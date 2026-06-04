Rossmann Boże Ciało 2026 – czy drogerie będą otwarte?

Zanim przejdziemy do tego, jak wygląda sytuacja w piątek, warto przypomnieć ogólne zasady obowiązujące w Polsce w dni świąteczne. 4 czerwca 2026 roku przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym wszystkie duże markety, a także galerie handlowe muszą pozostać całkowicie zamknięte.

Co to oznacza dla osób wyszukujących w sieci hasło "rossman boże ciało"? W sam czwartek, 4 czerwca, zrobienie zakupów w drogeriach tej popularnej sieci będzie niestety niemożliwe. Placówki Rossmann nie są wyłączone spod zakazu handlu, ponieważ nie podpadają pod ustawowe wyjątki. Tego dnia pracownicy sieci mają wolne, dlatego drzwi wszystkich drogerii pozostaną zamknięte dla klientów.

Hebe Boże Ciało 2026 – czy zrobimy zakupy w to święto?

Analogiczna sytuacja dotyczy drugiej z najpopularniejszych sieci drogeryjnych w Polsce. Odpowiadając na częste zapytanie "hebe boże ciało", musimy przekazać jednoznaczną informację: w czwartek 4 czerwca 2026 roku drogerie Hebe będą nieczynne. Ustawodawstwo traktuje wszystkie duże sieci handlowe oraz drogeryjne w dokładnie ten sam sposób.

Jeżeli w czwartkowe święto nagle zabraknie Ci podstawowych artykułów (takich jak pieluchy, środki higieny osobistej czy plastry), jedynym ratunkiem będą punkty wyłączone z zakazu handlu. W sytuacjach awaryjnych niezbędne produkty higieniczne kupisz na stacjach benzynowych, w dyżurujących aptekach oraz w małych sklepach osiedlowych i franczyzowych, w których za ladą osobiście staje właściciel. Pamiętaj jednak, że asortyment drogeryjny jest w tych miejscach znacznie uboższy.

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Czy drogerie są otwarte 5 czerwca 2026? Piątek po Bożym Ciele

Dla wielu Polaków piątek po Bożym Ciele to naturalne przedłużenie weekendu i idealna szansa na wzięcie zaledwie jednego dnia urlopu wypoczynkowego, by zyskać aż cztery dni wolnego. Pamiętaj jednak, że z punktu widzenia przepisów prawa, 5 czerwca 2026 roku to standardowy dzień roboczy. W tym terminie nie obowiązują absolutnie żadne świąteczne ograniczenia w handlu detalicznym.

Oznacza to doskonałe wieści dla wszystkich klientów: w piątek 5 czerwca 2026 roku wszystkie drogerie będą otwarte. Zarówno sieć Rossmann, jak i Hebe, wracają tego dnia do swojego normalnego trybu pracy. Jeśli planujesz uzupełnić kosmetyczne braki, zrobisz to bez najmniejszego problemu. Zdecydowana większość placówek będzie działać od wczesnych godzin porannych aż do późnego wieczora.

Godziny otwarcia Rossmanna i Hebe po Bożym Ciele (5-7 czerwca 2026)

Aby ułatwić optymalne planowanie wizyt w drogeriach podczas tego długiego weekendu, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie całego harmonogramu. Pamiętaj, że dokładne godziny funkcjonowania mogą nieznacznie różnić się w zależności od lokalizacji – sklepy usytuowane w dużych galeriach handlowych często pracują nieprzerwanie do godziny 21:00, podczas gdy mniejsze, wolnostojące punkty w mniejszych miejscowościach mogą być zamykane nieco wcześniej.

Oto jak wygląda oficjalny harmonogram otwarcia w piątek 5 czerwca oraz w kolejnych dniach weekendu:

Czwartek, 4 czerwca 2026 (Boże Ciało): wszystkie drogerie są ustawowo zamknięte.

wszystkie drogerie są ustawowo zamknięte. Piątek, 5 czerwca 2026: sklepy otwarte w standardowych godzinach pracy, zazwyczaj od 8:00/9:00 do 20:00/21:00.

sklepy otwarte w standardowych godzinach pracy, zazwyczaj od 8:00/9:00 do 20:00/21:00. Sobota, 6 czerwca 2026: sklepy otwarte w standardowych godzinach pracy, zazwyczaj od 8:00/9:00 do 20:00/21:00.

sklepy otwarte w standardowych godzinach pracy, zazwyczaj od 8:00/9:00 do 20:00/21:00. Niedziela, 7 czerwca 2026: to kolejna niedziela niehandlowa w kalendarzu. Drogerie będą zamknięte, z wyjątkiem nielicznych placówek znajdujących się na dużych dworcach kolejowych lub lotniskach.

Przed wyjściem na zaplanowane zakupy w piątkowy poranek, zawsze warto dla pewności sprawdzić godziny otwarcia najbliższego sklepu poprzez dedykowaną aplikację mobilną danej sieci drogeryjnej. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i bez niepotrzebnego stresu zrealizujesz swoje plany zakupowe.