Problem z głosowaniem w finale Eurowizji 2026? Aż 17 mln głosów jednego dnia

Łukasz Trybulski
2026-05-11 17:00

Finał Konkursu Piosenki Eurowizji w tym roku odbędzie się 16 maja i ponownie zgromadzi przed ekranami miliony widzów z całej Europy. To jedno z największych wydarzeń medialnych na Starym Kontynencie – w 2025 roku konkurs wygenerował ponad 1,2 miliarda wyświetleń treści w kanałach cyfrowych i mediach społecznościowych1, co pokazuje skalę zaangażowania odbiorców poza samą transmisją. Aby ten proces przebiegł sprawnie i bez zakłóceń konieczna jest sprawna infrastruktura cyfrowa. Kulminacyjnym momentem jest głosowanie, podczas którego w ciągu kilkudziesięciu minut miliony osób jednocześnie oddają głosy na swoich faworytów.

Finał Eurowizji 2026. Co dzieje się z głosami widzów, zanim poznamy wyniki?

Eurowizja to jedno z największych wydarzeń rozrywkowych w skali Europy. Konkurs ogląda około 166 milionów widzów w 37 krajach i jest szczególnie popularny w Polsce. W 2025 roku finał Eurowizji oglądało go w kraju średnio blisko 4 mln widzów, a w szczytowym momencie niemal 5,6 mln osób jednocześnie. To pokazuje, jak wiele osób uczestniczy w wydarzeniu w tym samym czasie – często nie tylko jako widzowie, ale także jako aktywni uczestnicy głosowania. Szacuje się, że w trakcie Eurowizji oddawanych jest nawet ok. 17 milionów głosów.

Największym wyzwaniem jest moment, w którym miliony użytkowników jednocześnie klikają „głosuj”. Z perspektywy technologii każdy oddany głos to pojedyncza operacja cyfrowa, która uruchamia szereg procesów – od przesłania danych, przez ich przetworzenie w czasie rzeczywistym, aż po zapisanie i uwzględnienie w końcowych wynikach. W praktyce te operacje nie dotyczą wyłącznie samego głosowania. Wiele osób jednocześnie korzysta także z telefonu lub aplikacji konkursu – sprawdza informacje o artystach, śledzi wyniki i dodatkowe materiały związane z wydarzeniem. Oficjalna aplikacja Eurowizji miała w 2025 roku 1,1 mln aktywnych użytkowników w dniu finału. Oznacza to, że w tym samym momencie systemy muszą obsługiwać zarówno miliony głosów, jak i setki tysięcy dodatkowych działań wykonywanych przez użytkowników w aplikacji.

– Finał Eurowizji to jeden z najbardziej wymagających momentów dla infrastruktury cyfrowej. W bardzo krótkim czasie systemy muszą obsłużyć ogromny, jednoczesny ruch związany nie tylko z samym głosowaniem, ale także z aktywnością użytkowników w aplikacjach i kanałach cyfrowych. Każda interakcja – oddanie głosu, sprawdzenie wyników, czy skorzystanie z aplikacji – trafia do systemów działających w centrach danych, gdzie dane są przetwarzane i przekazywane dalej w czasie rzeczywistym. W takich momentach infrastruktura musi być przygotowana na gwałtowny wzrost liczby zapytań, skalując swoje zasoby niemal natychmiast i zapewniając nieprzerwaną dostępność usług. Kluczowe znaczenie ma również sposób połączenia tych systemów. Im bardziej bezpośrednie i zintegrowane są ich relacje, tym większa niezawodność całego procesu – komentuje Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.

Test dla cyfrowego krwiobiegu Europy

To sprawia, że finał Eurowizji staje się testem wydajności infrastruktury. Kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki systemy są ze sobą połączone i jak szybko mogą wymieniać dane. Im krótsza droga między użytkownikiem a systemem przetwarzającym dane, tym większa stabilność i szybkość działania całego procesu. Dlatego coraz większą rolę odgrywają centra danych i infrastruktura sieciowa, które tworzą rozbudowane ekosystemy połączeń między operatorami, platformami i dostawcami usług cyfrowych. To właśnie bezpośrednie połączenia między nimi – tzw. interconnection – pozwalają ograniczyć opóźnienia i zapewnić płynność działania nawet przy nagłych skokach ruchu. W praktyce oznacza to, że o sprawnym przebiegu głosowania decyduje nie tylko to, gdzie przetwarzane są dane, ale przede wszystkim – jak szybko mogą się one przemieszczać między poszczególnymi elementami systemu.

