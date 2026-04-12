Zdrowie Polaków oceniono na 3,99 (czwórka z minusem), mimo że prawie połowa (48%) uważa się za zdrową, co wskazuje na rozbieżność między subiektywnym odczuciem a rzeczywistością.

Problemy Polaków to głównie brak energii (50%), kłopoty ze snem (40%) i niska aktywność fizyczna, gdzie tylko 20% spełnia rekomendacje WHO, a 31% prowadzi siedzący tryb życia.

Niewłaściwa dieta (średnie BMI 25,38 – nadwaga) i chroniczny brak snu (24% śpi poniżej 6 godzin) to kluczowe obszary wymagające poprawy, wpływające negatywnie na samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Wiele osób usprawiedliwia brak dbałości o zdrowie brakiem motywacji (30%) i wiarą w geny (32%), co utrudnia wprowadzanie prostych, regularnych zmian zalecanych przez ekspertów.

Czwórka z minusem. Co tak naprawdę mówi raport o naszym zdrowiu?

Na papierze nie jest źle. Prawie połowa Polaków, bo 48 procent, ocenia swój stan zdrowia jako dobry. Jednak kiedy przyjrzymy się bliżej, obraz staje się znacznie mniej optymistyczny. Najnowszy raport o zdrowiu Polaków, przygotowany przez Huawei CBG Polska, pokazuje, że nasz ogólny wskaźnik zdrowia wynosi zaledwie 3,99 – to szkolna czwórka z minusem. Skąd ten minus? Odpowiedź kryje się w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Co drugi badany (50%) przyznaje, że w ciągu dnia brakuje mu energii. Ponad 40 procent zmaga się z problemami ze snem i ciągłym podenerwowaniem. Co trzeci z nas szybko się męczy, nawet przy prostych, codziennych czynnościach. Te dane pokazują, że za subiektywnym poczuciem zdrowia kryją się realne problemy, które mają swoje źródło w naszych nawykach.

Ruch, dieta i sen. Gdzie Polacy zawodzą najbardziej?

Fundamentem dobrego samopoczucia są trzy filary: aktywność fizyczna, zbilansowana dieta i odpowiednia regeneracja. Niestety, w każdym z tych obszarów mamy sporo do nadrobienia. Zacznijmy od ruchu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dorosłym co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo. Tymczasem blisko co trzeci Polak (31%) prowadzi siedzący tryb życia, a tylko co piąty (20%) spełnia te rekomendacje. Wskaźnik aktywności fizycznej Polaków to zaledwie 3,26, czyli szkolna trójka.

Nie lepiej wygląda nasza dieta. Wskaźnik oceny sposobu odżywiania się Polaków jest jeszcze niższy i wynosi 3,19. Choć połowa z nas deklaruje, że stara się jeść zdrowo, to regularnie sięga po niezdrowe przekąski. Co piąty Polak przyznaje, że jego dieta opiera się głównie na wysoko przetworzonej żywności. Przekłada się to na naszą wagę – średni wskaźnik BMI dla dorosłych Polaków wynosi 25,38, co oznacza lekką nadwagę.

Trzeci filar, czyli sen, również kuleje. Eksperci zalecają spać co najmniej 7 godzin na dobę. Tymczasem prawie co czwarty Polak (24%) śpi krócej niż 6 godzin. Co drugi z nas (51%) ma regularne problemy z zasypianiem, a dla 40 procent jest to problem trwający już ponad rok. Nic dziwnego, że aż 69 procent Polaków odczuwa negatywny wpływ złej jakości snu na swoje zdrowie i samopoczucie.

Brak motywacji i wiara w geny. Dlaczego nie dbamy o siebie?

Skoro wiemy, co robić, to dlaczego tego nie robimy? Raport rzuca światło także na nasze podejście do zdrowia. Wśród osób, które nie ćwiczą, najczęstszymi wymówkami są brak motywacji (30%) i zwykłe lenistwo (29%). Co ciekawe, ponad jedna trzecia Polaków (35%) uważa, że ma tylko częściowy wpływ na swoje zdrowie, bo "nie wszystko da się przewidzieć". Prawie tyle samo (32%) jest przekonanych, że kluczową rolę odgrywają geny. To pokazuje pewien fatalizm – skoro i tak wszystko jest zapisane w genach, to po co się starać?

Tylko co dziesiąty Polak wierzy, że ma pełną kontrolę nad swoim zdrowiem. To niebezpieczne myślenie, które zdejmuje z nas odpowiedzialność za własne samopoczucie. Zamiast szukać prostych rozwiązań i zmieniać codzienne nawyki, wolimy zrzucać winę na czynniki, na które nie mamy wpływu.

Co radzą eksperci? Proste zmiany, które mogą wszystko odmienić

Specjaliści są zgodni: nie trzeba rewolucji, żeby poczuć się lepiej. Kluczem jest regularność. Jak podkreśla kardiolog sportowy, prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek, najważniejszy jest systematyczny ruch. - Lepiej jest robić coś małego dla zdrowia systematycznie niż raz na kilka tygodni czy miesięcy nagle przypomnieć sobie o zdrowym stylu życia – komentuje prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek. Wtóruje mu psycholog i psychoterapeuta Mateusz Majchrzak, który zwraca uwagę na związek snu ze zdrowiem psychicznym.

- Nawet po jednej źle przespanej nocy zdarza się, że stresują nas sytuacje, którymi normalnie byśmy się nie przejmowali. Tym bardziej trwając w długotrwałym stanie, kiedy nasz sen nie jest właściwy, zwiększamy ryzyko wystąpienia problemów psychicznych, w tym depresji i stanów lękowych – mówi Mateusz Majchrzak.Analiza stanu zdrowia Polaków pokazuje, że choć czujemy się nieźle, to nasze codzienne wybory ciągną nas w dół. Siedzący tryb życia, zła dieta i chroniczne niewyspanie to prosta droga do poważnych problemów. Dobra wiadomość jest taka, że zmiana tych nawyków jest w zasięgu ręki każdego z nas.

Wystarczy zacząć od małych kroków – spaceru zamiast windy, jabłka zamiast batona i odłożenia telefonu godzinę przed snem. To właśnie te drobne decyzje mogą zamienić naszą "czwórkę z minusem" na solidną piątkę.

