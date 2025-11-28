Premiera już 17 grudnia: OnePlus 15R, najnowszy flagowiec gamingowy, zadebiutuje oficjalnie 17 grudnia, kontynuując serię R skupioną na wydajności.

Pierwszy ze Snapdragonem 8 Gen 5: Będzie to pierwszy smartfon na świecie wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 5, opracowany we współpracy z Qualcomm.

Znaczący wzrost wydajności: Nowy chipset zapewnia 36% wzrost wydajności CPU, 11% GPU i aż 46% lepszą wydajność AI w porównaniu do poprzedniej generacji.

Strategiczne partnerstwo: Ekskluzywne zastosowanie najnowszego układu Qualcomma podkreśla strategiczne znaczenie współpracy obu firm dla przyszłości rynku mobilnego.

Premiera OnePlus 15R. Kiedy debiut nowego flagowca?

OnePlus oficjalnie potwierdził, że premiera jego najnowszego smartfona odbędzie się jeszcze w tym roku. Oficjalna prezentacja nowego modelu została zaplanowana na 17 grudnia. OnePlus 15R ma kontynuować tradycję flagowej serii R, stworzonej z myślą o maksymalnej wydajności i dostarczaniu użytkownikom topowych wrażeń gamingowych. Jest to kontynuacja linii, która w przeszłości zasilała również modele OnePlus 11R, OnePlus 12R i OnePlus 13R, konsekwentnie budując swoją pozycję w segmencie urządzeń o najwyższej mocy obliczeniowej. Zapowiedź grudniowej premiery rozpoczyna okres oczekiwania na kolejne szczegóły, które producent ma ujawniać w nadchodzących tygodniach.

Snapdragon 8 Gen 5. Co oznacza nowy procesor dla wydajności?

Sercem urządzenia i jego największym wyróżnikiem będzie debiutujący na rynku chipset. OnePlus 15R to pierwszy smartfon na świecie, który zostanie wyposażony w platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 5. To najnowsza odsłona topowej serii procesorów firmy Qualcomm, która od lat wyznacza standardy w branży. Nowy chipset, opracowany wspólnie przez Qualcomm i OnePlus, zapewnia w smartfonie 36% wzrost wydajności CPU, 11% wzrost wydajności GPU oraz nawet 46% lepszą wydajność w obsłudze AI w porównaniu z poprzednią generacją. Oznacza to nie tylko płynniejszą rozgrywkę, ale również szybsze działanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i lepsze zarządzanie energią.

- Nasze zobowiązanie do oferowania niespotykanej wydajności wchodzi na nowy poziom wraz z OnePlus 15R – częścią flagowej serii OnePlus 15. To urządzenie, które gwarantuje skok o dwie generacje w zakresie mocy, inteligencji i designu. Z tego powodu jesteśmy niezwykle podekscytowani, że smartfon korzysta z chipsetu Snapdragon 8 Gen 5, czyli jednego z najpotężniejszych układów na rynku – mówi Celina Shi, Chief Marketing Officer, OnePlus Europe.

Strategiczna współpraca i przyszłość serii

Ekskluzywność w zastosowaniu najnowszego układu Qualcomma podkreśla strategiczne znaczenie partnerstwa między obiema firmami. Wspólne prace nad optymalizacją chipsetu mają zapewnić użytkownikom unikalne doświadczenia.

- Jesteśmy dumni ze współpracy z OnePlus przy ich najnowszym smartfonie opartym na Snapdragon 8 Gen 5. Połączenie naszej najnowszej, topowej platformy z podejściem OnePlus, które stawia na maksymalną wydajność, pozwala użytkownikom doświadczyć zupełnie nowego poziomu szybkości, inteligencji i efektywności – komentuje Chris Patrick, senior vice president and general manager, mobile handset, Qualcomm Technologies.Współpraca obu gigantów technologicznych przy modelu OnePlus 15R, który zadebiutuje z procesorem Snapdragon 8 Gen 5, wyznacza nowy standard na rynku mobilnym. Grudniowa premiera będzie kluczowym wydarzeniem nie tylko dla fanów marki, ale dla całej branży, która z uwagą będzie obserwować, jak nowy lider wydajności poradzi sobie w rynkowej rywalizacji.

