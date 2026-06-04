Czy Biedronka jest otwarta 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Biedronki po Bożym Ciele

Anna Wojnowska
2026-06-04 8:37

Planujesz długi weekend czerwcowy i zastanawiasz się, jak uzupełnić zapasy na rodzinne grillowanie? Boże Ciało mocno komplikuje plany zakupowe wielu Polaków. Sprawdź, co musisz wiedzieć o pracy popularnych dyskontów, aby uniknąć stania przed zamkniętymi drzwiami. Jakie są godziny otwarcia Biedronki po Bożym Ciele?

Wózek na zakupy z logo Biedronka wypełniony produktami spożywczymi, stojący w alejce supermarketu, z niewyraźnymi postaciami klientów w tle. Zdjęcie ilustruje temat godzin otwarcia sklepów w okolicach Bożego Ciała, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Wózek na zakupy z logo Biedronka wypełniony produktami spożywczymi, stojący w alejce supermarketu, z niewyraźnymi postaciami klientów w tle. Zdjęcie ilustruje temat godzin otwarcia sklepów w okolicach Bożego Ciała, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Jak działa Biedronka w piątek 5 czerwca?

W piątek, 5 czerwca 2026 roku, zrobisz zakupy w Biedronce bez żadnych przeszkód. Choć dla wielu osób jest to czas urlopów i wyjazdów w ramach długiego weekendu, w świetle polskiego prawa piątek pozostaje zwykłym dniem roboczym. Oznacza to, że przepisy o zakazie handlu w tym terminie zupełnie nie obowiązują, a wszystkie markety będą otwarte.

Co więcej, sieć przygotowała dla swoich klientów spore ułatwienie, które pomoże w spokojnym zaplanowaniu wypoczynku. Aby ułatwić przygotowania do spotkań przy grillu, Biedronka zdecydowała się na znaczne wydłużenie godzin pracy swoich placówek. Ponad 3000 sklepów w całym kraju będzie otwartych od wczesnego rana aż do godziny 23:30, a niektóre lokalizacje mogą funkcjonować nawet całodobowo. Dzięki temu bez problemu zrobisz niezbędne zapasy, skutecznie omijając największy popołudniowy ruch.

Polecany artykuł:

Sklepy otwarte w Boże Ciało - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny c…

Sklepy Biedronka a Boże Ciało 2026. Harmonogram pracy na długi weekend

Chcesz uniknąć zbędnego stresu i nerwowego szukania otwartego sklepu? Warto wcześniej zapoznać się z pełnym rozkładem jazdy dla sieci Biedronka na ten gorący okres. Zasady w czasie świąt są bardzo rygorystyczne, dlatego dobrze zaplanuj swoje wizyty w dyskontach.

Oto szczegółowy, ułatwiający planowanie harmonogram otwarcia sklepów sieci na ten gorący okres:

  • czwartek, 4 czerwca (Boże Ciało): sklepy są nieczynne – obowiązuje ustawowy zakaz handlu.
  • piątek, 5 czerwca: sklepy otwarte w wydłużonych godzinach, do 23:30.
  • sobota, 6 czerwca: sklepy otwarte w wydłużonych godzinach, do 23:30.
  • niedziela, 7 czerwca: niedziela niehandlowa – wszystkie supermarkety i dyskonty pozostają zamknięte.

Z powyższego rozkładu jasno wynika, że optymalnym i najbezpieczniejszym czasem na uzupełnienie lodówki jest wtorek, środa, ewentualnie piątek po święcie. Chcąc zminimalizować stanie w kolejkach, celuj w zakupy w godzinach wczesnoporannych (bezpośrednio po otwarciu) lub w tych późnowieczornych (po 21:00).

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

Tak kiedyś w Polsce obchodzono Boże Ciało [GALERIA]
Galeria zdjęć 11

Polecany artykuł:

Czy w długi weekend czerwcowy pracują kurierzy? Harmonogram pracy InPost, DPD i…

Gdzie zrobić awaryjne zakupy w Boże Ciało?

Co zrobić w sytuacji, gdy w świąteczny czwartek, 4 czerwca, nagle zabraknie ci węgla na grilla, świeżego pieczywa czy zimnych napojów? Choć Biedronka i inne duże markety są wtedy zamknięte, polskie prawo przewiduje kilka wyjątków, z których możesz skorzystać.

Szybkie i pilne sprawunki zrealizujesz przede wszystkim w małych sklepach osiedlowych oraz placówkach franczyzowych, takich jak Żabka czy Carrefour Express. Mogą być one otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście sam właściciel. Pamiętaj jednak, że ich godziny pracy w Boże Ciało mogą być skrócone i zależą od indywidualnej decyzji franczyzobiorcy.

Inną wygodną opcją są stacje paliw. Wiele z nich pełni dziś funkcję świetnie zaopatrzonych minimarketów, w których bez problemu kupisz podstawowe produkty spożywcze, napoje oraz niezbędny asortyment grillowy.

QUIZ: Boże Ciało w czasach PRL
Pytanie 1 z 10
W którym roku Boże Ciało przestało być dniem wolnym od pracy w Polsce po II wojnie światowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE CIAŁO
BIEDRONKA