Huawei nawiązał strategiczną współpracę z Eliudem Kipchoge, legendą maratonu, aby wspierać go w nowym wyzwaniu i zapowiedzieć powrót marki do segmentu profesjonalnych zegarków biegowych

Eliud Kipchoge wybrał Huawei ze względu na ich globalne doświadczenie technologiczne i ponad 200 milionów sprzedanych urządzeń ubieralnych, co ma pomóc w inspirowaniu ludzi do przełamywania barier

Huawei zapowiedział nowy smartwatch dla biegaczy z udoskonaloną technologią TruSense i innowacyjnym systemem pozycjonowania Sunflower, oferujący 97% dokładności prognoz wyników

Nad nowym zegarkiem, który ma być zaawansowanym narzędziem analitycznym i intuicyjnym centrum zarządzania zdrowiem, pracują aktywnie Eliud Kipchoge i Joshua Cheptegei, dzieląc się swoimi doświadczeniami.

Huawei i legenda maratonu łączą siły. Strategiczna współpraca ogłoszona

Gigant technologiczny Huawei został oficjalnym partnerem technologicznym drużyny biegowej dsm-firmenich, której twarzą jest Eliud Kipchoge – człowiek, który jako pierwszy w historii przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin. To ruch, który z jednej strony ma wesprzeć legendę sportu w jego nowym celu – przebiegnięciu siedmiu maratonów na siedmiu kontynentach – a z drugiej stanowi zapowiedź powrotu Huawei do segmentu profesjonalnych zegarków biegowych. Ogłoszona 5 stycznia 2026 roku współpraca Huawei i Eliuda Kipchoge to strategiczne połączenie sił legendy sportu z technologicznym gigantem. Producent wniesie do projektu swoje ponad dekadę doświadczeń w tworzeniu urządzeń ubieralnych i zaawansowanych algorytmów analizy danych treningowych.

„No Human Is Limited”. Dlaczego Kipchoge wybrał Huawei?

Wybór partnera nie był przypadkowy. Eliud Kipchoge, którego dewizą jest hasło „No Human Is Limited” (Żaden człowiek nie jest ograniczony), poszukiwał globalnej marki z potężnym zapleczem technologicznym. Huawei, który do połowy 2025 roku dostarczył ponad 200 milionów urządzeń ubieralnych, idealnie wpisuje się w te potrzeby. Firma od lat rozwija technologie sportowe, oferując precyzyjne dane o obciążeniach, regeneracji i efektywności treningu, które są kluczowe dla sportowców na każdym poziomie. Dla Kipchoge, który postrzega bieganie jako uniwersalną formę wolności i zdrowia, współpraca z Huawei ma pomóc w inspirowaniu ludzi na całym świecie do przełamywania własnych barier.

Jaki będzie nowy smartwatch Huawei dla biegaczy?

Partnerstwo jest jednocześnie zapowiedzią wielkiego powrotu. Po ponad czterech latach od premiery modelu HUAWEI WATCH GT Runner, marka ponownie wchodzi do gry w segmencie zaawansowanych zegarków dla biegaczy. Zapowiedziany nowy smartwatch Huawei jest efektem kilkuletnich prac badawczych i ma realnie wspierać biegaczy na każdym poziomie zaawansowania dzięki zaawansowanym systemom monitorowania. Urządzenie będzie wyposażone w udoskonaloną technologię TruSense, która zwiększa dokładność pomiarów, oraz innowacyjny system pozycjonowania Sunflower, zapewniający precyzję lokalizacji nawet w gęstej zabudowie miejskiej czy w lesie. Testy przeprowadzone z udziałem ponad stu biegaczy potwierdziły 97% dokładność prognoz wyników, co stanowi przełom w planowaniu treningowym.

Zegarek dla profesjonalistów i amatorów

Nowy produkt ma wypełnić rynkową lukę między skomplikowanymi, przeładowanymi funkcjami zegarkami dla elity a prostszymi modelami dla początkujących. Celem Huawei jest stworzenie urządzenia, które będzie jednocześnie zaawansowanym narzędziem analitycznym i intuicyjnym centrum zarządzania zdrowiem. W prace nad oprogramowaniem aktywnie zaangażowani są Eliud Kipchoge oraz inny wybitny biegacz, Joshua Cheptegei. Dzielą się oni swoimi danymi i doświadczeniami z treningów, pomagając dostosować funkcje zegarka do rzeczywistych potrzeb sportowców. Dzięki temu smartwatch ma oferować precyzyjne planowanie obciążeń i regeneracji, oparte na modelu uczenia maszynowego do oceny zmęczenia, stając się osobistym trenerem na nadgarstku każdego, kto chce biegać świadomie i poprawiać swoje wyniki.

