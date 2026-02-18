Google Pixel 10a będzie dostępny w Polsce od 5 marca (przedsprzedaż od 18 lutego) w cenie od 2349 zł za wersję 128 GB.

Smartfon wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami AI dzięki procesorowi Tensor G4, w tym ulepszonym aparatem 48 Mpix z trybem nocnym i narzędziami takimi jak "Automatyczne najlepsze ujęcie".

Pixel 10a to najbardziej wytrzymały model serii "a" z certyfikatem IP68 i ekranem chronionym szkłem Gorilla Glass 7i, a także najbardziej ekologiczny, zawierający dużo materiałów z recyklingu.

Urządzenie oferuje 7 lat aktualizacji systemu i bezpieczeństwa, długi czas pracy na baterii oraz nowość – satelitarne połączenia alarmowe.

Google Pixel 10a w Polsce. Cena i dostępność

Znamy już polskie ceny i datę premiery nowego smartfona od Google. Przedsprzedaż rusza 18 lutego, a regularna sprzedaż rozpocznie się 5 marca. Google Pixel 10a w podstawowej wersji 128 GB będzie dostępny w cenie 2349 złotych. Dostępny będzie również wariant z pamięcią 256 GB, za który trzeba będzie zapłacić 2799 złotych.

Nowy model będzie można kupić w oficjalnym sklepie Google Store oraz u partnerów: w sieciach Media Expert, T-Mobile i Play. Do wyboru będą cztery wersje kolorystyczne: jasnoszary, obsydian, malinowy i jasnofioletowy.

Sztuczna inteligencja i aparat, czyli co potrafi nowy Pixel?

Google od lat udowadnia, że świetny aparat nie musi kosztować fortuny, a seria "a" jest tego najlepszym przykładem. Pixel 10a kontynuuje tę tradycję. Został wyposażony w aparat główny 48 Mpix oraz ultraszerokokątny 13 Mpix. Oprogramowanie wspiera fotografię makro oraz tryb nocny, który ma zapewnić wyraźne zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Jednak to funkcje oparte na AI mają stanowić o jego sile. W oprogramowaniu aparatu znajdziemy m.in. "Automatyczne najlepsze ujęcie", które analizuje serię zdjęć grupowych i składa z nich jedno, na którym wszyscy wyglądają dobrze. Z kolei "Fotoasystent" podpowie, jak poprawić kompozycję i oświetlenie.

Sercem Pixela 10a jest procesor Google Tensor G4, który daje dostęp do zaawansowanych funkcji opartych o sztuczną inteligencję w smartfonie, w tym osobistego asystenta Gemini. Użytkownicy będą mogli prowadzić z nim naturalne rozmowy (Gemini Live) czy korzystać z narzędzi do kreatywnej edycji zdjęć. W systemie nie zabrakło też znanej już funkcji "Zaznacz, aby wyszukać", która pozwala szybko znaleźć informacje o dowolnym obiekcie na ekranie.

Wytrzymałość i ekologia. Z czego zrobiono Pixela 10a?

Producent podkreśla, że Pixel 10a to najbardziej wytrzymały model w historii serii "a". Potwierdza to certyfikat odporności na wodę i pył na poziomie IP68. Ekran Actua o przekątnej 6,3 cala (o 11% jaśniejszy od poprzednika) chroni szkło Corning® Gorilla® Glass 7i, które ma być bardziej odporne na zarysowania i upadki.

Google zwraca też uwagę na ekologię. W konstrukcji telefonu wykorzystano najwięcej materiałów z recyklingu w historii serii. Dotyczy to m.in. kobaltu, miedzi, złota i wolframu. Aluminiowa ramka w 100% pochodzi z odzysku, a tylny panel obudowy w 81% wykonano z przetworzonych tworzyw sztucznych.

Wsparcie na lata i nowości. Co jeszcze oferuje Google?

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wyborem Pixela jest gwarancja długiego wsparcia. Co ważne, urządzenie przez siedem lat będzie otrzymywało aktualizacje systemu, poprawki bezpieczeństwa oraz nowe funkcje. To wyróżnik na tle wielu konkurencyjnych modeli w tej samej półce cenowej.

Bateria ma wystarczyć na ponad 30 godzin pracy, a w trybie maksymalnego oszczędzania energii czas ten wydłuża się do 120 godzin. Nowością w tej serii jest także funkcja satelitarnych połączeń alarmowych, która umożliwia wezwanie pomocy w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi. To funkcja, która do tej pory zarezerwowana była dla znacznie droższych urządzeń.

