Jak Polacy oceniają skuteczność Donalda Tuska? Zdania są podzielone

Sondaż Radia ZET ujawnia niemal idealny podział opinii publicznej w ocenie skuteczności Donalda Tuska jako premiera.

Kobiety oceniają Tuska znacznie lepiej niż mężczyźni, a zwolennicy Nowej Lewicy są najbardziej podzieleni w tej kwestii.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej próbie ponad 1000 Polaków.

Sondaż o skuteczności Donalda Tuska jako premiera. Polacy podzieleni

Zadane w sondażu pytanie brzmiało: „Czy Pana/Pani zdaniem Donald Tusk jest skutecznym premierem?”. Wyniki pokazały niemal idealny podział opinii.

49,3 proc. respondentów oceniło Tuska pozytywnie (13,6 proc. „zdecydowanie tak” i 35,7 proc. „raczej tak”).

49,1 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię (37,6 proc. „zdecydowanie nie" i 11,5 proc. „raczej nie").

Zaledwie 1,6 proc. badanych nie miało zdania lub trudno im było odpowiedzieć na to pytanie.

Kobiety lepiej oceniają Donalda Tuska. Wyborcy Lewicy podzieleni w ocenie premiera

Z sondażu wynika, że kobiety znacznie lepiej oceniają skuteczność Donalda Tuska niż mężczyźni.

Aż 60 proc. kobiet uważa Tuska za skutecznego premiera.

Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi jedynie 43 proc.

Za nieskutecznego premiera uznaje go 56 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet.

Kolejnym interesującym wnioskiem z sondażu jest duży podział opinii wśród zwolenników koalicyjnej Nowej Lewicy.

Ponad połowa ( 63 proc. ) wyborców Nowej Lewicy uznaje Tuska za skutecznego premiera.

Jednak aż 38 proc. uważa, że jest on nieskuteczny.

Badanie ogólnopolskie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 21-22 listopada 2025 roku. Zastosowano metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba badawcza wyniosła 1075 Polaków i jest reprezentatywna dla całej populacji.

