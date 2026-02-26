Huawei wprowadza na rynek nowy zegarek dla biegaczy, HUAWEI WATCH GT Runner 2, którego europejska cena to 399 euro, a premiera w Polsce odbędzie się 9 marca.

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie płatności zbliżeniowych Huawei (Curve Pay) do zegarków, począwszy od modelu WATCH GT Runner 2, co znacznie zwiększy wygodę użytkowania.

Wśród innych nowości zaprezentowano słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 5 z zaawansowaną redukcją szumów oraz nowe opaski sportowe HUAWEI Band 11.

Huawei oferuje promocje na start, w tym kupon 100 zł na zakup zegarka GT Runner 2 oraz rabaty na słuchawki i opaski, które będą dostępne w wielu sieciach handlowych.

Huawei wraca do zegarków biegowych. Co potrafi HUAWEI WATCH GT Runner 2?

Po ponad czterech latach przerwy Huawei wraca do segmentu smartwatchy dedykowanych biegaczom. I robi to z przytupem. Ambasadorem nowego modelu został Eliud Kipchoge, dwukrotny mistrz olimpijski w maratonie, który razem z innymi czołowymi biegaczami testował funkcje zegarka. To odpowiedź na rosnące oczekiwania zarówno amatorów, jak i zawodowców, którzy potrzebują kompleksowego wsparcia na każdym etapie – od planowania treningu po regenerację.

Dlatego HUAWEI WATCH GT Runner 2 łączy w sobie lekkość, trwałość, ultraprecyzyjny GPS i zaawansowane funkcje sportowe, jak inteligentny tryb maratoński czy personalizowane plany treningowe. Wszystko po to, by dostarczyć jak najdokładniejszych danych i pomóc w osiąganiu lepszych wyników.

- Dzielę się swoimi opiniami i spostrzeżeniami z pasją, aby poprawić komfort użytkowania smartwatchy nie tylko dla elitarnych sportowców, ale dla wszystkich biegaczy na całym świecie. Bieganie to dla mnie więcej niż tylko szybkie przemieszczanie się. Wspólnie z Huawei możemy dotrzeć do milionów biegaczy na całym świecie i, miejmy nadzieję, w pozytywny sposób wpłynąć na ich życie – mówi Eliud Kipchoge.

Ważna nowość: płatności zbliżeniowe w zegarkach Huawei

To informacja, na którą czekało wielu użytkowników sprzętu tej marki. Podczas premiery firma potwierdziła, że dzięki integracji z usługą Curve Pay, płatności zbliżeniowe Huawei trafią do użytkowników zegarków w Polsce. Jako pierwsi z nowej funkcji skorzystają właśnie posiadacze modelu WATCH GT Runner 2.

Co ważne, płatność będzie można zrealizować samym zegarkiem, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. To ogromna wygoda, szczególnie podczas treningu. Usługa będzie działać po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem z systemem Android, HMS lub iOS. Firma zapowiedziała, że w przyszłości funkcja NFC trafi również do innych modeli.

Nie tylko zegarek. Jakie inne nowości pokazał producent?

W Madrycie zadebiutowały też inne urządzenia. Wśród premier znalazły się też nowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro 5, które dzięki zaawansowanej redukcji szumów i dwuprzetwornikowemu systemowi mają sprostać oczekiwaniom wymagających użytkowników. Obsługują bezstratną transmisję dźwięku, są odporne na kurz i wodę (IP57), a ich czas pracy z etui ładującym sięga 38 godzin.

Oprócz tego pokazano nową, zieloną wersję flagowego smartwatcha HUAWEI WATCH Ultimate 2, z udoskonalonymi funkcjami dla golfistów, oraz nową serię opasek sportowych HUAWEI Band 11 z większymi i jaśniejszymi ekranami.

Warto jednak zaznaczyć, że zaprezentowane podczas wydarzenia smartfon HUAWEI Mate 80 Pro oraz tablet HUAWEI MatePad Mini nie będą oficjalnie dostępne w Polsce.

Ceny i promocje w Polsce. Ile kosztują nowe urządzenia Huawei?

Urządzenia lada moment trafią do polskich sklepów. Producent przygotował na start kilka promocji.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 – premiera 9 marca 2026 r. Rekomendowana cena europejska to 399 euro. Do dnia premiery można zapisać się na listę oczekujących i otrzymać kupon o wartości 100 zł na zakup zegarka.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 – rekomendowana cena to 849 zł. W promocji na start, do 29 marca, słuchawki można kupić o 150 zł taniej.

Opaski HUAWEI Band 11 – ceny startują od 219 zł. W zależności od modelu, do 22 marca można je kupić z rabatem w wysokości 40 zł lub 50 zł.

Nowe produkty będą dostępne w popularnych sieciach z elektroniką (m.in. Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom), w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz u wybranych operatorów komórkowych.

