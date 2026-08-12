Czy przelewy w długi weekend sierpniowy dojdą na czas? Pieniądze mogą utknąć przez 15 sierpnia

Standardowe księgowanie w dni wolne. Jak działa system Elixir?

W Polsce za rozliczanie standardowych transakcji międzybankowych odpowiada system Elixir. Funkcjonuje on wyłącznie w dni robocze, co w praktyce oznacza, że w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy sesje rozliczeniowe w ogóle się nie odbywają. Choć w 2026 roku Święto Wojska Polskiego wypada w sobotę, warto pamiętać, że przelewy 15 sierpnia i przez całą następującą po nim niedzielę nie będą w żaden sposób procesowane przez międzybankową izbę rozliczeniową.

Jeśli wyślesz środki na konto w innym banku w piątek (14 sierpnia) po godzinie 15:00 lub 16:00 (zależnie od regulaminu Twojego banku), pieniądze trafią do tak zwanej bankowej poczekalni. Odbiorca zobaczy je na swoim rachunku najwcześniej w poniedziałek, 17 sierpnia, w godzinach porannych.

Do której godziny zrobić przelew, by doszedł przed weekendem?

Aby mieć pełną gwarancję, że pieniądze dotrą do adresata jeszcze przed weekendem, musisz zdążyć przed drugą, a ostatecznie przed trzecią piątkową sesją wychodzącą w Twoim banku. Oto, jak zazwyczaj wygląda harmonogram standardowych rozliczeń:

sesja poranna - zlecenia wysłane w czwartek wieczorem lub w piątek rano (najczęściej do godziny 8:00-9:00) dotrą do odbiorcy w piątek przed południem,

zlecenia wysłane w czwartek wieczorem lub w piątek rano (najczęściej do godziny 8:00-9:00) dotrą do odbiorcy w piątek przed południem, sesja popołudniowa - przelewy zrobione do godziny 12:00-13:00 lądują na koncie docelowym zazwyczaj w okolicach godziny 15:00,

przelewy zrobione do godziny 12:00-13:00 lądują na koncie docelowym zazwyczaj w okolicach godziny 15:00, sesja wieczorna - to Twoja ostatnia szansa. Pieniądze wysłane do około 14:30 (dokładna godzina zależy od konkretnej placówki) powinny zostać zaksięgowane w piątek tuż pod koniec dnia roboczego.

Jeżeli spóźnisz się z wykonaniem operacji choćby o kilka minut i bank zdąży zamknąć ostatnią sesję, Twój przelew automatycznie przejdzie na pierwszy kolejny dzień roboczy.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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Co zrobić, gdy pieniądze muszą dojść na konto natychmiast?

Zdarza się, że o pilnej płatności czy konieczności oddania długu przypomnisz sobie dopiero w sobotni poranek. Jeśli musisz natychmiast przekazać komuś środki, wciąż masz do dyspozycji systemy działające w trybie ciągłym (24/7/365). Z pomocą przyjdą Ci sprawdzone rozwiązania, odporne na długie weekendy i dni ustawowo wolne.

Przelew na telefon BLIK - niezwykle popularna, niezawodna i darmowa opcja, która działa przez całą dobę. Środki wędrują z konta na konto w kilkanaście sekund. Jedynym wymogiem jest to, by obie strony miały aktywną tę usługę w swojej aplikacji mobilnej.

niezwykle popularna, niezawodna i darmowa opcja, która działa przez całą dobę. Środki wędrują z konta na konto w kilkanaście sekund. Jedynym wymogiem jest to, by obie strony miały aktywną tę usługę w swojej aplikacji mobilnej. Przelew natychmiastowy (Express Elixir) - system ten funkcjonuje nieprzerwanie przez cały rok. Musisz jednak pamiętać, że w większości banków skorzystanie z tej błyskawicznej usługi wiąże się z jednorazową prowizją, wynoszącą najczęściej od 5 do 10 zł.

system ten funkcjonuje nieprzerwanie przez cały rok. Musisz jednak pamiętać, że w większości banków skorzystanie z tej błyskawicznej usługi wiąże się z jednorazową prowizją, wynoszącą najczęściej od 5 do 10 zł. Przelew wewnętrzny - jeśli Ty i odbiorca macie rachunki prowadzone przez tę samą instytucję, bank zaksięguje transakcję od razu, omijając system międzybankowy. W takim układzie soboty, niedziele i święta państwowe nie mają absolutnie żadnego znaczenia.