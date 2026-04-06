Aż 61% Polaków deklaruje, że aktywność fizyczna, zwłaszcza bieganie, poprawia ich samopoczucie i redukuje stres, a 90% biegaczy czuje się lepiej po treningu

Kluczowa dla zdrowia psychicznego i fizycznego jest regularność: osoby biegające 2-3 razy w tygodniu jeszcze częściej (93%) odczuwają poprawę nastroju

Polacy biegają nie tylko dla kondycji, ale też dla lepszego samopoczucia psychicznego (53%) i poprawy jakości snu (47%)

Technologia, w tym smartwatche i aplikacje, wspiera biegaczy w monitorowaniu postępów i mądrym planowaniu treningów, pomagając w budowaniu zdrowych nawyków.

Jak sport wpływa na samopoczucie Polaków?

Sport to dla Polaków coś więcej niż tylko sposób na poprawę kondycji. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Huawei CBG Polska, aktywność fizyczna stała się kluczowym elementem dbania o równowagę psychiczną. Z badania Huawei CBG Polska wynika, że ponad połowa Polaków (62%) uważa, że sport poprawia ich samopoczucie psychiczne, a 56% dzięki niemu lepiej radzi sobie ze stresem. Co więcej, 61% badanych deklaruje, że po prostu czuje przypływ szczęścia po treningu.

Wśród wielu dyscyplin na szczególną uwagę zasługuje bieganie. Choć uprawia je co dziesiąty Polak (12%), to właśnie w tej grupie widać najsilniejszy, pozytywny wpływ na nastrój. Aż 9 na 10 biegaczy przyznaje, że po treningu czuje się znacznie lepiej. Efekt ten nie jest chwilowy – 75% z nich odczuwa poprawę nastroju jeszcze następnego dnia.

Dlaczego regularne bieganie jest kluczowe dla zdrowia?

Pojedynczy trening może poprawić humor, ale prawdziwe, długofalowe korzyści przynosi systematyczność. Potwierdza to ekspert, kardiolog sportowy profesor doktor habilitowany nauk medycznych Łukasz Małek. Jego zdaniem to właśnie regularny wysiłek fizyczny ma realny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, w tym mózgu.

- Aby czerpać korzyści zdrowotne z aktywności fizycznej, kluczowa jest jej regularność, ponieważ efekty te nie są trwałe – gdy przestaniemy ćwiczyć, stopniowo się wycofują. Regularny ruch wpływa na poprawę elastyczności i gęstości naczyń krwionośnych oraz czynności serca. W rezultacie narządy, w tym mózg, są lepiej ukrwione, co sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego – tłumaczy profesor Łukasz Małek.Dane z badania Huawei CBG Polska potwierdzają słowa eksperta. Wśród osób biegających regularnie (przynajmniej 2-3 razy w tygodniu) odsetek deklarujących poprawę samopoczucia wzrasta do 93%. Jak podkreśla profesor dr hab. n. med. Łukasz Małek, kardiolog sportowy, regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko demencji, zaburzeń lękowych i depresji, a także poprawia koncentrację uwagi.

Co motywuje Polaków do biegania?

Chęć zrzucenia kilku kilogramów czy poprawa sylwetki to tylko część powodów, dla których Polacy zakładają buty do biegania. Okazuje się, że motywacje są znacznie głębsze i często związane ze sferą psychiczną. Oczywiście, na pierwszym miejscu pozostaje chęć poprawy ogólnej kondycji (65%) oraz dbałość o zdrowie (55%).

Choć najczęściej wskazywanym powodem jest poprawa kondycji (65%), to równie ważne okazują się aspekty psychiczne – ponad połowa biegaczy (53%) biega dla lepszego samopoczucia i redukcji stresu. Co ciekawe, niemal co druga osoba (47%) wskazuje na chęć poprawy jakości snu i regeneracji. Deklarowane efekty są spójne z motywacjami. Biegacze zauważają u siebie:

wzrost kondycji fizycznej (55%),

lepsze samopoczucie psychiczne i mniejsze napięcie (45%),

pozytywny wpływ na zdrowie (46%).

Jak technologia wspiera biegaczy?

Samodyscyplina i motywacja są kluczowe, ale coraz częściej wspieramy się technologią. Z badania wynika, że ponad 4 na 10 biegaczy (42%) korzysta ze smartwatcha lub zegarka sportowego, a 35% z aplikacji mobilnych, aby monitorować swoje postępy. Urządzenia te przestały być tylko gadżetami, a stały się cyfrowymi asystentami treningu.

Dla biegaczy najważniejsze dane to czas biegu, przebyty dystans oraz liczba spalonych kalorii. Coraz większą uwagę zwracają jednak na bardziej zaawansowane parametry, takie jak strefy tętna, czas potrzebny na regenerację czy jakość snu. Jak zauważa profesor Łukasz Małek, technologia może pomóc w mądrym planowaniu wysiłku.

- W budowaniu zdrowych nawyków bardzo przydatne są smartwatche pozwalające planować cele i śledzić ich realizację, co może być bardzo motywujące do działania. I przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość – efekty nie pojawią się od razu – dodaje ekspert.Technologia pomaga nie tylko w trakcie, ale i po treningu. Prawie połowa badanych (48%) na podstawie danych z urządzeń dba o odpowiednie nawodnienie i odżywianie, a 37% świadomie monitoruje czas regeneracji, by wiedzieć, kiedy organizm jest gotowy na kolejny wysiłek.

