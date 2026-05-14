Dobra wiadomość na stacjach. Cena diesla spadnie

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-14 11:36

Kierowcy mają powód do zadowolenia. Od piątku spadnie maksymalna cena oleju napędowego. Za litr diesla zapłacimy najwyżej 6,85 zł, czyli o 7 groszy mniej niż w czwartek. Ceny benzyny pozostaną bez zmian.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Ceny benzyny bez zmian, ropa będzie tańsza

Mamy dobre wieści dla kierowców - drożej nie będzie. Z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że litr benzyny 95 nadal będzie kosztował maksymalnie 6,39 zł, a benzyny 98 – 6,98 zł.

Zmiana dotyczy tylko diesla. Tu cena spadnie z 6,92 zł do 6,85 zł za litr. 

Tankowanie przy dystrybutorach w piątek będzie tańsze

Nowe stawki będą obowiązywać od piątku 15 maja. Kolejne ceny resort energii poda jeszcze tego samego dnia. Będą one dotyczyć zarówno soboty, niedzieli, jak i poniedziałku.

Rząd codziennie publikuje maksymalne ceny paliw w dni robocze. Stacje nie mogą ich przekraczać. Za sprzedaż paliwa drożej grozi kara nawet do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Algorytm wylicza cenę paliwa

Cena maksymalna wyliczana jest według specjalnego wzoru.

Uwzględnia on między innymi średnią cenę hurtową paliwa, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedawcy i podatek VAT.

Do końca miesiąca benzyna będzie tańsza

Kierowcy nadal korzystają też z obniżonych podatków na paliwa. Do 31 maja obowiązuje niższy VAT – zamiast 23 proc. wynosi 8 proc. Obniżona została również akcyza.

W przypadku benzyny to 29 groszy mniej na litrze, a przy dieslu 28 groszy mniej. To najniższy poziom dopuszczalny przez Unię Europejską.

