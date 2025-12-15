Udoskonalona strategia wielochmurowa Huawei Cloud napędza inteligentną transformację Europy

W Madrycie odbyła się konferencja HUAWEI CONNECT 2025, której częścią był Huawei Cloud Summit Europe. Setki klientów i partnerów spotkało się, by omówić zagadnienia transformacji cyfrowej i plan działania na rzecz inteligentnej Europy. W swoim przemówieniu Li Shi, prezes Huawei Cloud Computing Global Sales, podkreślił, że Huawei Cloud konsekwentnie wspiera europejskie firmy w przechodzeniu na model wielochmurowy poprzez podejście oparte na trzech filarach: stabilizacji, innowacji i jakości. Podkreślił, że Huawei Cloud zapewnia ponad 240 usług chmurowych i rozwiązań dla wszystkich scenariuszy, w tym infrastrukturę, obliczenia AI i modele branżowe, dla ponad 1800 klientów. Huawei Cloud wykorzystuje swoje doświadczenie i wysoką jakość usług, aby umożliwić przedsiębiorstwom płynne pokonywanie ostatnich przeszkód w cyfrowej transformacji.

Wzmocniona infrastruktura chmurowa dla Europy

Rośnie fala globalnej integracji multichmurowej, a Huawei Cloud odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów przy współpracy z partnerami, aby wzmocnić pozycję ponad 7 tys. europejskich przedsiębiorstw. Ethan Chen, prezes Huawei Cloud Europe, podziękował klientom i partnerom oraz przedstawił trzy podstawowe zobowiązania wobec rynku europejskiego:

Niezawodność: Huawei Cloud stawia na bezpieczeństwo, stabilność i jakość oraz może pochwalić się ponad 800 dniami stabilnej pracy bez poważnych incydentów. Dzięki KooVerse, globalnej infrastrukturze chmurowej Huawei Cloud, która oferuje opóźnienie wynoszące 50 ms, oraz pięciu lokalnym zespołom serwisowym w Europie zapewniającym wsparcie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, Huawei Cloud gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo kluczowych usług. Innowacyjność: dzięki kompleksowej architekturze systemowej typu full-stack Huawei Cloud zbudował superwęzły CloudMatrix384. Jego modele branżowe, głęboko zintegrowane z wiedzą specjalistyczną, przyspieszają wdrażanie inteligentnych modernizacji w 500 scenariuszach w ponad 30 branżach. Wsparcie społeczności: wykorzystując swoją przewagę jako pomost łączący chińskie i europejskie przedsiębiorstwa, Huawei Cloud aktywnie promuje skoordynowany rozwój technologii, rynków i kanałów, oferując doskonałą platformę dla europejskich klientów wchodzących na chiński rynek.

Nowa strefa AZ w regionie Irlandii

Kontynuując inwestycje w Europie, Ethan Chen ogłosił oficjalne uruchomienie trzeciej strefy dostępności (ang. Availability Zone, AZ) dla regionu Huawei Cloud w Irlandii na początku 2026 r. Planowana rozbudowa wzmocni europejską infrastrukturę Huawei Cloud. Główne korzyści to:

zwiększona niezawodność i odporność : nowa architektura 3-AZ poprawi niezawodność usług przechowywania danych i baz danych aż 10-krotnie, zapewniając ciągłość w kluczowych usługach dla klientów,

: nowa architektura 3-AZ poprawi niezawodność usług przechowywania danych i baz danych aż 10-krotnie, zapewniając ciągłość w kluczowych usługach dla klientów, podwójna moc obliczeniowa i pojemność : pojemność centrum danych wzrośnie 5-krotnie, zapewniając moc obliczeniową na żądanie na dużą skalę, aby sprostać gwałtownie rosnącym wymaganiom usługowym,

: pojemność centrum danych wzrośnie 5-krotnie, zapewniając moc obliczeniową na żądanie na dużą skalę, aby sprostać gwałtownie rosnącym wymaganiom usługowym, wdrożenie platformy Versatile: nowa strefa AZ będzie obsługiwana przez platformę Versatile firmy Huawei Cloud, przeznaczoną dla przedsiębiorstw i opartą na sztucznej inteligencji, która umożliwi firmom szybkie tworzenie agentów AI i podniesienie wydajności usług.

Cztery ścieżki zgodne ze strategią wielochmurową

Janice Peng, dyrektorka ds. marketingu i sprzedaży rozwiązań Huawei Cloud w Europie, wskazała dwa wyraźne trendy: wdrożenie strategii wielochmurowej oraz przyspieszenie innowacji w dziedzinie AI. Aby stało się to realne, Huawei Cloud zapewnia cztery kluczowe wartości dzięki połączeniu sprzętu, oprogramowania i systemowych innowacji:

Elastyczna infrastruktura: wszechstronne tryby wdrażania – chmury: publiczna, hybrydowa i dedykowana, które spełniają różnorodne wymagania dotyczące wielu usług. Podczas szczytu zaprezentowano również Huawei Cloud Stack 8.6. Kompatybilna chmura natywna: dzięki wysokiej pozycji w raporcie Gartner Magic Quadrant for Container Management, Huawei Cloud wprowadza na rynek europejski dwie nowe usługi kontenerowe bezserwerowe: CCE Autopilot i CCI (jedne z najszybszych, najbardziej elastycznych i inteligentnych w zakresie skalowalności w branży); Inteligentne zarządzanie danymi: nowa platforma zarządzania oparta na wiedzy DataArts to rozwiązanie do zarządzania danymi, uzupełnione przez GaussDB, TaurusDB i GeminiDB, dzięki czemu zaspokaja wszystkie potrzeby związane z danymi w środowiskach wielochmurowych; Innowacyjne platformy AI: Huawei Cloud oferuje kompleksową platformę rozwoju AI ModelArts i platformę agentów AI Versatile, które obsługują popularne modele AI typu open source, zapewniają moc obliczeniową w ciągu kilku minut i umożliwiają tworzenie agentów w ciągu kilku godzin.

Przykłady transformacji europejskich firm

Podczas szczytu przedstawione zostały zarówno pomysły techniczne, jak i zrealizowane projekty:

Węgierska politechnika, Uniwersytet Obuda, wykorzystał usługę AI Compute Service firmy Huawei Cloud do uruchomienia trzech aplikacji: chatbota obsługującego kampus, aplikacji AI do nauczania i solidnej platformy modelowej do badań, która w kilka tygodni obsługuje ponad 14 tys. studentów,

Największa wyszukiwarka na kontynencie - Grupa Eniro- przeniosła działalność do Huawei Cloud, modernizując aplikacje i obniżając całkowity koszt o 40 proc.,

Barceló, grupa hotelowa w Hiszpanii posiadająca ponad 250 hoteli w 22 krajach, przenosi swoje podstawowe systemy usługowe do Huawei Cloud, w tym usługi korporacyjne i systemy Big Data Environment, aby usprawnić analizę danych, wydajność operacyjną i obsługę klienta dzięki technologiom przetwarzania w chmurze, big data i sztucznej inteligencji.

Technologia na rzecz zrównoważonego rozwoju

W swoim przemówieniu „Cloud for Good” Aka Dai, dyrektor ds. marketingu Huawei Cloud, przedstawił, w jaki sposób Huawei Cloud wykorzystuje chmurę i sztuczną inteligencję w obszarach:

zrównoważonego rozwoju (ochrona naturalnych ekosystemów, poprawa produkcji rolnej)

(ochrona naturalnych ekosystemów, poprawa produkcji rolnej) zdrowia (tworzenie asystentów AI do badań medycznych),

(tworzenie asystentów AI do badań medycznych), rozwoju i edukacji (kształcenie talentów technicznych w Europie).

Dzięki współpracy z międzynarodowymi klientami i partnerami Huawei Cloud przyczynia się do wzrostu gospodarczego i cyfrowego Europy, jednocześnie dbając o inteligentną, zrównoważoną przyszłość. Innowacje technologiczne i najlepsze praktyki Huawei Cloud budują bezpieczny i otwarty ekosystem cyfrowy, stwarzając warunki dla rozwoju europejskich firm i partnerów.