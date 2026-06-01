Nowy smartwatch Huawei dla biegaczy. Cena i promocja na start

Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-06-01 1:03

Huawei CBG Polska wprowadza na rynek nowy smartwatch dla biegaczy, HUAWEI WATCH GT Runner 2 w specjalnej edycji. Zegarek powstał z legendą maratonu, Eliudem Kipchoge. Z okazji premiery producent obniżył cenę o 400 zł, a rekomendowana cena nowej wersji to 1699 zł.

Smartwatch HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ze srebrnym bezelem i paskiem w barwach granatowo-czerwono-biało-zielonych, widok z przodu. Urządzenie wyświetla dane treningowe.

  • Huawei wprowadza nową edycję smartwatcha HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, stworzoną z legendą maratonu Eliudem Kipchoge.
  • Skorzystaj z rabatu 400 zł do 28 czerwca 2026, kupując zegarek za 1299 zł (zamiast 1699 zł) oraz odbierz atrakcyjne bonusy, w tym 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+.
  • Zegarek oferuje inteligentny tryb maratonu z personalizowanymi planami treningowymi, cyfrowego pacemakera i precyzyjny 6-systemowy GPS, wspierając biegaczy na każdym etapie.
  • Ciesz się wytrzymałą tytanową kopertą, czytelnym wyświetlaczem AMOLED 3000 nitów i baterią działającą do 32 godzin z włączonym GPS-em.
HUAWEI WATCH GT Runner 2 w Polsce. Na start 400 zł taniej

Firma Huawei CBG Polska ogłosiła polską premierę nowej edycji kolorystycznej w swojej flagowej serii smartwatchy dla biegaczy – HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition. Urządzenie, którego projekt powstał we współpracy z legendą maratonu, Eliudem Kipchoge, jest już dostępne w sprzedaży. Z tej okazji producent przygotował specjalną ofertę. W okresie od 27 maja do 28 czerwca 2026 roku kupujący mogą skorzystać z rabatu w wysokości 400 zł na każdą wersję z serii HUAWEI WATCH GT Runner 2.

Promocja jest dostępna u partnerów biznesowych firmy, w tym w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik. Zegarek w obniżonej cenie można także kupić u operatorów komórkowych Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro. Producent przygotował też dodatkowe bonusy dla kupujących. Wśród nich znajdują się:

  • 3-miesięczna subskrypcja HUAWEI Health+,
  • darmowe okresy próbne w profesjonalnych usługach treningowych (m.in. Kotcha, RacePace, Intervals.icu),
  • darmowa usługa ochrony ekranu przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Czym wyróżnia się HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition?

Nowa edycja Racing Legend Edition to przede wszystkim unikalny wygląd. Zegarek ma srebrny bezel oraz tkany, granatowo-czerwono-biało-zielony pasek AirDryTM. W zestawie znajduje się również dodatkowy, biały pasek z fluoroelastomeru z zieloną perforacją. To czwarty wariant w rodzinie, obok dostępnych już wersji: Błękit zmierzchu, Pomarańcz poranka i Czerń północy. Każdy model z tej serii to smartwatch dla biegaczy, którego koperta została wykonana z tytanu klasy lotniczej, a ekran chroni wytrzymałe szkło Kunlun Glass. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,32 cala i jasności do 3000 nitów zapewnia czytelność nawet w pełnym słońcu. Dzięki wodoszczelności na poziomie IP69 ze smartwatchem można bez obaw trenować w deszczu czy pływać.

Smartwatch stworzony dla biegaczy. Co potrafi nowy zegarek Huawei?

Konstrukcja urządzenia została pomyślana tak, by nie przeszkadzać w trakcie aktywności. Grubość koperty to zaledwie 10,7 mm, a waga z paskiem HUAWEI AirDryTM wynosi 43,5 g. Dzięki temu zegarek nie krępuje ruchów i łatwo mieści się pod rękawem bluzy. Kluczową cechą tej serii jest jednak inteligentny tryb maratonu, który wspiera proces przygotowań do startu w zawodach – nowy smartwatch dla biegaczy analizuje dane z poprzednich treningów i generuje spersonalizowany plan pod konkretny dystans. W trakcie przygotowań biegacz może śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak próg mleczanowy, moc biegowa, intensywność treningu i zalecany czas regeneracji. Zegarek pomaga też podczas samego startu, działając jak cyfrowy pacemaker – na bieżąco informuje, czy utrzymujemy założone tempo. Precyzyjną nawigację zapewnia dwuzakresowy i 6-systemowy moduł GNSS, a bateria wystarcza na 32 godziny pracy z włączonym GPS-em lub do 14 dni standardowego użytkowania.

Ile kosztuje i gdzie kupić HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend?

Rekomendowana cena detaliczna nowego HUAWEI WATCH GT Runner 2 w edycji Racing Legend wynosi 1699 zł. Ten konkretny wariant kolorystyczny dostępny jest wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta – huawei.pl. Na kupujących w tym kanale czekają dodatkowe korzyści: specjalny rabat dla studentów, bonus 50 zł za zapisanie się do newslettera oraz możliwość rozłożenia płatności na raty. Co ważne, tylko w oficjalnym sklepie nabywca otrzyma w prezencie dodatkowy, fluoroelastomerowy pasek.

HUAWEI
BIEGANIE