. W 2026 roku Święto Wojska Polskiego wypada w sobotę, co sprawia, że standardowe przelewy zlecone w piątkowe popołudnie utkną w systemie aż do poniedziałku. Sprawdź, do której godziny musisz wysłać pieniądze, aby odbiorca dostał je na czas, i poznaj szybkie alternatywy ratujące sytuację.

Kobieta w banku trzyma kartę. Obok kalendarz z datą 15 sierpnia i smartfon. O przelewach w święto przeczytasz w Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czy przelewy w długi weekend sierpniowy dojdą na czas? Pieniądze mogą utknąć przez 15 sierpnia

Standardowe księgowanie w dni wolne. Jak działa system Elixir?

W Polsce za rozliczanie standardowych transakcji międzybankowych odpowiada system Elixir. Funkcjonuje on wyłącznie w dni robocze, co w praktyce oznacza, że w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy sesje rozliczeniowe w ogóle się nie odbywają. Choć w 2026 roku Święto Wojska Polskiego wypada w sobotę, warto pamiętać, że przelewy 15 sierpnia i przez całą następującą po nim niedzielę nie będą w żaden sposób procesowane przez międzybankową izbę rozliczeniową.

Jeśli wyślesz środki na konto w innym banku w piątek (14 sierpnia) po godzinie 15:00 lub 16:00 (zależnie od regulaminu Twojego banku), pieniądze trafią do tak zwanej bankowej poczekalni. Odbiorca zobaczy je na swoim rachunku najwcześniej w poniedziałek, 17 sierpnia, w godzinach porannych.

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Do której godziny zrobić przelew, by doszedł przed weekendem?

Aby mieć pełną gwarancję, że pieniądze dotrą do adresata jeszcze przed weekendem, musisz zdążyć przed drugą, a ostatecznie przed trzecią piątkową sesją wychodzącą w Twoim banku. Oto, jak zazwyczaj wygląda harmonogram standardowych rozliczeń:

  • sesja poranna - zlecenia wysłane w czwartek wieczorem lub w piątek rano (najczęściej do godziny 8:00-9:00) dotrą do odbiorcy w piątek przed południem,
  • sesja popołudniowa - przelewy zrobione do godziny 12:00-13:00 lądują na koncie docelowym zazwyczaj w okolicach godziny 15:00,
  • sesja wieczorna - to Twoja ostatnia szansa. Pieniądze wysłane do około 14:30 (dokładna godzina zależy od konkretnej placówki) powinny zostać zaksięgowane w piątek tuż pod koniec dnia roboczego.

Jeżeli spóźnisz się z wykonaniem operacji choćby o kilka minut i bank zdąży zamknąć ostatnią sesję, Twój przelew automatycznie przejdzie na pierwszy kolejny dzień roboczy.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
Galeria zdjęć 15

Co zrobić, gdy pieniądze muszą dojść na konto natychmiast?

Zdarza się, że o pilnej płatności czy konieczności oddania długu przypomnisz sobie dopiero w sobotni poranek. Jeśli musisz natychmiast przekazać komuś środki, wciąż masz do dyspozycji systemy działające w trybie ciągłym (24/7/365). Z pomocą przyjdą Ci sprawdzone rozwiązania, odporne na długie weekendy i dni ustawowo wolne.

  • Przelew na telefon BLIK - niezwykle popularna, niezawodna i darmowa opcja, która działa przez całą dobę. Środki wędrują z konta na konto w kilkanaście sekund. Jedynym wymogiem jest to, by obie strony miały aktywną tę usługę w swojej aplikacji mobilnej.
  • Przelew natychmiastowy (Express Elixir) - system ten funkcjonuje nieprzerwanie przez cały rok. Musisz jednak pamiętać, że w większości banków skorzystanie z tej błyskawicznej usługi wiąże się z jednorazową prowizją, wynoszącą najczęściej od 5 do 10 zł.
  • Przelew wewnętrzny - jeśli Ty i odbiorca macie rachunki prowadzone przez tę samą instytucję, bank zaksięguje transakcję od razu, omijając system międzybankowy. W takim układzie soboty, niedziele i święta państwowe nie mają absolutnie żadnego znaczenia.

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