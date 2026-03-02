Xiaomi wprowadza do Polski nowy smartwatch Watch 5 (1299 zł) z Wear OS i Google Gemini, oferujący m.in. płatności zbliżeniowe i sterowanie gestami

Wśród nowości znalazły się także słuchawki REDMI Buds 8 Pro (299 zł) z zaawansowanym ANC, ultrasmukły powerbank (259-269 zł) oraz lokalizator Xiaomi Tag (59 zł)

Smartwatch Watch 5 wyróżnia się 6-dniową żywotnością baterii w trybie inteligentnym, solidną obudową ze stali nierdzewnej i szafirowym szkłem

Xiaomi Tag jest wodoodporny i zintegrowany z Apple Find My oraz Google Android Find Hub, co ułatwia odnajdywanie zgubionych przedmiotów.

Nowy król jest jeden? Xiaomi Watch 5 na czele ofensywy

Główną gwiazdą premiery nowych urządzeń Xiaomi jest bez wątpienia nowy smartwatch. To urządzenie, które ma ambicje powalczyć z najmocniejszymi graczami na rynku. Sercem zegarka jest system operacyjny Wear OS od Google, co oznacza pełną integrację z popularnymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz, Mapy czy Sklep Play. Napędzany systemem Wear OS, Xiaomi Watch 5 oferuje dostęp do usług Google, w tym płatności zbliżeniowych Google Wallet. To także pierwszy smartwatch marki, który ma fabrycznie wbudowanego asystenta Google Gemini, pozwalającego na obsługę głosową bez wyciągania telefonu.

Chiński producent postawił też na innowacyjne sterowanie. Za pomocą gestów dłonią można na przykład odrzucić połączenie czy wyciszyć alarm. Zegarek ma wytrzymałą baterię, która według deklaracji wystarczy nawet na 6 dni pracy w trybie inteligentnym lub do 18 dni w trybie oszczędzania energii. Całość zamknięto w solidnej obudowie ze stali nierdzewnej, a ekran chroni szafirowe szkło.

Energia, dźwięk i bezpieczeństwo. Pozostałe nowości w ekosystemie

Choć zegarek przyciąga najwięcej uwagi, to nie jedyne ciekawe urządzenia, jakie pokazało Xiaomi. Wśród pozostałych nowości Xiaomi znalazły się ultrasmukły powerbank, słuchawki z potężną redukcją szumów oraz pierwszy w historii marki lokalizator.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W to odpowiedź na potrzeby osób ceniących minimalizm. Powerbank ma zaledwie 6 mm grubości i waży niecałe 100 gramów, przez co przypomina rozmiarem kartę kredytową. Mimo to mieści w sobie baterię 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie bezprzewodowe (15W) oraz przewodowe przez port USB-C.

REDMI Buds 8 Pro to z kolei propozycja dla tych, którzy chcą odciąć się od otoczenia. Nowe słuchawki douszne oferują aktywną redukcję szumów (ANC) na poziomie do 55 dB, która w czasie rzeczywistym dostosowuje się do hałasu. Bateria pozwala na 8 godzin słuchania, a zaledwie 5 minut w etui ładującym daje kolejne 2 godziny pracy.

Xiaomi Tag to niewielki lokalizator, który można przypiąć do kluczy, portfela czy bagażu. Urządzenie jest w pełni zintegrowane z usługami Apple Find My oraz Google Android Find Hub, co pozwala łatwo namierzyć zgubę za pomocą smartfona. Lokalizator jest wodoodporny, a jego bateria wystarcza na ponad rok.

Ile kosztują nowe produkty Xiaomi? Znamy polskie ceny

Xiaomi od razu podało, ile trzeba będzie zapłacić za większość gadżetów na polskim rynku. Ceny, biorąc pod uwagę oferowane możliwości, wydają się skalkulowane rozsądnie i mogą stanowić mocną konkurencję dla innych marek. Firma ujawniła już polskie ceny większości debiutujących urządzeń, a smartwatch Xiaomi Watch 5 został wyceniony na 1299 zł.

Ceny poszczególnych produktów wyglądają następująco:

Xiaomi Watch 5 – 1299 zł

REDMI Buds 8 Pro – 299 zł

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank – 259 zł (kolor czarny i srebrny) lub 269 zł (kolor pomarańczowy)

Xiaomi Tag – 59 zł (lub 199 zł za pakiet czterech sztuk)

Co z nowymi hulajnogami? Na to jeszcze poczekamy

Podczas globalnej premiery zapowiedziano również całą serię hulajnóg elektrycznych – Xiaomi Electric Scooter 6. W jej skład wchodzą cztery modele (6 Lite, 6, 6 Max oraz 6 Pro), które mają odpowiadać na różne potrzeby użytkowników, od prostych dojazdów po bardziej wymagające trasy. Niestety, na ten moment firma nie zdradziła ani cen, ani dokładnej daty ich pojawienia się w sklepach. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, hulajnogi "trafią do sprzedaży w późniejszym terminie – o ich dostępności poinformujemy wkrótce".

