Sprzedaż państwowych gruntów rolnych ma zostać wstrzymana do 2036 roku, przedłużając obecne moratorium o kolejne 10 lat.

Dzierżawa pozostanie podstawową formą gospodarowania gruntami, co ma chronić gospodarstwa rodzinne przed nadmiernym zadłużeniem.

Projekt nowelizacji ustawy, przygotowany przez resort rolnictwa, ma na celu formalne wprowadzenie tej zmiany.

Decyzja ta jest zgodna z postulatami rolników, którzy preferują dzierżawę ze względu na wysokie koszty zakupu ziemi

Do kiedy wstrzymano sprzedaż państwowych gruntów rolnych?

Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy przygotowanym przez resort rolnictwa, który zakłada przedłużenie moratorium na sprzedaż państwowej ziemi. Zgodnie z propozycją, nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie będą mogły być sprzedawane przez kolejną dekadę. Rząd zajmie się projektem nowelizacji, który przewiduje dalsze wstrzymanie sprzedaży ziemi z państwowego zasobu, tym razem aż do 30 kwietnia 2036 roku.

Proponowane zmiany zawarto w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Oznacza to kontynuację polityki zapoczątkowanej w 2016 roku, która stawia na dzierżawę jako preferowany model udostępniania gruntów rolnikom. Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla przyszłości polskiego rolnictwa i struktury agrarnej kraju na najbliższe lata.

Dlaczego rząd wstrzymuje sprzedaż ziemi rolnej?

Głównym celem przedłużenia zakazu jest ochrona gospodarstw rodzinnych i zapewnienie im stabilnych warunków do rozwoju bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów związanych z zakupem ziemi. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dołączonej do projektu, wysokie ceny gruntów rolnych stanowią barierę dla wielu rolników, którzy w obecnej sytuacji ekonomicznej preferują dzierżawę. Głównym celem zmian jest utrzymanie dzierżawy jako podstawowej formy gospodarowania państwowymi gruntami, co jest zgodne z postulatami zgłaszanymi przez środowiska rolnicze.

W dokumencie podkreślono, że takie rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego rolników. „Wysokie koszty zakupu ziemi sprawiają, że wielu rolników preferuje dzierżawę zamiast jej nabywania. Utrzymanie dominującej roli dzierżawy w gospodarowaniu gruntami Zasobu pozwala chronić gospodarstwa rodzinne przed nadmiernym zadłużeniem” – wskazano w OSR. Dzierżawa daje możliwość powiększania areału gospodarstwa i zwiększania skali produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka finansowego związanego z zaciąganiem wieloletnich, wysokich kredytów.

Od kiedy obowiązuje zakaz sprzedaży gruntów rolnych?

Obecne regulacje dotyczące wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi nie są nowością. Pierwotne przepisy wprowadzono w życie już w 2016 roku, a następnie raz je przedłużono. Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje, że zakaz sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wygaśnie 30 kwietnia 2026 roku.

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt nowelizacji jest odpowiedzią na zbliżający się termin i ma na celu zapewnienie ciągłości dotychczasowej polityki rolnej państwa. Przedłużenie moratorium o kolejne 10 lat, do 2036 roku, świadczy o długofalowej strategii rządu, która zakłada, że państwowe grunty rolne mają przede wszystkim służyć aktywnym rolnikom w formie dzierżawy, a nie stawać się przedmiotem spekulacji rynkowych.

