Sklepy otwarte w Boże Ciało - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny czynne?

Anna Wojnowska
2026-06-04 7:55

Długi weekend czerwcowy to idealny czas na relaks, ale co zrobić, gdy w środku przygotowań do grilla nagle zabraknie Ci musztardy, a na śniadanie świeżego chleba? Wiele osób zastanawia się, gdzie zrobić szybkie zakupy w dzień ustawowo wolny od pracy. Zanim wyruszysz na nerwowe poszukiwania, sprawdź, jakie sklepy są otwarte w Boże Ciało, aby uratować swoje plany.

Wózek sklepowy z zakupami, takimi jak pieczywo, mleko i warzywa, stoi w alejce supermarketu, a w tle widać innych klientów robiących zakupy. Informacje o otwartych sklepach w Boże Ciało znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Wózek sklepowy z zakupami, takimi jak pieczywo, mleko i warzywa, stoi w alejce supermarketu, a w tle widać innych klientów robiących zakupy. Informacje o otwartych sklepach w Boże Ciało znajdziesz na Super Biznes.

Biedronka, Lidl i Dino w Boże Ciało – czy zrobimy tam zakupy?

Zapewne liczysz na szybki wypad do ulubionego dyskontu za rogiem, by uzupełnić zapasy. Niestety, w tym przypadku przepisy są nieugięte. Zgodnie z polskim prawem, Boże Ciało to święto państwowe ustawowo wolne od pracy, co oznacza bezwzględne obowiązywanie zakazu handlu dla największych graczy na rynku.

Jeśli zastanawiasz się, czy duże sieci handlowe zrobiły w tym roku jakikolwiek wyjątek ze względu na tzw. długi weekend, odpowiedź brzmi: nie. Sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Dino, a także wielkopowierzchniowe markety jak Auchan, Carrefour czy Kaufland, pozostaną w czwartek całkowicie zamknięte. Planowanie większych zakupów spożywczych w tych miejscach trzeba stanowczo odłożyć na piątek.

Polecany artykuł:

Piątek po Bożym Ciele dniem wolnym w Polsce. Jest decyzja

Wyjątki od zakazu handlu. Co jest otwarte w Boże Ciało?

Brak czynnego dyskontu to jeszcze nie koniec świata. Ustawodawca przewidział pewne luki prawne, z których niezwykle chętnie korzystają mniejsi przedsiębiorcy. Zbawieniem dla zapominalskich są placówki, w których za ladą w dzień świąteczny staje osobiście właściciel sklepu lub pomagają mu w tym członkowie najbliższej rodziny.

Dzięki temu przepisowi z łatwością znajdziesz w swojej okolicy czynne małe sklepiki osiedlowe oraz punkty działające na zasadzie franczyzy. Na rynku królują tutaj sieci takie jak Carrefour Express, Odido, Lewiatan czy popularna Żabka. Pamiętaj jednak o jednym ważnym szczególe: decyzja o otwarciu konkretnej placówki zależy wyłącznie od dobrej woli jej właściciela. Oznacza to, że nie każda lokalizacja pod tym samym szyldem przyjmie klientów w świąteczny dzień.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

Tak kiedyś w Polsce obchodzono Boże Ciało [GALERIA]
Galeria zdjęć 11

Polecany artykuł:

Czy McDonald's jest otwarty w Boże Ciało? Godziny otwarcia McDonald'sa 4 czerwc…

Sklepy otwarte w Boże Ciało: Żabka. Do której godziny zrobimy zakupy?

Skoro wiemy już, że sklepy otwarte w Boże Ciało to przede wszystkim popularne franczyzy, pozostaje kluczowe pytanie o godziny ich działania. Złota zasada, do której jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, czyli zakupy od 6:00 do 23:00, zazwyczaj nie ma zastosowania w czasie świąt.

Punkty handlowe takie jak Żabka operują w tym dniu najczęściej w znacznie skróconym wymiarze godzin. Większość z nich otwiera się dla klientów nieco później i zamyka wcześniej niż zwykle. Najbardziej typowe ramy czasowe, na które możesz liczyć w świąteczny czwartek, to od 10:00 do 20:00 lub od 11:00 do 19:00. Aby nie tracić cennego czasu na błądzenie po osiedlu, najlepiej sprawdzić godziny otwarcia ulubionego punktu za pomocą oficjalnej aplikacji mobilnej danej sieci jeszcze przed wyjściem z domu.

Polecany artykuł:

Czy w Boże Ciało są otwarte restauracje? W tych godzinach zjesz na mieście 4 cz…

Ostatnia deska ratunku, czyli niezawodne alternatywy

Gdy w najbliższej okolicy zawiodą nawet prywatne punkty osiedlowe, zawsze masz do dyspozycji awaryjne opcje. Niezawodnym kołem ratunkowym w każde święto są stacje benzynowe. Choć ceny potrafią tam przyprawić o lekki zawrót głowy, ich asortyment coraz częściej przypomina świetnie zaopatrzony minimarket. Kupisz tam nie tylko paliwo i hot-doga, ale również pieczywo, wędliny, nabiał, a nawet niezbędny węgiel czy brykiet na grilla.

Warto również pamiętać, że surowy zakaz handlu nie obejmuje aptek dyżurnych, kwiaciarni oraz cukierni i piekarni (jeśli przeważająca część ich dochodu pochodzi ze sprzedaży wyrobów własnych). W Boże Ciało możemy też liczyć na dostawy ze sklepów online - warto sprawdzić ofertę np. popularnego Liska. Jeśli więc wybierasz się do kogoś w gości i potrzebujesz bukietu kwiatów, albo nagle dopadnie Cię ból głowy po grillowaniu, te miejsca z pewnością przyjdą Ci z pomocą.

QUIZ: Boże Ciało w czasach PRL
Pytanie 1 z 10
W którym roku Boże Ciało przestało być dniem wolnym od pracy w Polsce po II wojnie światowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE CIAŁO