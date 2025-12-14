Jak Polacy oceniają skuteczność Donalda Tuska? Zdania są podzielone

- Sondaż Radia ZET ujawnia niemal idealny podział opinii publicznej w ocenie skuteczności Donalda Tuska jako premiera.
- Kobiety oceniają Tuska znacznie lepiej niż mężczyźni, a zwolennicy Nowej Lewicy są najbardziej podzieleni w tej kwestii.
- Badanie IBRiS zostało przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej próbie ponad 1000 Polaków.
Sondaż o skuteczności Donalda Tuska jako premiera. Polacy podzieleni
Zadane w sondażu pytanie brzmiało: „Czy Pana/Pani zdaniem Donald Tusk jest skutecznym premierem?”. Wyniki pokazały niemal idealny podział opinii.
- 49,3 proc. respondentów oceniło Tuska pozytywnie (13,6 proc. „zdecydowanie tak” i 35,7 proc. „raczej tak”).
- 49,1 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię (37,6 proc. „zdecydowanie nie” i 11,5 proc. „raczej nie”).
- Zaledwie 1,6 proc. badanych nie miało zdania lub trudno im było odpowiedzieć na to pytanie.
Kobiety lepiej oceniają Donalda Tuska. Wyborcy Lewicy podzieleni w ocenie premiera
Z sondażu wynika, że kobiety znacznie lepiej oceniają skuteczność Donalda Tuska niż mężczyźni.
- Aż 60 proc. kobiet uważa Tuska za skutecznego premiera.
- Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi jedynie 43 proc.
- Za nieskutecznego premiera uznaje go 56 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet.
Kolejnym interesującym wnioskiem z sondażu jest duży podział opinii wśród zwolenników koalicyjnej Nowej Lewicy.
- Ponad połowa (63 proc.) wyborców Nowej Lewicy uznaje Tuska za skutecznego premiera.
- Jednak aż 38 proc. uważa, że jest on nieskuteczny.
Badanie ogólnopolskie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 21-22 listopada 2025 roku. Zastosowano metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba badawcza wyniosła 1075 Polaków i jest reprezentatywna dla całej populacji.