Sklepy otwarte w Boże Ciało - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny czynne?

Biedronka, Lidl i Dino w Boże Ciało – czy zrobimy tam zakupy?

Zapewne liczysz na szybki wypad do ulubionego dyskontu za rogiem, by uzupełnić zapasy. Niestety, w tym przypadku przepisy są nieugięte. Zgodnie z polskim prawem, Boże Ciało to święto państwowe ustawowo wolne od pracy, co oznacza bezwzględne obowiązywanie zakazu handlu dla największych graczy na rynku.

Jeśli zastanawiasz się, czy duże sieci handlowe zrobiły w tym roku jakikolwiek wyjątek ze względu na tzw. długi weekend, odpowiedź brzmi: nie. Sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Dino, a także wielkopowierzchniowe markety jak Auchan, Carrefour czy Kaufland, pozostaną w czwartek całkowicie zamknięte. Planowanie większych zakupów spożywczych w tych miejscach trzeba stanowczo odłożyć na piątek.

Wyjątki od zakazu handlu. Co jest otwarte w Boże Ciało?

Brak czynnego dyskontu to jeszcze nie koniec świata. Ustawodawca przewidział pewne luki prawne, z których niezwykle chętnie korzystają mniejsi przedsiębiorcy. Zbawieniem dla zapominalskich są placówki, w których za ladą w dzień świąteczny staje osobiście właściciel sklepu lub pomagają mu w tym członkowie najbliższej rodziny.

Dzięki temu przepisowi z łatwością znajdziesz w swojej okolicy czynne małe sklepiki osiedlowe oraz punkty działające na zasadzie franczyzy. Na rynku królują tutaj sieci takie jak Carrefour Express, Odido, Lewiatan czy popularna Żabka. Pamiętaj jednak o jednym ważnym szczególe: decyzja o otwarciu konkretnej placówki zależy wyłącznie od dobrej woli jej właściciela. Oznacza to, że nie każda lokalizacja pod tym samym szyldem przyjmie klientów w świąteczny dzień.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

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Sklepy otwarte w Boże Ciało: Żabka. Do której godziny zrobimy zakupy?

Skoro wiemy już, że sklepy otwarte w Boże Ciało to przede wszystkim popularne franczyzy, pozostaje kluczowe pytanie o godziny ich działania. Złota zasada, do której jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, czyli zakupy od 6:00 do 23:00, zazwyczaj nie ma zastosowania w czasie świąt.

Punkty handlowe takie jak Żabka operują w tym dniu najczęściej w znacznie skróconym wymiarze godzin. Większość z nich otwiera się dla klientów nieco później i zamyka wcześniej niż zwykle. Najbardziej typowe ramy czasowe, na które możesz liczyć w świąteczny czwartek, to od 10:00 do 20:00 lub od 11:00 do 19:00. Aby nie tracić cennego czasu na błądzenie po osiedlu, najlepiej sprawdzić godziny otwarcia ulubionego punktu za pomocą oficjalnej aplikacji mobilnej danej sieci jeszcze przed wyjściem z domu.

Ostatnia deska ratunku, czyli niezawodne alternatywy

Gdy w najbliższej okolicy zawiodą nawet prywatne punkty osiedlowe, zawsze masz do dyspozycji awaryjne opcje. Niezawodnym kołem ratunkowym w każde święto są stacje benzynowe. Choć ceny potrafią tam przyprawić o lekki zawrót głowy, ich asortyment coraz częściej przypomina świetnie zaopatrzony minimarket. Kupisz tam nie tylko paliwo i hot-doga, ale również pieczywo, wędliny, nabiał, a nawet niezbędny węgiel czy brykiet na grilla.

Warto również pamiętać, że surowy zakaz handlu nie obejmuje aptek dyżurnych, kwiaciarni oraz cukierni i piekarni (jeśli przeważająca część ich dochodu pochodzi ze sprzedaży wyrobów własnych). W Boże Ciało możemy też liczyć na dostawy ze sklepów online - warto sprawdzić ofertę np. popularnego Liska. Jeśli więc wybierasz się do kogoś w gości i potrzebujesz bukietu kwiatów, albo nagle dopadnie Cię ból głowy po grillowaniu, te miejsca z pewnością przyjdą Ci z pomocą.