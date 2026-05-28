JSW wypłaca wysokie odprawy. Górnicy dostaną po 170 tys. zł

Pieniądze dla górników z JSW. Ruszają Jednorazowe Odprawy Pieniężne

Przedstawiciele biura prasowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosili w czwartek 28 maja wejście w życie specjalnego programu wsparcia. Droga do wypłaty Jednorazowych Odpraw Pieniężnych została otwarta po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy węglowym gigantem a Ministerstwem Energii.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami program został wdrożony i już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników – przekazała w komunikacie JSW.

Każdy odchodzący górnik otrzymuje 170 tysięcy złotych, a środki te w całości pokrywa budżet państwa. System osłonowy, obejmujący świadczenia jednorazowe oraz urlopy dla pracowników przeróbki i górników, stanowi kluczowy składnik transformacji polskiego górnictwa zaplanowanej na lata 2026-2031, co gwarantują zapisy ustawy o funkcjonowaniu tego sektora.

Kto może liczyć na wsparcie od JSW?

Szacunki przedstawione przez spółkę wskazują, że łączna liczba beneficjentów systemu odpraw i urlopów górniczych sięgnie 4248 osób, co wygeneruje w bieżącym roku wydatki rzędu około 500 milionów złotych. Aby wziąć udział w programie dobrowolnych odejść, pracownik musi wykazać minimum trzy lata stażu w JSW oraz mieć przed sobą więcej niż dwanaście miesięcy do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Uruchomienie mechanizmów osłonowych dla załogi JSW było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez rząd specjalnego dokumentu strategicznego dedykowanego producentom węgla koksującego. To krok niezbędny, by firma mogła podlegać ustawie górniczej. Łączne obciążenie państwowej kasy z tytułu transformacji całego górnictwa węgla kamiennego wyniesie w tym roku około 2 miliardów złotych.

Kłopoty finansowe i restrukturyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Jastrzębska Spółka Węglowa dzierży miano unijnego lidera w produkcji węgla koksowego, niezbędnego w procesach hutniczych przy wytopie stali. Surowiec wydobywany jest w czterech zakładach: Pniówek, Budryk, Borynia-Zofiówka oraz Knurów-Szczygłowice. Notowana na giełdzie papierów wartościowych firma jesienią 2025 roku ostrzegała przed ryzykiem utraty płynności finansowej pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku. Doprowadziło to do wdrożenia rygorystycznego planu naprawczego, skupionego na redukcji kosztów i upraszczaniu struktury organizacyjnej, a sam pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł grupie stratę na poziomie 615,9 miliona złotych.

Sytuacja wymusiła również negocjacje ze stroną społeczną. W lutym 2026 roku zarząd wypracował ze związkowcami kompromis polegający na czasowym wstrzymaniu wypłat wybranych dodatków pracowniczych. Zgodnie z ówczesnymi wyliczeniami zarządu, krok ten ma przynieść spółce około 1,2 miliarda złotych oszczędności w perspektywie lat 2026-2027.