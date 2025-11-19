Ujawniają kwoty emerytur dla Polaków! Nowa funkcja w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel zostanie rozszerzona o funkcję dostępu do prognozowanej emerytury z ZUS, planowaną na pierwszą połowę przyszłego roku.

Nowa funkcja umożliwi kompleksowe podsumowanie wszystkich form oszczędzania na emeryturę, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w jednym miejscu.

Użytkownicy zyskają kontrolę nad środkami zgromadzonymi w tzw. trzecim filarze, jeśli dostawcy wyrażą zgodę na udostępnienie danych.

Celem jest zapewnienie bezpiecznego i indywidualnego dostępu do informacji o emeryturze, pokazującego tendencję przyszłych świadczeń.

mObywatel: Twoje okno na emeryturę

W świecie, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę, dostęp do informacji staje się kluczowy. Aplikacja mObywatel, stale rozwijana i udoskonalana, ma na celu ułatwienie obywatelom dostęp do ważnych danych i usług. Już wkrótce, do bogatej oferty aplikacji dołączy funkcja, która zrewolucjonizuje sposób, w jaki myślimy o emeryturze.

Emerytura w mObywatelu

W maju bieżącego roku, Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy, który otwiera drogę do wprowadzenia nowej funkcji w mObywatelu. Ta funkcja umożliwi użytkownikom aplikacji łatwy i szybki dostęp do danych dotyczących ich prognozowanej emerytury. Koniec z koniecznością logowania się do systemów ZUS czy oczekiwania na korespondencję – wszystkie informacje będą dostępne w jednym, bezpiecznym miejscu.

Prezes ZUS zapowiada przełom

O planach wprowadzenia nowej funkcji poinformował prezes ZUS, podczas programu "Onet Rano. Finansowo". Jak podkreślił, prace nad aplikacją są w toku, a celem jest udostępnienie jej użytkownikom w pierwszej połowie przyszłego roku.

— mObywatel się rozwija i minister cyfryzacji wprowadza tam nowe rozwiązania. My też chcieliśmy od samego początku, żeby zamiast Centralnej Informacji Emerytalnej była ta informacja. Dzisiaj planujemy, żeby w przyszłym roku, myślę, w pierwszej połowie przyszłego roku, to będzie dostępne, bo trzeba zrobić odpowiednią, bezpieczną aplikację — powiedział prezes ZUS w rozmowie z Onetem.

Nowa funkcja w mObywatelu to nie tylko dostęp do prognozowanej emerytury z ZUS. Aplikacja umożliwi również podsumowanie wszystkich form oszczędzania na emeryturę, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dzięki współpracy z ZUS oraz porozumieniom z innymi podmiotami oferującymi rozwiązania emerytalne, użytkownicy będą mieli pełen obraz swoich przyszłych świadczeń. To kompleksowe podejście, które pozwoli na lepsze planowanie i podejmowanie świadomych decyzji finansowych.

Trzeci filar pod kontrolą

Prezes ZUS przypomniał w rozmowie z Onetem, że idea stworzenia tej funkcji zakłada również możliwość sprawdzenia środków zgromadzonych w tzw. trzecim filarze. — Jeśli będzie wola wszystkich dostawców, bo tutaj nie ma przymusu, ZUS będzie udostępniał te dane. Dzisiaj pracujemy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, jak sprawnie to zrobić, żeby były informacje nie tylko "statyczne", ale bardzo indywidualne, pokazujące, jaka jest tendencja naszych przyszłych emerytur.

Dzięki temu, użytkownicy mObywatela zyskają pełną kontrolę nad swoimi oszczędnościami emerytalnymi, niezależnie od tego, w jakiej formie są one zgromadzone.

Kluczowym aspektem prac nad nową funkcją w mObywatelu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników. Aplikacja musi spełniać najwyższe standardy ochrony, aby uniknąć ryzyka wycieku informacji. Równie ważna jest indywidualizacja danych – informacje wyświetlane w aplikacji muszą być precyzyjne i dostosowane do konkretnej sytuacji każdego użytkownika. Jak podkreślił prezes ZUS, celem jest udostępnienie informacji nie tylko "statycznych", ale bardzo indywidualnych, pokazujących tendencję przyszłych emerytur.

Prace nad nową funkcją w mObywatelu wymagają ścisłej współpracy między różnymi instytucjami. ZUS współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), aby zapewnić sprawne i bezpieczne udostępnianie danych. COI odgrywa kluczową rolę w tworzeniu infrastruktury technicznej, która umożliwi integrację danych z różnych źródeł i ich prezentację w przyjazny dla użytkownika sposób.

Przyszłość emerytur w zasięgu ręki

Wprowadzenie nowej funkcji w mObywatelu to kolejny krok w kierunku cyfryzacji usług publicznych i ułatwienia obywatelom dostępu do ważnych informacji. Dzięki temu rozwiązaniu, planowanie przyszłości finansowej stanie się prostsze i bardziej przejrzyste. Już wkrótce, emerytura przestanie być odległym i niepewnym celem, a stanie się realnym planem, który możesz śledzić i modyfikować na bieżąco, dzięki aplikacji mObywatel. Przygotuj się na rewolucję w sposobie, w jaki myślisz o swojej emeryturze!

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025