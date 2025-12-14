W styczniu 2026 roku do Polski trafią nowe słuchawki HUAWEI FreeClip 2 (22 stycznia) oraz router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro (15 stycznia), oferujące innowacyjne rozwiązania

Słuchawki FreeClip 2 to lekka, otwarta konstrukcja z certyfikatem IP57 i do 38 godzin słuchania, zapewniająca komfort i wysoką jakość dźwięku

Router WiFi Mesh X3 Pro z Wi-Fi 7 zapewni ultraszybki internet do 3,6 Gb/s na powierzchni do 120 m², eliminując martwe strefy w domu

Zapisz się do newslettera Huawei przed premierą, aby otrzymać kupon rabatowy o wartości 100 zł na zakup słuchawek lub routera.

Kiedy polskie premiery nowych urządzeń Huawei?

Podczas globalnego wydarzenia "Unfold the Moment", które odbyło się w Dubaju, Huawei zaprezentowało całą gamę swoich najnowszych urządzeń. Firma oficjalnie potwierdziła, że najbliższe premiery Huawei w Polsce odbędą się już w styczniu 2026 roku, a wśród nowości znajdą się przede wszystkim słuchawki FreeClip 2 oraz router Wi-Fi 7. Kluczowymi datami dla polskich konsumentów będą 15 stycznia, kiedy zadebiutuje router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, oraz 22 stycznia, gdy do sprzedaży trafią wyczekiwane słuchawki HUAWEI FreeClip 2.

Ofensywa produktowa nie kończy się jednak na tych dwóch urządzeniach. W trakcie światowej premiery pokazano również inne flagowe produkty, takie jak składany smartfon premium HUAWEI Mate X7, ulepszony tablet HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 oraz luksusowy smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN w wersji Royal Gold Edition. Na ten moment szczegóły dotyczące ich polskiej dostępności nie zostały jeszcze ujawnione.

Czym wyróżniają się słuchawki HUAWEI FreeClip 2?

Nowe słuchawki douszne od Huawei to przede wszystkim redefinicja komfortu i designu. Zamiast tradycyjnej formy, producent postawił na otwartą konstrukcję w kształcie klipsa, która ma łączyć technologię z modnym wyglądem. Słuchawki HUAWEI FreeClip 2, ważące zaledwie 5,1 g każda, zaprojektowano z myślą o całodziennym komforcie, dzięki czemu są niemal niewyczuwalne na uszach. Taka budowa ma zapewniać nie tylko wygodę, ale także stabilność, nawet podczas aktywności fizycznej.

Producent zapewnia, że mimo otwartej konstrukcji, jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie. Za czysty, dynamiczny dźwięk oraz wyraźne rozmowy głosowe odpowiadają podwójne przetworniki oraz nowy procesor neuronowy wspierany przez AI, oferujący dziesięciokrotnie wyższą moc obliczeniową niż w poprzedniej generacji. Kluczowe cechy HUAWEI FreeClip 2 to:

Czas pracy: do 38 godzin słuchania na jednym ładowaniu (z etui).

Odporność: certyfikat IP57, oznaczający odporność na kurz i wodę.

Dostępne kolory: niebieski, biały, czarny oraz nowy odcień różowego złota.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, czyli szybki internet w całym domu

Kolejną ważną nowością, która trafi do Polski, jest router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. To urządzenie, które łączy wysoką wydajność z nietuzinkowym wzornictwem. Jego głównym atutem jest obsługa najnowszego standardu Wi-Fi 7, co przekłada się na stabilne i ultraszybkie połączenie. Producent deklaruje, że sprzęt obsługuje połączenia o prędkości do 3,6 Gb/s, gwarantując płynne działanie nawet przy graniu online czy streamingu wideo w najwyższej jakości.

Zestaw HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, składający się z routera oraz wzmacniacza sygnału, został zaprojektowany do zapewnienia płynnego działania sieci Wi-Fi na powierzchni do 120 m². Rozwiązanie typu mesh ma na celu wyeliminowanie tzw. martwych stref i zapewnienie mocnego sygnału w całym domu. Ciekawostką jest też wygląd urządzenia – Huawei postawiło na ozdobną obudowę z oświetleniem, które imituje wschody i zachody słońca, czyniąc z routera element dekoracyjny.

Jak skorzystać z promocji na start i dostać 100 zł rabatu?

Huawei przygotowało specjalną ofertę dla osób, które jako pierwsze zdecydują się na zakup nowych urządzeń. Aby uczcić nadchodzące premiery Huawei, firma oferuje kupony rabatowe o wartości 100 zł na słuchawki oraz na nowy router. Aby je otrzymać, wystarczy zapisać się do newslettera na stronie producenta.

Osoby zainteresowane zakupem słuchawek HUAWEI FreeClip 2 powinny do 21 stycznia 2026 roku zapisać się na listę mailingową. Z kolei chętni na router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro mają na to czas do 14 stycznia 2026 roku. Kody rabatowe zostaną wysłane w dniu polskiej premiery każdego z produktów – odpowiednio 22 stycznia dla słuchawek i 15 stycznia dla routera. Co ważne, otrzymany kupon rabatowy na wybrany produkt będzie można zrealizować w oficjalnym sklepie marki aż do 8 marca 2026 roku. Producent zaznacza, że szczegółowe ceny detaliczne zostaną podane w momencie rynkowego debiutu urządzeń.

