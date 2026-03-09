Huawei Watch GT Runner 2, zaawansowany smartwatch dla biegaczy, kosztuje 1699 zł, ale w ofercie premierowej (do 12 kwietnia 2026 r.) jest dostępny za 1499 zł

Zegarek oferuje inteligentny tryb maratonu, stworzony we współpracy z Eliudem Kipchoge, który analizuje kluczowe wskaźniki biegowe i tworzy spersonalizowany plan treningowy

Poza bieganiem, urządzenie monitoruje zdrowie (tętno, SpO2, sen, EKG) i oferuje ponad 100 trybów sportowych, w tym golf i kolarstwo, a także płatności NFC przez Curve

W ramach oferty premierowej kupujący otrzymają m.in. 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ oraz darmową ochronę ekranu.

Ile kosztuje HUAWEI WATCH GT Runner 2 w Polsce?

Zacznijmy od najważniejszego, czyli ceny. Nowy zegarek Huawei został wyceniony dość konkurencyjnie, biorąc pod uwagę jego możliwości i jakość wykonania. Rekomendowana cena HUAWEI WATCH GT Runner 2 wynosi 1699 zł, jednak w ofercie premierowej, która potrwa od 9 marca do 12 kwietnia 2026 roku, można go kupić z rabatem 200 zł. Oznacza to, że na start zapłacimy za niego 1499 zł. Urządzenie jest dostępne w trzech wersjach kolorystycznych (Błękit zmierzchu, Pomarańcz poranka, Czerń północy), z których każda ma kopertę wykonaną z tytanu.

Funkcje dla biegaczy, czyli inteligentny tryb maratonu

Huawei nie ukrywa, że ten model został stworzony z myślą o jednym celu: bieganiu. Aby funkcje były jak najbardziej precyzyjne i użyteczne, firma nawiązała współpracę z elitarnym zespołem biegaczy dsm-firmenich Running Team oraz legendą maratonów, Eliudem Kipchoge. To ich doświadczenie pomogło skalibrować algorytmy zegarka.

Co to daje w praktyce? Największym wyróżnikiem nowego zegarka jest inteligentny tryb maratonu, który na podstawie jednego treningu tworzy spersonalizowany plan przygotowań pod konkretny dystans. To nie jest zwykły stoper z GPS. Urządzenie analizuje kluczowe wskaźniki, takie jak:

próg mleczanowy,

zdolności biegowe,

intensywność treningu,

czas potrzebny na regenerację,

moc biegowa.

Zegarek na bieżąco monitoruje tętno, by utrzymać nas w optymalnej strefie wysiłku, a także analizuje technikę biegu, pokazując takie szczegóły jak długość kroku czy czas kontaktu z podłożem. Podczas samego wyścigu działa jak cyfrowy pacemaker – pokazuje, czy utrzymujemy założone tempo i na bieżąco oblicza prognozowany czas na mecie. Za precyzję nawigacji odpowiada ulepszony, dwuzakresowy GPS, który ma działać niezawodnie nawet w gęstej zabudowie miejskiej. Bateria w trybie dokładnego śledzenia z GPS wystarcza na 32 godziny ciągłej pracy.

Nie tylko bieganie. Wytrzymałość, zdrowie i inne tryby sportowe

Choć to smartwatch dla biegaczy, jego możliwości na tym się nie kończą. Huawei zadbał o to, by urządzenie było gotowe na każde warunki. Koperta z tytanu klasy lotniczej i odporne na zarysowania szkło Kunlun Glass mają chronić zegarek w każdych warunkach, od deszczu po górskie szlaki. Zegarek jest przy tym lekki (43,5 g z paskiem) i cienki (10,7 mm), więc nie przeszkadza na nadgarstku.

Poza bieganiem, do dyspozycji jest ponad 100 innych trybów sportowych. Fani golfa znajdą tu mapy ponad 17 tysięcy pól golfowych, a kolarze mogą liczyć na szacowanie mocy kolarskiej. Urządzenie jest też wodoszczelne (5 ATM), co pozwala na bezpieczne nurkowanie do 40 metrów. Nie zapomniano też o funkcjach zdrowotnych. System TruSense™ stale monitoruje tętno, poziom stresu, natlenienie krwi (SpO₂) i jakość snu. Po treningu zegarek analizuje sen, pokazując, jak organizm się regeneruje. Dodatkowo urządzenie umożliwia pomiar EKG z nadgarstka i analizę sztywności tętnic.

Jak płacić zegarkiem? Płatności NFC przez Curve

HUAWEI WATCH GT Runner 2 umożliwia płatności zbliżeniowe, jednak odbywa się to za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Curve Pay. Aby z tego skorzystać, trzeba połączyć swoją kartę bankową z cyfrowym portfelem Curve, a następnie skonfigurować go w aplikacji Huawei Zdrowie.

Konfiguracja płatności krok po kroku:

Zainstaluj aplikację Curve – pobierz ją z HUAWEI AppGallery lub Google Play i załóż konto.

Dodaj swoją kartę płatniczą – w aplikacji Curve podepnij kartę debetową lub kredytową, której chcesz używać.

Skonfiguruj płatności w Huawei Zdrowie – w aplikacji Huawei Health przejdź do ustawień zegarka i w sekcji "Płatności" połącz konto Curve.

Płać zbliżeniowo – aby zapłacić, wystarczy aktywować płatności w menu zegarka i zbliżyć go do terminala.

Gdzie kupić HUAWEI WATCH GT Runner 2 i jakie są promocje?

Nowy smartwatch jest dostępny w największych sieciach z elektroniką (Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom), u operatorów komórkowych (Orange, Play, Plus, T-Mobile) oraz w oficjalnych kanałach sprzedaży Huawei. W ramach oferty premierowej, poza wspomnianym rabatem 200 zł, producent przygotował dodatkowe bonusy. Każdy, kto kupi zegarek do 12 kwietnia, otrzyma w prezencie:

3-miesięczną subskrypcję aplikacji HUAWEI Health+,

darmowe okresy próbne w profesjonalnych aplikacjach treningowych (np. Komoot, RacePace),

darmową usługę ochrony ekranu przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Dodatkowo, w oficjalnym sklepie huawei.pl dostępne są specjalne wersje kolorystyczne oraz zestawy, w których sportowe słuchawki lub inteligentną wagę można dokupić w obniżonej cenie.

