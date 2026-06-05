Ostrzeżenie publiczne GIS: migracja ołowiu i kadmu z obrzeża szklanki

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-06-05 9:08

Pijesz wodę, sok lub herbatę i nieświadomie narażasz zdrowie? Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie, które dotyczy milionów Polaków. Kontrola wykryła niebezpieczne substancje w szklankach dostępnych w sklepach KIK, w tym partii numer 251216-3, co może mieć poważne konsekwencje dla Twojego organizmu.

Dwie szklanki z motywem różowych kwiatów, jedna na nóżce, druga prosta, stoją na drewnianej tacy z białymi brzegami. Obok nich, w białym koszyku z różanym wzorem, widać różową serwetkę. W tle na stoliku stoi kubek z kwiatowym wzorem. Ostrzeżenie GIS o szkodliwych substancjach w szklankach znajdziesz na Super Biznes.

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Autor: KIK/ Materiały prasowe Dwie szklanki z motywem różowych kwiatów, jedna na nóżce, druga prosta, stoją na drewnianej tacy z białymi brzegami. Obok nich, w białym koszyku z różanym wzorem, widać różową serwetkę. W tle na stoliku stoi kubek z kwiatowym wzorem. Ostrzeżenie GIS o szkodliwych substancjach w szklankach znajdziesz na Super Biznes.

Pilne ostrzeżenie GIS: Te szklanki są niebezpieczne!

Główny Inspektorat Sanitarny bije na alarm! W wyniku rutynowej kontroli Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła niepokojące stężenia ołowiu i kadmu w szklankach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. To substancje, które mogą być niezwykle szkodliwe dla zdrowia, a ich obecność w przedmiotach codziennego użytku to poważny problem. Ostrzeżenie, wydane 1 czerwca 2026 roku, ma na celu ochronę konsumentów przed potencjalnym zagrożeniem.

Badania laboratoryjne wyraźnie pokazały, że z obrzeża szklanek, czyli z miejsca, które ma bezpośredni kontakt z ustami podczas picia, migrują te toksyczne metale. Ołów i kadm, nawet w niewielkich ilościach, mogą kumulować się w organizmie, prowadząc do długotrwałych problemów zdrowotnych, w tym uszkodzeń nerek, układu nerwowego czy zaburzeń hormonalnych. Dlatego tak ważne jest, by natychmiast zareagować na apel Sanepidu.

Chodzi o konkretny produkt: szklanki dystrybuowane w Polsce przez firmę KIK Textil Sp. z o.o. z Wrocławia, będącą przedstawicielem niemieckiej spółki KIK Textillien und Non-Food GmbH. Produkt pochodzi z Chin, a jego partia oznaczona jest numerem 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003. Każdy, kto kupił szklanki w sieci KIK, powinien sprawdzić ich oznaczenia.

Co dalej ze szklankami? Działania podjęte przez dystrybutora i Inspekcję

Dobra wiadomość jest taka, że dystrybutor zareagował na ostrzeżenie. Z ostrożności, bez czekania na dalsze instrukcje, firma KIK podjęła decyzję o natychmiastowym wycofaniu kwestionowanego produktu ze sprzedaży. To kluczowy krok w minimalizowaniu ryzyka dla konsumentów, choć nie zwalnia to z odpowiedzialności za produkty, które już trafiły do domów.

Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie, dlaczego szkodliwe substancje znalazły się w szklankach. Państwowa Inspekcja Sanitarna ściśle monitoruje cały proces wycofania i prowadzi dochodzenie w sprawie badań jakości, które powinny być przeprowadzone przed wprowadzeniem produktu na rynek. Celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności i zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Ryzykujesz zdrowiem? Praktyczne wskazówki dla kupujących

Najważniejsza rada dla wszystkich konsumentów jest prosta i bezwzględna: nie używaj tych szklanek do spożywania żadnych płynów ani żywności! Ryzyko migracji ołowiu i kadmu jest realne i może mieć długofalowe konsekwencje dla Twojego zdrowia. Nawet jeśli szklanka wydaje się nieszkodliwa, chemiczne zanieczyszczenia nie są widoczne gołym okiem.

Jeśli posiadasz w domu szklanki zakupione w sklepach KIK, natychmiast sprawdź ich numer partii. W przypadku zgodności z ostrzeżeniem, niezwłocznie zaprzestań ich użytkowania. Najbezpieczniej będzie je po prostu wyrzucić lub skontaktować się z miejscowym Sanepidem w celu uzyskania informacji o ewentualnym sposobie zwrotu lub utylizacji. Nie ryzykuj zdrowiem swoim i swoich bliskich.

Zawsze warto zachować paragon, ale nawet bez niego, jeśli masz produkt objęty wycofaniem, powinieneś podjąć odpowiednie kroki. Pamiętaj, że zdrowie jest najważniejsze, a szybka reakcja na takie ostrzeżenia to najlepsza forma prewencji. Bądź czujny i sprawdzaj komunikaty GIS, aby uchronić się przed niebezpiecznymi produktami na rynku.

Co musisz wiedzieć?

  • Nazwa produktu: Szklanka
  • Numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003
  • Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu (przedstawiciel KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen)
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Data ostrzeżenia GIS: 1 czerwca 2026

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