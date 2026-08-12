Polacy muszą przygotować się na nietypowy weekend, ponieważ po raz pierwszy w tym roku handel zostanie całkowicie wstrzymany przez dwa dni z rzędu.

W sobotę 15 sierpnia sklepy będą zamknięte z powodu święta, a zaraz po nim, w niedzielę, obowiązywać będzie ustawowy zakaz handlu.

Nie daj się zaskoczyć pustymi półkami – dowiedz się, które dni będą całkowicie wolne od handlu i zaplanuj wszystkie zakupy najpóźniej do piątku.

Przed nami weekend, który może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do sobotnich zakupów. 15 i 16 sierpnia przez dwa kolejne dni większość sklepów będzie zamknięta. Tym razem ograniczenia w handlu wynikają z nałożenia się dwóch różnych przepisów – dotyczących pracy w święta oraz zakazu handlu w niedziele.

Pierwszym dniem bez większych zakupów będzie sobota 15 sierpnia. To ustawowy dzień wolny od pracy, w którym przypada Święto Wojska Polskiego, a także Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Następnego dnia, 16 sierpnia, wypada niedziela niehandlowa. Dla klientów oznacza to, że na wizytę w większości supermarketów, dyskontów i galerii handlowych trzeba będzie poczekać do poniedziałku.

Sklepy zamknięte 15 sierpnia. Co mówi Kodeks pracy?

15 sierpnia znajduje się w katalogu dni wolnych od pracy. Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których wykonywanie pracy w niedziele i święta jest dozwolone. Dotyczy to m.in. akcji ratowniczych i usuwania awarii, ruchu ciągłego, pracy zmianowej, transportu i komunikacji, gastronomii, hoteli czy placówek ochrony zdrowia.

Zwykły handel nie korzysta jednak z ogólnego wyjątku pozwalającego normalnie otworzyć wszystkie sklepy. Dlatego w sobotę klienci nie zrobią zakupów w większości dużych placówek handlowych. To szczególnie istotne, ponieważ święto tym razem nie wypada w środku tygodnia ani w niedzielę, lecz właśnie w sobotę – dla wielu Polaków będącą podstawowym dniem na większe zakupy.

16 sierpnia niedziela niehandlowa. Dwa dni bez normalnego handlu

Na sobocie utrudnienia się nie kończą. 16 sierpnia jest niedzielą objętą zakazem handlu. To oznacza, że zdecydowana większość sklepów pozostanie zamknięta również drugiego dnia weekendu. W praktyce powstaje więc nietypowy układ: sobota – święto i dzień wolny od pracy, niedziela – zakaz handlu. Normalne funkcjonowanie dużej części handlu zostanie ograniczone na około dwie doby.

Osoby, które potrzebują zrobić większe zakupy spożywcze lub uzupełnić domowe zapasy, powinny więc pamiętać o piątku 14 sierpnia. To ostatni dzień przed weekendem, kiedy większość sklepów będzie działała na zwykłych zasadach.

Czy wszystkie sklepy będą zamknięte 15 i 16 sierpnia?

Dwa dni ograniczonego handlu nie oznaczają, że w całej Polsce nie będzie można kupić absolutnie niczego. Przepisy dotyczące handlu w niedziele i święta przewidują wyjątki dla określonych rodzajów działalności i placówek. Dlatego przed wyjściem po pilne zakupy warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego punktu. Nie należy jednak zakładać, że dyskont, supermarket czy sklep w centrum handlowym będzie działał tak jak w zwykłą sobotę.

W przypadku niedzieli 16 sierpnia zastosowanie mają wyjątki przewidziane w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Mogą więc działać placówki spełniające ustawowe warunki, ale nie zmienia to podstawowej zasady – dla większości dużych sklepów będzie to kolejny dzień bez handlu.

Długi weekend bez zakupów. Sytuacja powtórzy się w grudniu

Sierpniowy weekend będzie pierwszym takim przypadkiem w 2026 roku, ale nie ostatnim. Podobny układ kalendarza czeka klientów pod koniec grudnia. 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia, wypadnie w sobotę. Bezpośrednio po nim nastąpi niedziela 27 grudnia, która również będzie niedzielą niehandlową. Wtedy ponownie przez dwa kolejne dni większość sklepów będzie zamknięta.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]