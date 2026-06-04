Czy Biedronka jest otwarta 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Biedronki po Bożym Ciele

Jak działa Biedronka w piątek 5 czerwca?

W piątek, 5 czerwca 2026 roku, zrobisz zakupy w Biedronce bez żadnych przeszkód. Choć dla wielu osób jest to czas urlopów i wyjazdów w ramach długiego weekendu, w świetle polskiego prawa piątek pozostaje zwykłym dniem roboczym. Oznacza to, że przepisy o zakazie handlu w tym terminie zupełnie nie obowiązują, a wszystkie markety będą otwarte.

Co więcej, sieć przygotowała dla swoich klientów spore ułatwienie, które pomoże w spokojnym zaplanowaniu wypoczynku. Aby ułatwić przygotowania do spotkań przy grillu, Biedronka zdecydowała się na znaczne wydłużenie godzin pracy swoich placówek. Ponad 3000 sklepów w całym kraju będzie otwartych od wczesnego rana aż do godziny 23:30, a niektóre lokalizacje mogą funkcjonować nawet całodobowo. Dzięki temu bez problemu zrobisz niezbędne zapasy, skutecznie omijając największy popołudniowy ruch.

Sklepy Biedronka a Boże Ciało 2026. Harmonogram pracy na długi weekend

Chcesz uniknąć zbędnego stresu i nerwowego szukania otwartego sklepu? Warto wcześniej zapoznać się z pełnym rozkładem jazdy dla sieci Biedronka na ten gorący okres. Zasady w czasie świąt są bardzo rygorystyczne, dlatego dobrze zaplanuj swoje wizyty w dyskontach.

Oto szczegółowy, ułatwiający planowanie harmonogram otwarcia sklepów sieci na ten gorący okres:

czwartek, 4 czerwca (Boże Ciało): sklepy są nieczynne – obowiązuje ustawowy zakaz handlu.

sklepy są – obowiązuje ustawowy zakaz handlu. piątek, 5 czerwca: sklepy otwarte w wydłużonych godzinach, do 23:30.

sklepy otwarte w wydłużonych godzinach, do 23:30. sobota, 6 czerwca: sklepy otwarte w wydłużonych godzinach, do 23:30.

sklepy otwarte w wydłużonych godzinach, do 23:30. niedziela, 7 czerwca: niedziela niehandlowa – wszystkie supermarkety i dyskonty pozostają zamknięte.

Z powyższego rozkładu jasno wynika, że optymalnym i najbezpieczniejszym czasem na uzupełnienie lodówki jest wtorek, środa, ewentualnie piątek po święcie. Chcąc zminimalizować stanie w kolejkach, celuj w zakupy w godzinach wczesnoporannych (bezpośrednio po otwarciu) lub w tych późnowieczornych (po 21:00).

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

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Gdzie zrobić awaryjne zakupy w Boże Ciało?

Co zrobić w sytuacji, gdy w świąteczny czwartek, 4 czerwca, nagle zabraknie ci węgla na grilla, świeżego pieczywa czy zimnych napojów? Choć Biedronka i inne duże markety są wtedy zamknięte, polskie prawo przewiduje kilka wyjątków, z których możesz skorzystać.

Szybkie i pilne sprawunki zrealizujesz przede wszystkim w małych sklepach osiedlowych oraz placówkach franczyzowych, takich jak Żabka czy Carrefour Express. Mogą być one otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście sam właściciel. Pamiętaj jednak, że ich godziny pracy w Boże Ciało mogą być skrócone i zależą od indywidualnej decyzji franczyzobiorcy.

Inną wygodną opcją są stacje paliw. Wiele z nich pełni dziś funkcję świetnie zaopatrzonych minimarketów, w których bez problemu kupisz podstawowe produkty spożywcze, napoje oraz niezbędny asortyment grillowy.