Czy Dino jest otwarte 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Dino w piątek po Bożym Ciele

Sklepy Dino, Boże Ciało i zakaz handlu – co musisz wiedzieć?

Jeśli planujesz zakupy w sieci Dino w Boże Ciało (które w 2026 roku wypada w czwartek 4 czerwca) wymusi to na Tobie drobną zmianę planów. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisami o zakazie handlu w niedziele i święta, duże markety i dyskonty spożywcze będą tego dnia całkowicie zamknięte. Drobne zakupy ratunkowe zrobisz jedynie w punktach wyłączonych z zakazu, np. na stacjach benzynowych czy w małych sklepikach osiedlowych, w których obsługą zajmuje się właściciel.

Zakupy w piątek po święcie. Czy Dino jest otwarte 5 czerwca 2026?

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którym zabraknie prowiantu podczas długiego czerwcowego weekendu. Piątek, 5 czerwca 2026 roku, nie jest dniem świątecznym. Oznacza to, że nie obowiązuje wtedy zakaz handlu i cała branża detaliczna wraca do swoich regularnych harmonogramów. Markety sieci Dino będą w tym dniu w pełni otwarte, dzięki czemu bez najmniejszego problemu uzupełnisz braki w lodówce czy kupisz świeże produkty na grilla.

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Godziny otwarcia Dino po Bożym Ciele. Kiedy dokładnie zrobisz zakupy?

Zastanawiasz się, w jakich godzinach najlepiej wybrać się na zakupy? Ponieważ piątek (5 czerwca) i sobota (6 czerwca) to w Polsce standardowe dni handlowe, sklepy funkcjonują bez skróconego czasu pracy. Harmonogram działania marketów Dino podczas całego długiego weekendu prezentuje się następująco:

Środa (3 czerwca) – przed świętem: wydłużone godziny pracy, zazwyczaj od 6:00 do 23:00.

Czwartek (4 czerwca) – Boże Ciało : markety całkowicie zamknięte.

: markety całkowicie zamknięte. Piątek (5 czerwca) – standardowe godziny pracy: od 6:00 do 22:30.

Sobota (6 czerwca) – standardowe godziny pracy: od 6:00 do 22:30.

Niedziela (7 czerwca) – niedziela niehandlowa: placówki są nieczynne.

Warto pamiętać, że w pojedynczych lokalizacjach sklepy tej sieci mogą być czynne nieznacznie krócej z powodu specyficznych uchwał lokalnych władz. Zawsze dobrym pomysłem jest więc wcześniejsze sprawdzenie wizytówki pobliskiego sklepu internetowego.

Przepisy i zakaz handlu. Dlaczego duże sklepy są zamykane w święta?

Zamknięcie marketów w świąteczny czwartek wynika z restrykcyjnej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Prawo to kategorycznie zabrania otwierania dużych placówek detalicznych oraz powierzania pracownikom obowiązków w dni ustawowo wolne od pracy. Dlatego jedyną szansą na zaopatrzenie się w sam dzień świąteczny są małe punkty franczyzowe, w których obsługą klientów zajmuje się bezpośrednio sam właściciel, a nie zatrudniony na umowę personel. Na szczęście przerwa w zaopatrzeniu trwa tylko jeden dzień. Jak pokazują godziny otwarcia po Bożym Ciele, już od samego rana 5 czerwca handel w największych sieciach odbywa się bez najmniejszych zakłóceń.