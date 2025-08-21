Google oficjalnie zaprezentowało nową generację smartfonów Pixel 10, w tym modele Pro i Pro XL.

Smartfony Pixel 10 dostępne są w Polsce, a ich ceny zaczynają się od 3949 zł.

Urządzenia wyposażono w nowy procesor Google Tensor G5, który wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji, w tym model językowy Gemini Nano.

Google Pixel 10: cena i dostępność w Polsce

Koncern z Mountain View oficjalnie zaprezentował swoją flagową, 10. generację smartfonów. Na rynek trafiają trzy modele: Pixel 10, Pixel 10 Pro oraz największy Pixel 10 Pro XL. Producent ujawnił polskie ceny urządzeń i szczegóły dotyczące ich dostępności. Przedsprzedaż urządzeń ruszyła 20 sierpnia. Ceny nowych smartfonów Google Pixel 10 rozpoczynają się od 3 949 zł, model Pro kosztuje od 4 849 zł, a za wersję Pro XL trzeba zapłacić 5 699 zł. Wszystkie trzy modele można zamawiać w oficjalnym sklepie Google Store oraz u partnerów handlowych, takich jak Media Expert, Play i T-Mobile. Dodatkowo, nabywcy modeli Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL otrzymają w pakiecie roczny dostęp do usługi Google AI Pro.

Tensor G5 i sztuczna inteligencja wkraczają do akcji

Za wydajność i unikalne funkcje nowych smartfonów odpowiada całkowicie nowy, autorski procesor. Sercem urządzeń jest układ Google Tensor G5, który stanowi najważniejszą modernizację tego procesora od czasu jego debiutu. To właśnie on, w ścisłej współpracy z inżynierami z Google DeepMind, pozwala w pełni wykorzystać potencjał najnowszego modelu językowego Gemini Nano, który debiutuje właśnie na tym chipie.

Dzięki temu zaawansowana sztuczna inteligencja w smartfonie wkracza na zupełnie nowy poziom, umożliwiając przetwarzanie skomplikowanych zadań AI bezpośrednio na urządzeniu. Jednym z praktycznych zastosowań tej mocy jest funkcja Magicznej Podpowiedzi. System proaktywnie analizuje kontekst i w odpowiednim momencie dostarcza przydatne informacje lub sugestie w aplikacjach takich jak Wiadomości czy Telefon – na przykład podpowiadając idealne zdjęcia, o które prosi członek rodziny. Jak podkreśla producent, jest to aktywne wsparcie, które ma oszczędzać czas i wysiłek użytkownika. Na razie funkcjonalność ta będzie dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Profesjonalny zoom i jaśniejszy ekran

Nowa generacja smartfonów to także znaczące ulepszenia w dziedzinie fotografii i jakości wyświetlanego obrazu. Największe wrażenie robią możliwości modeli Pro. Dostępny wyłącznie w telefonach Pixel 10 Pro i 10 Pro XL profesjonalny zoom pozwala uchwycić niesamowite szczegóły dzięki nawet 100-krotnemu powiększeniu, wykorzystując do tego układ Tensor G5 i generatywną sztuczną inteligencję. Producent podkreśla, że nie jest to zwykłe cyfrowe przycinanie obrazu. System, bazując na największym modelu AI, jaki kiedykolwiek zastosowano w aparacie Pixel, inteligentnie odzyskuje i rekonstruuje detale, by uzyskać jakość zbliżoną do wyspecjalizowanych obiektywów.

Podstawowy model Google Pixel 10 również otrzymał potężny aparat z teleobiektywem 5x, 10-krotnym zoomem o jakości optycznej oraz 20-krotnym zoomem cyfrowym w wysokiej rozdzielczości. Ulepszenia objęły także wyświetlacze. Model bazowy wyposażono w 6,3-calowy ekran Actua o szczytowej jasności 3000 nitów, co gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu. Wersje Pro i Pro XL (o przekątnych odpowiednio 6,3 i 6,8 cala) posiadają z kolei najjaśniejszy w historii serii ekran Super Actua. Udoskonalenia w linii Pro objęły niemal każdy aspekt urządzeń. Otrzymały one największe baterie w historii serii, ulepszone głośniki, 16 GB pamięci RAM i szybsze ładowanie przewodowe. Dodatkowo model Pixel 10 Pro XL obsługuje ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi2 o mocy 25 W.

