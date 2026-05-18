NASK odsłonił kulisy cyberśledztw

Instytut przygotował na Impact’26 dwudniową strefę, w której odbywały się debaty, spotkania i pokazy, łączące świat technologii, literatury i bezpieczeństwa cyfrowego. Uczestnicy mogli spotkać ekspertów, posłuchać o kulisach pracy analityków oraz zobaczyć, jak narzędzia AI i systemy administracyjne zmieniają funkcjonowanie państwa.

Literatura, AI i cyberprzestępczość

Jednym z głównych tematów obecności NASK było spotkanie literatury z technologią. W rozmowach udział wzięła znana polska pisarka - Katarzyna Puzyńska, która mówiła o tym, jak i dlaczego cyberprzestępstwa coraz częściej stają się inspiracją dla twórców kryminałów.

Dużo miejsca poświęcono też sztucznej inteligencji i modelowi PLLuM. W debacie „Fabryka książek: pisarze kontra AI” eksperci NASK zastanawiali się, czy AI może dorównać ludzkiej kreatywności i jak wpłynie ona na przyszłość pisania oraz całego rynku książki.

Cyberbezpieczeństwo w praktyce

NASK mocno akcentował również realny wymiar swojej pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wspólnie z partnerami zaprezentowana została historia cyberataku na polski szpital, dzięki czemu można było zobaczyć, jak wygląda reakcja zespołów CERT Polska w sytuacji kryzysowej.

W programie znalazły się również rozmowy i debaty z ekspertami, którzy tłumaczyli, jak wygląda codzienna praca analityków oraz jak bardzo przypomina ona klasyczne śledztwo, tyle że prowadzone wyłącznie w danych i systemach informatycznych.

Cyfrowe państwo i przyszłość usług

Podczas Impact’26 NASK pokazał również system EZD RP i tłumaczył, jak zmienia on pracę urzędów. Eksperci NASK podkreślali, że rozwój narzędzi cyfrowych to nie tylko technologia, ale też realna zmiana w funkcjonowaniu państwa i jakości usług publicznych.