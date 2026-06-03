Gigant handlu sprzedany za 1 zł! W całej Polsce ma setki sklepów

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-06-03 9:50

Znana sieć handlowa Dealz Poland została sprzedana za symboliczną kwotę 1 zł. Transakcja obejmuje 343 sklepy w Polsce i około 1,5 tys. pracowników - pisze serwis finanse.wp.pl. Dotychczasowy właściciel rezygnuje z części biznesu, stawiając na bardziej rentowne segmenty działalności.

Wejście do sklepu Pepco z odzieżą dziecięcą, widoczne czerwone słupki z symbolami procentowymi i napis HIT!. Zdjęcie ilustruje kontekst reorganizacji Pepco Group i sprzedaży Dealz, o czym przeczytasz na Super Biznes.

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Autor: PIOTR KAMIONKA/REPORTER / East News Wejście do sklepu Pepco z odzieżą dziecięcą, widoczne czerwone słupki z symbolami procentowymi i napis "HIT!". Zdjęcie ilustruje kontekst reorganizacji Pepco Group i sprzedaży Dealz, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Pepco Group sprzedało sieć Dealz Poland za symboliczną kwotę 1 zł, aby uprościć strukturę i skoncentrować się na rozwoju głównej marki Pepco.
  • Mimo zmiany właściciela, 343 sklepy Dealz w Polsce nadal będą funkcjonować, zapewniając ciągłość działania marki na rynku.
  • Pepco Group wesprze nowego właściciela Dealz finansowo kwotą do 20 mln funtów i zachowa 35% udziału w zyskach z ewentualnej przyszłej odsprzedaży.
  • Decyzja o sprzedaży Dealz, które w roku obrotowym 2025 osiągnęło 339 mln euro przychodów, ma na celu poprawę rentowności całej grupy Pepco.

Dealz Poland sprzedany za 1 zł

Pepco Group zdecydowała o sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Dealz Poland. Nabywcą ma zostać inwestor działający w europejskim sektorze handlowym. Wartość transakcji ustalono na symboliczną kwotę 1 zł, co pokazuje, że dla grupy ważniejsza od jednorazowego zysku jest reorganizacja działalności i koncentracja na kluczowych obszarach biznesu. Proces przejęcia wymaga jeszcze zgody organu ochrony konkurencji. Zgodnie z harmonogramem finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej do 30 października 2026 r.

Dealz Poland pozostanie na rynku

Zmiana właściciela nie oznacza zniknięcia marki z polskiego rynku. Po zakończeniu procesu sprzedaży nowy inwestor przejmie majątek spółki, jej zobowiązania oraz pracowników, a sklepy nadal będą działać pod szyldem Dealz. Porozumienie przewiduje również dodatkowe wsparcie finansowe. Przez okres 18 miesięcy od zamknięcia transakcji Pepco Group zapewni finansowanie zabezpieczone aktywami o wartości do 20 mln funtów brytyjskich. Ma to ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w początkowym okresie po zmianie właściciela. Co istotne, grupa zachowa prawo do 35 proc. wpływów z ewentualnej przyszłej sprzedaży Dealz Poland przez nowego właściciela. 

Pepco Group upraszcza strukturę działalności

Sprzedaż Dealz Poland jest kolejnym etapem zmian prowadzonych przez grupę. Wcześniej, w czerwcu 2025 r., spółka sprzedała brytyjską sieć Poundland. Celem jest skupienie się na rozwoju sklepów działających pod marką Pepco, oferujących odzież i produkty codziennego użytku. W pierwszej połowie roku obrotowego 2026 Dealz odpowiadał za 6,9 proc. przychodów całej grupy. Jednocześnie sieć odnotowała spadek sprzedaży o 6,6 proc. Po sfinalizowaniu sprzedaży wyniki Dealz Poland nie będą już uwzględniane w sprawozdaniach finansowych grupy.

343 sklepy i 339 mln euro przychodów

Obecnie Dealz Poland prowadzi 343 sklepy w całym kraju. Sieć oferuje przede wszystkim produkty szybkozbywalne oraz artykuły przemysłowe. Standardowa powierzchnia placówek wynosi od 300 do 500 mkw. W roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2025 r. firma osiągnęła przychody na poziomie 339 mln euro. Przedsiębiorstwo zatrudniało około 1,5 tys. osób, a jego centrum dystrybucyjne i magazyn centralny znajdują się w Łyszkowicach.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]

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