Ponad połowa Polaków (52%) żyje w przewlekłym stresie, często niedoszacowując jego rzeczywistego poziomu, który jest znacznie wyższy niż subiektywne oceny.

Główne czynniki stresogenne w pracy to nadmiar obowiązków (37%) i presja na wyniki (36%), natomiast w życiu prywatnym dominują rosnące koszty życia (39%) i problemy zdrowotne (31%).

Większość Polaków radzi sobie ze stresem intuicyjnie, np. spacerując (35%) lub słuchając muzyki (33%), a aż 50% nigdy nie korzysta z profesjonalnych metod redukcji napięcia.

Technologia, choć może być źródłem przeciążenia informacyjnego (43% czuje się przytłoczona), oferuje narzędzia (np. smartwatche) do monitorowania stresu i wspierania dobrostanu, jednak wielu ma problem z odłączaniem się od ekranów.

Przewlekły stres Polaków: Badanie Huawei CBG Polska obnaża rzeczywistość

Współczesne życie stawia przed nami coraz większe wyzwania, a jego tempo często prowadzi do chronicznego napięcia. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Huawei CBG Polska, ponad połowa Polaków (52%) żyje w przewlekłym stresie, od co najmniej 6 miesięcy martwiąc się o swoje życie prywatne. To alarmujące dane, które wskazują na głęboki problem społeczny. Wśród osób aktywnych zawodowo sytuacja nie wygląda lepiej – aż 37% z nich przyznaje, że w pracy doświadcza przynajmniej wysokiego poziomu napięcia.

Co ciekawe, samoocena Polaków dotycząca poziomu stresu jest znacznie łagodniejsza niż rzeczywistość. Badani ocenili natężenie stresu na średnio 3,86 punktów, co odpowiada szkolnej czwórce z minusem. Jednak analiza deklarowanych objawów napięcia, uwzględniająca częstotliwość i długość jego występowania, rysuje zupełnie inny obraz. Rzeczywista kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa osiąga zaledwie 2,84 punktów, co jest wynikiem bliższym trójce z minusem. Ta rozbieżność świadczy o nadmiernym optymizmie w samoocenie i sugeruje, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z faktycznej skali problemu, jakim jest przewlekły stres Polaków.

W efekcie, jak podkreślają eksperci, stres stał się jednym z kluczowych czynników prowadzących do chorób cywilizacyjnych XXI wieku, wpływając negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. Co czwarty Polak (27%) odczuwa przynajmniej wysokie napięcie w życiu prywatnym, a 41% ocenia, że ze stresem radzi sobie gorzej, niż średnio. Dodatkowo, trzech na dziesięciu aktywnych zawodowo Polaków (30%) skarży się na co najmniej wysoki stres w pracy.

Codzienne życie, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, obfituje w czynniki wywołujące napięcie. Zrozumienie, co dokładnie nas stresuje, jest kluczowe do skutecznego radzenia sobie z problemem.

Stres w pracy: presja i obciążenie

Dla wielu Polaków praca, zamiast być miejscem rozwoju, staje się źródłem ciągłego napięcia. Połowa badanych (50%) potwierdza, że stres zawodowy odczuwa co najmniej od ponad pół roku, co świadczy o przewlekłym charakterze tego zjawiska i może skutkować wypaleniem zawodowym oraz innymi zaburzeniami. Deklarowane natężenie stresu zawodowego Polaków wynosi średnio 3,69 punktów (czwórka z minusem), jednak po uwzględnieniu realnych objawów spada do 2,76 punktów (trójka z minusem). Ta różnica podkreśla, że skala problemu jest większa, niż wynika z subiektywnej oceny.

Główne czynniki stresogenne w środowisku zawodowym to:

Nadmiar obowiązków, wskazywany przez 37% badanych.

Presja na wyniki i efekty wykonywanych zadań, dotykająca 36% aktywnych zawodowo Polaków.

Zła atmosfera w pracy (28%).

Wysokość wynagrodzenia (22%).

Obciążenie zadaniami przekraczającymi umiejętności (21%).

Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia i ekspert w obszarze zarządzania stresem, zwraca uwagę na istotną kwestię: "Istnieją badania potwierdzające, że wzrost poziomu stresu u menedżerów przekłada się na wyższy poziom napięcia w podległych im zespołach. Z kolei w firmach, które budują klimat bezpieczeństwa psychologicznego i promują wspierające relacje liderów z podwładnymi, obserwuje się niższy poziom stresu i lepsze samopoczucie pracowników."

Stres w życiu prywatnym: finanse i relacje

Niestety, sfera prywatna również nie stanowi dla wielu Polaków oazy spokoju. Co drugi Polak (51%) odczuwa stres w życiu osobistym od ponad 6 miesięcy. Podobnie jak w przypadku stresu zawodowego, samoocena jest zbyt optymistyczna – deklarowane natężenie stresu wynosi 4,00 punkty ("dobry"), ale po uwzględnieniu realnych objawów spada do 2,91 punktów (trójka z minusem).

Najbardziej stresujące aspekty życia prywatnego to:

Rosnące koszty życia i zakupów, deklarowane przez 39% respondentów.

Problemy zdrowotne (31%).

Problemy finansowe (29%).

Problemy rodzinne i w związku (29%).

Ogólna sytuacja w kraju i na świecie, która negatywnie wpływa na 21% badanych.

Życie osobiste, zamiast łagodzić napięcie związane z pracą, nierzadko je nasila, tworząc błędne koło chronicznego stresu.

Jak Polacy radzą sobie ze stresem i jaką rolę odgrywa technologia?

W obliczu powszechnego problemu, jakim jest przewlekły stres Polaków, warto przyjrzeć się, w jaki sposób społeczeństwo próbuje sobie z nim radzić oraz jaką rolę w tym procesie odgrywa technologia. Polacy na co dzień zmagają się ze stresem, jednak tylko nieliczni sięgają po profesjonalne wsparcie. Oznacza to, że większość osób radzi sobie "na własną rękę", wybierając sposoby intuicyjne i łatwo dostępne.

Najczęściej łagodzimy odczuwane przeciążenie poprzez spacer (35%), co jest formą ruchu niewymagającą specjalnego przygotowania.

Tuż za nim uplasowało się słuchanie muzyki (33%) oraz oglądanie filmów i seriali (27%) – czynności, które pomagają zająć myśli i zredukować napięcie.

Inne popularne strategie to rozmowa z bliską osobą (23%) oraz czytanie książek (18%).

Brak profesjonalnego wsparcia

Badanie Huawei CBG Polska pokazuje, że aż 50% Polaków deklaruje, że nigdy nie stosuje żadnych profesjonalnych metod redukcji stresu – najczęściej dlatego, że nie odczuwa takiej potrzeby. Zaledwie 6% osób korzysta z doraźnego kontaktu z psychologiem lub trenerem, lub regularnie stosuje techniki relaksacyjne, takie jak ćwiczenia oddechowe czy medytacja. Tylko 7% badanych ma swój indywidualny plan zarządzania stresem, obejmujący terapię, aktywność fizyczną i inne systematyczne działania. To pokazuje, jak duża jest potrzeba edukacji i promowania skutecznych strategii radzenia sobie z napięciem.

Technologia: sprzymierzeniec czy źródło przeciążenia?

Rola technologii w kontekście stresu jest dwuznaczna. Z jednej strony, urządzenia towarzyszą nam niemal non stop – co piąty Polak (20%) spędza przed ekranem smartfonu ponad 5 godzin dziennie, a 31% poświęca podobny czas na inne ekrany (komputer, telewizor). Taka ekspozycja na bodźce sprawia, że 43% Polaków regularnie czuje się przytłoczona ilością informacji.

Z drugiej strony, smartwatche, opaski i inne inteligentne urządzenia mogą stać się sprzymierzeńcami w dbaniu o dobrostan. Dzięki funkcjom monitorowania tętna, snu, a także poziomu stresu i stanu emocjonalnego, użytkownicy zyskują konkretne dane. Pomagają one zauważyć pierwsze objawy przeciążenia i zareagować na czas, ale tylko pod warunkiem świadomego i ciągłego korzystania. Mateusz Banaszkiewicz podkreśla: "Technologia może być naszym sprzymierzeńcem, jeśli korzystamy z niej świadomie. Aplikacje do medytacji, treningów oddechowych czy monitorowania snu mogą realnie wspierać dobrostan, jednakże nadmiar powiadomień i cyfrowe przeciążenie działają w drugą stronę – wyczerpują i zaburzają zdolność do koncentracji i odpoczynku."

Niestety, wielu Polaków ma trudności z odłączaniem się od technologii. Niemal co trzeci badany (32%) próbuje, ale nie udaje mu się to na długo. Co więcej, aż 36% wraca do ekranu z obawy o utratę dostępu do bieżących wiadomości i treści, co może być związane z odczuwalnym FOMO (ang. fear of missing out), czyli lękiem przed wypadnięciem z informacyjnego obiegu.

