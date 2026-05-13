Huawei rozpoczyna szeroko zakrojoną kampanię 360 stopni dla smartwatcha Watch Fit 5, mającą zachęcić Polaków do zdrowszego stylu życia.

W promocję zaangażowano znanych influencerów (m.in. Prawo Marcina) oraz 80 mniejszych twórców, a kampania potrwa aż do 21 czerwca 2026 roku.

Nowy Watch Fit 5 oferuje do 10 dni pracy na baterii, płatności NFC, ponad 100 trybów treningowych i ulepszone monitorowanie zdrowia.

Urządzenie jest szeroko dostępne u największych partnerów handlowych i operatorów, a w ofercie premierowej można je kupić 200 zł taniej do 21 czerwca 2026 roku.

Huawei rusza z kampanią 360 stopni. Kogo zobaczymy w reklamach?

Huawei postawiło na kompleksowe działania, które mają być widoczne praktycznie wszędzie. Nowa kampania potrwa do 21 czerwca 2026 roku i obejmuje działania w internecie, komunikację PR oraz szeroko zakrojoną współpracę z influencerami. Firma chce w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i pokazać im, jak nowy smartwatch sprawdza się w codziennym życiu.

Do promocji zegarków zaproszono znanych i lubianych twórców internetowych. Wśród nich znaleźli się między innymi Adrianna Krysian, Agata Świderska, Kamil Kaluch, Kamil Zoń, duet Wicia i Kamil oraz Marcin Kruszewski, znany szerzej jako Prawo Marcina. To jednak nie wszystko. W ramach nowej kampanii Huawei do promocji zdrowego stylu życia zaangażowano także 80 mniejszych, ale zyskujących na popularności twórców. Uzupełnieniem tych działań będzie specjalne wydarzenie, podczas którego zaproszeni goście będą mogli przetestować nowe zegarki w praktyce, biorąc udział w różnych aktywnościach sportowych. Za planowanie i zakup mediów odpowiada agencja Wavemaker, a działania z influencerami i PR koordynuje agencja Ogilvy.

Jak Huawei chce przekonać Polaków do dbania o siebie?

Głównym celem kampanii nie jest tylko sprzedaż produktu. Huawei chce nas zachęcić, byśmy byli bardziej aktywni, lepiej się odżywiali i zwracali większą uwagę na sygnały, jakie wysyła nasz organizm. Smartwatche z serii Watch Fit od lat cieszą się popularnością właśnie dlatego, że w prosty sposób pomagają w codziennym dbaniu o siebie – liczą kroki, mierzą tętno, wspierają podczas ćwiczeń czy monitorują cykl menstruacyjny u kobiet. Nowa kampania ma podkreślać te właśnie aspekty.

Aby ułatwić dostęp do nowych urządzeń, firma nawiązała współpracę z największymi partnerami biznesowymi w kraju. Nowy smartwatch Huawei Watch Fit 5 będzie szeroko promowany w największych sieciach handlowych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą dostępne również u wszystkich głównych operatorów komórkowych: w sieciach Orange, Play, Plus oraz T-Mobile.

Ile kosztuje Huawei Watch Fit 5 i co potrafi nowy smartwatch?

Sercem całej akcji jest oczywiście nowy produkt. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 składa się z dwóch modeli: podstawowego WATCH FIT 5 oraz bardziej zaawansowanego WATCH FIT 5 Pro. Oba urządzenia oferują do 10 dni pracy na jednym ładowaniu, co jest świetnym wynikiem. Zegarki wyposażono w moduł NFC, który dzięki usłudze Curve Pay umożliwia płatności zbliżeniowe. Oferują też ponad 100 trybów treningowych, w tym nową funkcję Minitreningów, a także ulepszony system monitorowania samopoczucia.

Wersja Pro wyróżnia się lepszym wyświetlaczem oraz dodatkowymi funkcjami dla bardziej wymagających użytkowników, takimi jak zaawansowane tryby do biegów przełajowych czy specjalne funkcje kolarskie. Co ważne, smartwatche są w pełni kompatybilne zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i iOS. W ramach oferty premierowej, która potrwa do 21 czerwca 2026 roku, nowe zegarki z serii Huawei Watch Fit 5 można kupić o 200 zł taniej.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]