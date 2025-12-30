Od 31 grudnia mObywatel wprowadza Wirtualnego asystenta (czatbota AI), który ułatwi załatwianie spraw urzędowych, odpowiadając na pytania i kierując do odpowiednich usług

Czatbot oparty jest na polskim modelu językowym PLLuM, co zapewnia zrozumienie kontekstu administracyjnego i kulturowego, oraz korzysta z oficjalnych źródeł państwowych

Wirtualny asystent pomaga znaleźć wnioski, formularze i wskazówki do załatwienia formalności, ale nie przetwarza danych osobowych ani nie interpretuje przepisów prawnych

Rozwój czatbota jest ciągły i zależy od interakcji użytkowników – każda rozmowa, ocena i opinia przyczyniają się do jego udoskonalenia.

– Udostępniamy pierwszą wersję Wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel. To czatbot oparty na polskim modelu językowym PLLuM, dzięki temu dobrze rozumie nasz język i sprawnie go przetwarza. Wirtualny asystent został stworzony po to, aby wspierać obywateli w załatwianiu codziennych spraw i szybkim dostępie do kluczowych informacji. Będzie doskonalony wspólnie z użytkownikami – każda opinia i każde pytanie pomogą nam go dalej rozwijać – mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jak korzystać z Wirtualnego asystenta w mObywatelu? [ZOBACZ WIDEO]

Aplikacja mObywatel z Wirtualnym asystentem

Od 31 grudnia br. z Wirtualnym asystentem mogą już rozmawiać wszyscy użytkownicy mObywatela, którzy posiadają wersję 4.71.1 aplikacji lub wyższą, z wyłączeniem użytkowników mObywatela Juniora. Oddanie czatbota do użytku na pełną skalę było poprzedzone pilotażem, który trwał blisko dwa miesiące i pozwolił na zebranie informacji zwrotnych i ocen użytkowników.

Czatbot korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM. Dzięki temu przetwarza język polski, uwzględnia realia administracyjne, kulturowe oraz kontekst wypowiedzi. Analizuje wpisane w oknie dialogowym pytanie i wyszukuje w swojej bazie wiedzy artykuł, na podstawie którego odpowiada. Wykorzystuje w tym celu oficjalne państwowe strony internetowe, w tym między innymi info.mObywatel.gov.pl, strony Kancelarii Premiera i ministerstw w domenach gov.pl oraz serwis prezydent.pl.

Jak korzystać z czatbota w aplikacji?

Czatbot udziela informacji z zakresu usług publicznych, dlatego warto w prosty sposób formułować pytania z tego obszaru. Wirtualny asystent między innymi:

pomaga znaleźć interesujące użytkownika wnioski, formularze,

daje wskazówki, jak załatwić wybrane formalności,

informuje o możliwościach aplikacji mObywatel i pomaga trafić do dostępnych w niej usług i dokumentów,

odpowiada na pytania dotyczące poradnika bezpieczeństwa.

W niektórych przypadkach Wirtualny asystent może zadawać użytkownikowi dodatkowe pytania, żeby ustalić kontekst dla informacji i podać trafniejsze i bardziej kompletne odpowiedzi.

Wirtualny asystent nie pomoże np.:

stworzyć tekstu na zamówienie,

sprawdzić pogody na świecie,

znaleźć przepisu na ulubione danie,

trafić do wybranej restauracji.

Wirtualny asystent pomaga w sprawach urzędowych i odpowiada na związane z nimi pytania, sformułowane w przystępny i jasny sposób. Wiedza, którą dysponuje, oparta jest na oficjalnych, wymienionych powyżej źródłach. Jeśli użytkownik wpisze niezwiązane z nią pytania, użyje skomplikowanych słów lub wulgaryzmów, czatbot nie podejmie z nim rozmowy.

Czatbot w mObywatelu – bezpieczeństwo, anonimowość i prostota

Twórcy mObywatela zadbali o bezpieczeństwo. Przede wszystkim rozmowy z czatbotem są poufne i anonimowe. Z tego powodu Wirtualny asystent:

Nie wykorzystuje ani nie przetwarza danych osobowych użytkowników. Nie należy wpisywać danych osobowych w okno czatu.

Nie ma dostępu do rejestrów państwowych, więc nie odpowie na pytania dotyczące konkretnej sprawy czy indywidualnej sytuacji użytkownika.

Nie interpretuje też przepisów i nie zastępuje fachowego doradztwa.

Czatbot ma za zadanie wspierać obywatela na co dzień i ułatwiać mu znajdowanie informacji o usługach administracji publicznej. Działanie dużych modeli językowych (ang. LLM – Large Language Model) oparte jest na rachunku prawdopodobieństwa. Dlatego czatboty, które z nich korzystają, nie zawsze odpowiadają precyzyjnie i właściwie na pytania użytkowników. Informacje dostarczane przez Wirtualnego asystenta należy weryfikować i w razie wątpliwości sięgnąć do oficjalnych źródeł.

Rozwój czatbota w rękach użytkowników

Wdrożenie czatbota do mObywatela to nie koniec prac nad jego rozwojem. Rozwiązanie jest na bieżąco udoskonalane, a każde zadane czatbotowi pytanie pozwala monitorować działanie modelu i stopniowo wprowadzać ulepszenia. Dlatego tak cenne są nie tylko rozmowy, ale też oceny i opinie pozostawione przez użytkowników w oknie czatu.

Każdy błąd można zgłosić korzystając ze standardowej ścieżki w aplikacji. Użytkownik może też ocenić rozmowę, wciskając ikonę kciuka – w górę lub w dół. Może także wpisać swoje uwagi bezpośrednio w komentarzu, który uzasadnia ocenę przeprowadzonej z czatbotem konwersacji. Twórcy mObywatela zachęcają również do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie. Zebrane informacje posłużą do dalszego rozwoju i poszerzania możliwości Wirtualnego asystenta.

Gdzie szukać Wirtualnego asystenta w mObywatelu?

Użytkownik mObywatela znajdzie Wirtualnego asystenta obok powiadomień w prawym górnym rogu swojej aplikacji oraz w menu Więcej. Po naciśnięciu reprezentującej czatbota ikony lub pozycji w menu, użytkownik zobaczy okno dialogowe, w które będzie mógł wpisać swoje pytanie.

Historia mObywatel