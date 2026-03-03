OPPO Find X9 Ultra trafi do Europy jeszcze w tym roku, co jest przełomem, gdyż po raz pierwszy flagowy model "Ultra" będzie dostępny w oficjalnej dystrybucji poza Chinami.

Smartfon ma być "profesjonalnym aparatem w kieszeni", dzięki zaawansowanemu systemowi kamer współtworzonemu z legendarną firmą Hasselblad.

Wprowadzenie Find X9 Ultra na rynek globalny to strategiczny ruch OPPO, mający na celu umocnienie pozycji marki premium i bezpośrednią konkurencję z gigantami takimi jak Samsung i Apple.

OPPO chce wyznaczać nowe standardy w mobilnym obrazowaniu, a model Find X9 Ultra ma być dowodem na to, że firma zasługuje na tytuł "Ultra".a

Chiński producent elektroniki rzuca rękawicę największym graczom na rynku mobilnym. Po latach ograniczania dostępności swoich topowych modeli głównie do rodzimego rynku, firma podjęła strategiczną decyzję. Europa znajdzie się w pierwszej fali sprzedaży, co jest jasnym sygnałem, że OPPO zamierza mocniej powalczyć o tutejszych klientów.

Kiedy premiera OPPO Find X9 Ultra w Europie?

Choć dokładna data nie została jeszcze podana, firma oficjalnie potwierdziła, że ruch nastąpi jeszcze w tym roku. To kluczowa informacja dla wszystkich, którzy z zainteresowaniem śledzili rozwój serii Find, do tej pory dostępnej w pełni tylko w Chinach. Globalna premiera smartfona OPPO Find X9 Ultra odbędzie się jeszcze w tym roku, a Europa znajdzie się w pierwszej fali sprzedaży. To przełom, bo po raz pierwszy urządzenie z flagowej linii „Ultra” trafi do oficjalnej dystrybucji na Starym Kontynencie.

Dotychczas europejscy fani marki musieli albo obchodzić się smakiem, albo sprowadzać topowe modele na własną rękę, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i brakiem pełnego wsparcia. Teraz ma się to zmienić. Decyzja o wprowadzeniu modelu Find X9 Ultra na rynek globalny, w tym europejski, podkreśla długofalowe zaangażowanie firmy w tym regionie. To odważny krok, który stawia OPPO w bezpośredniej konkurencji z takimi gigantami jak Samsung czy Apple w najwyższym segmencie cenowym.

Aparat Hasselblad w OPPO Find X9 Ultra

Tym, co ma wyróżniać nowy model na tle konkurencji, nie jest wyłącznie topowa specyfikacja techniczna. OPPO pozycjonuje swoje urządzenie bardzo jednoznacznie, używając hasła: „Built to Be Your Next Camera” (Stworzony, by być Twoim następnym aparatem). To nie jest pusty slogan, a deklaracja, że główny nacisk położono na możliwości fotograficzne.

System aparatów, współtworzony ze szwedzką legendą fotografii, firmą Hasselblad, ma oferować jakość obrazowania na poziomie profesjonalnym. Współpraca obu marek nie jest nowością, ale w modelu Find X9 Ultra ma wejść na zupełnie nowy, jeszcze bardziej zaawansowany poziom. OPPO mówi wprost o połączeniu inżynierii optycznej nowej generacji z unikalnym oprogramowaniem, co ma wynieść fotografię mobilną na niespotykany dotąd poziom. Zamiast telefonu z dobrym aparatem, klienci mają otrzymać profesjonalny aparat, który mieści się w kieszeni i przy okazji pełni funkcję smartfona.

Globalna premiera to nowa strategia firmy

Decyzja o wyjściu z modelem Ultra poza Chiny to coś więcej niż tylko wprowadzenie nowego produktu. To element szerszej strategii, która ma umocnić pozycję OPPO jako marki premium na całym świecie. Podczas spotkania z mediami w Barcelonie, prezes OPPO Europe, Elvis Zhou, nie ukrywał ambicji firmy.

W 2026 roku wiele urządzeń będzie oznaczonych jako “Ultra”. Wierzymy jednak, że na ten tytuł trzeba zasłużyć. Modelem Find X9 Ultra wyznaczamy nowy punkt odniesienia w mobilnym obrazowaniu. - Te słowa to jasny komunikat dla rynku: OPPO nie chce być tylko jednym z wielu producentów. Chce wyznaczać standardy, zwłaszcza w dziedzinie, która dla wielu użytkowników jest dziś kluczowa przy wyborze telefonu – jakości zdjęć i filmów.

Na razie firma bardzo oszczędnie dawkuje informacje. Pełna specyfikacja techniczna, szczegóły dotyczące zastosowanych technologii oraz, co najważniejsze, harmonogram dostępności i ceny, będą ujawniane stopniowo. Ten kontrolowany wyciek informacji ma z pewnością na celu zbudowanie napięcia przed globalną premierą. Jedno jest pewne – na rynku flagowych smartfonów szykuje się bardzo ciekawa jesień.

Biedrzycka Expressem | 2026 03 04